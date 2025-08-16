Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Subsidi BBM-LPG 2026 Tembus Rp210 Triliun, Ekonom Ingatkan Pembenahan Data Penerima

Subsidi BBM hingga LPG pada 2026 naik menjadi Rp210 triliun. Ekonom sarankan perbaikan data penerima untuk penyaluran tepat sasaran.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 21:15
Share
Sejumlah warga mengantre Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg di salah satu pangkalan resmi Pertamina di Tangerang, Banten, Senin (3/2/2025). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Sejumlah warga mengantre Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kg di salah satu pangkalan resmi Pertamina di Tangerang, Banten, Senin (3/2/2025). JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran skema subsidi energi menjadi perhatian seiring dengan kenaikan alokasi anggaran menjadi Rp210,1 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Dalam buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, subsidi energi terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 kg, serta subsidi listrik. Pada 2021-2024, realisasi subsidi energi mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada 2021, anggaran subsidi energi tercatat Rp140 triliun, sementara pada 2024 tembus Rp177 triliun.

Adapun, outlook tahun anggaran 2025, subsidi energi diperkirakan meningkat menjadi Rp183,8 triliun. Artinya, anggaran pada 2026 meningkat 14,31% dibandingkan tahun ini.

Ekonom Senior CORE Muhammad Ishak mengatakan, dari perspektif ekonomi makro, subsidi energi masih diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, yang diperkirakan masih akan lemah pada tahun mendatang.

Apalagi, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 hanya sebesar 4,8%.

“Dan kunci keberhasilan pengaturan subsidi adalah tersedianya data penerima subsidi yang akurat,” kata Ishak kepada Bisnis, Sabtu (16/8/2025).

Baca Juga

Dia melihat saat ini pemerintah memang telah menyusun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, banyak daerah yang tidak memperbarui data secara memadai karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dan keterbatasan anggaran untuk memperbarui data yang bersifat dinamis.

Tanpa data yang akurat, Ishak menilai penyaluran subsidi yang tepat sasaran akan sulit tercapai. Hal ini pun dapat memicu keresahan di kalangan masyarakat bawah.

“Oleh karena itu, skema baru penyaluran subsidi BBM sebaiknya dimulai dengan uji coba [pilot project] di wilayah terbatas. Dari uji coba tersebut, kendala-kendala yang muncul dapat diidentifikasi dan diperbaiki,” tuturnya.

Hal ini juga sekaligus menanggapi rencana pemerintah yang tengah menggodok skema atau mekanisme baru penyaluran subsidi energi, khususnya untuk BBM dan LPG 3 kg.

Menteri Kemenko Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menerima data dan laporan terkait kebocoran subsidi energi yang tidak tepat sasaran atau dinikmati oleh kelompok masyarakat kelas atas.

Airlangga menyebut bahwa saat ini pemerintah menggelontorkan subsidi BBM dan LPG secara terbuka. Untuk itu, pihaknya berencana untuk mengubah mekanismenya seperti subsidi listrik.

"Nanti pengguna dari yang sekarang, seperti contoh di sektor listrik, yang langganan tinggi itu mendapatkan harga yang berbeda dengan yang di bawah dengan mekanisme semacam itu bisa diimplementasikan di sektor energi lain," kata Airlangga dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

Kendati demikian, Airlangga menuturkan bahwa mekanisme tersebut masih dalam pembahasan internal. Pada waktunya, dia memastikan akan menyosialisasikannya kepada masyarakat sebelum diterapkan skema penyaluran subsidi terbaru.

"Nanti pada waktunya akan disosialisasikan ke masyarakat sebelum dilaksanakan. Namun, sekarang masih dalam penggodokan," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
4 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
6 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Airlangga Beri Bocoran Skema Baru Subsidi BBM & LPG 3 Kg

Airlangga Beri Bocoran Skema Baru Subsidi BBM & LPG 3 Kg

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026

Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Ombudsman Uji Petik di Surabaya

Pastikan Penyaluran LPG 3 Kg Tepat Sasaran, Ombudsman Uji Petik di Surabaya

Mengapa Harga LPG 3 Kg Harus Diseragamkan untuk Seluruh Indonesia?

Mengapa Harga LPG 3 Kg Harus Diseragamkan untuk Seluruh Indonesia?

Prabowo Minta Subsidi Energi Harus Tepat Sasaran, Jangan Dinikmati Si Kaya

Prabowo Minta Subsidi Energi Harus Tepat Sasaran, Jangan Dinikmati Si Kaya

Mengintip Kisi-kisi Subsidi Energi 2026 Jelang Nota Keuangan

Mengintip Kisi-kisi Subsidi Energi 2026 Jelang Nota Keuangan

Prabowo Kucurkan Rp508 Triliun untuk Perlinsos 2026, Lebih Besar dari Era Jokowi

Prabowo Kucurkan Rp508 Triliun untuk Perlinsos 2026, Lebih Besar dari Era Jokowi

15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2026

15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Subsidi BBM-LPG 2026 Tembus Rp210 Triliun, Ekonom Ingatkan Pembenahan Data Penerima
Energi & Tambang
46 menit yang lalu

Subsidi BBM-LPG 2026 Tembus Rp210 Triliun, Ekonom Ingatkan Pembenahan Data Penerima

Naik Whoosh Diskon Rp45.000, Berlaku Hanya Besok 17 Agustus 2025
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Naik Whoosh Diskon Rp45.000, Berlaku Hanya Besok 17 Agustus 2025

Indef Soroti Tantangan 8 Program Prioritas Presiden
Ekonomi
1 jam yang lalu

Indef Soroti Tantangan 8 Program Prioritas Presiden

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional
Energi & Tambang
13 jam yang lalu

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

Prabowo Kebut Proyek Hilirisasi Rp618 Triliun, Ekonom Kritisi Efek Nilai Tambah
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Prabowo Kebut Proyek Hilirisasi Rp618 Triliun, Ekonom Kritisi Efek Nilai Tambah

Independensi BPS Turun di Era Prabowo, Celios Ungkap Alasannya
Ekonomi
1 jam yang lalu

Independensi BPS Turun di Era Prabowo, Celios Ungkap Alasannya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Logam Tanah Jarang Direbutkan Banyak Negara, Begini Potensinya di RI

2

15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2026

3

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

4

Bukan Efisiensi, Mendagri Buka-bukaan Pemicu Pemda Kerek Tarif PBB

5

Airlangga Beri Bocoran Skema Baru Subsidi BBM & LPG 3 Kg

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Upacara Pengukuhan Paskibraka 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Logam Tanah Jarang Direbutkan Banyak Negara, Begini Potensinya di RI

2

15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2026

3

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

4

Bukan Efisiensi, Mendagri Buka-bukaan Pemicu Pemda Kerek Tarif PBB

5

Airlangga Beri Bocoran Skema Baru Subsidi BBM & LPG 3 Kg