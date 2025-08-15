Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026

Pemerintah alokasikan Rp210 triliun untuk subsidi energi di RAPBN 2026, terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 19:07
Share
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap subsidi energi menjadi salah satu anggaran terbesar dalam ketahanan energi tahun depan. Adapun, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi mencapai Rp210,1 triliun pada 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran total ketahanan energi yakni sebesar Rp402,4 triliun, yang mencakup subsidi energi, insentif perpajakan, infrastruktur energi, dan dukungan lainnya untuk kedaulatan energi.

"Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar Rp402,4 triliun. Sebagian yang cukup besar adalah untuk subsidi energi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

Dalam buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, subsidi energi terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 kg, serta subsidi listrik. Adapun, pada 2021-2024, realisasi subsidi energi mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat.

Pada 2021, anggaran subsidi energi tercatat Rp140 triliun, sementara pada 2024 tembus Rp177 triliun. Adapun, outlook tahun anggaran 2025, subsidi energi diperkirakan meningkat Rp183,8 triliun.

Secara terperinci, realisasi subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 kg selama 2021-2024 mengalami peningkatan dari Rp83 triliun pada 2021 menjadi Rp101 triliun pada 2024. Dalam outlook TA 2025, realisasi subsidi BBM dan LPG 3 kg diproyeksi Rp94,79 triliun.

Baca Juga

Dari segi volume penyaluran BBM bersubsdi selama periode 2021-2025, perkembangan realisasi volume penyaluran jenis BBM minyak solar cenderung mengalami kenaikan.

Pada 2021, realisasi volume penyaluran jenis BBM tertentu minyak solar mencapai 15,4 juta kiloliter, meningkat menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun anggaran 2024.

Kuota penyaluran jenis BBM tertentu minyak solar pada APBN tahun anggaran 2025 adalah sebanyak 18,89 juta kiloliter. Volume penyaluran jenis BBM tertentu minyak tanah relatif stabil mencapai 0,5 juta kiloliter per tahun.

Kuota penyaluran jenis BBM tertentu minyak tanah pada APBN tahun anggaran 2025 sebanyak 0,53 juta kiloliter. Selanjutnya, realisasi volume penyaluran LPG tabung 3 kg mengalami tren peningkatan dari 7,5 juta metrik ton pada tahun anggaran 2021 menjadi 8,2 juta metrik ton pada tahun anggaran 2024.

Sementara itu, kuota penyaluran LPG tabung 3 kg pada APBN tahun anggaran 2025 sebanyak 8,17 juta metrik ton.

Di sisi lain, realisasi subsidi listrik selama periode 2021-2024 mengalami peningkatan sebesar 10,2%, dari semula Rp56,6 triliun pada tahun anggaran 2021 menjadi Rp75,81 triliun pada tahun anggaran 2024. Dalam outlook tahun anggaran 2025, subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp89,07 triliun.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume listrik bersubsidi, dan pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.

Secara total, subsidi energi dan kompensasi insentif mencapai Rp381,3 triliun. Adapun, anggaran untuk insentif perpajakan mencapai Rp16,7 triliun, energi baru terbarukan (EBT) Rp37,5 triliun, infrastruktur energi Rp4,5 triliun, listrik desa Rp5 triliun, dan dukungan lainnya Rp0,6 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor
Premium
1 jam yang lalu

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release
Premium
1 jam yang lalu

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Prabowo Minta Subsidi Energi Harus Tepat Sasaran, Jangan Dinikmati Si Kaya

Prabowo Minta Subsidi Energi Harus Tepat Sasaran, Jangan Dinikmati Si Kaya

Mengintip Kisi-kisi Subsidi Energi 2026 Jelang Nota Keuangan

Mengintip Kisi-kisi Subsidi Energi 2026 Jelang Nota Keuangan

Subsidi BBM Naik dari Tahun ke Tahun, Pakar: Biodiesel Perlu Digalakkan

Subsidi BBM Naik dari Tahun ke Tahun, Pakar: Biodiesel Perlu Digalakkan

Menilik Realisasi Penyaluran & Proyeksi Kuota BBM Subsidi Jelang Nota Keuangan 2026

Menilik Realisasi Penyaluran & Proyeksi Kuota BBM Subsidi Jelang Nota Keuangan 2026

Resep Ekonom Agar Beban Subsidi Listrik Dapat Ditekan

Resep Ekonom Agar Beban Subsidi Listrik Dapat Ditekan

ESDM Minta Anggaran Subsidi Listrik Tahun Depan Naik jadi Rp104,97 Triliun

ESDM Minta Anggaran Subsidi Listrik Tahun Depan Naik jadi Rp104,97 Triliun

Konfrensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026

Konfrensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026

Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Dikerek Naik jadi Rp164,4 Triliun

Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Dikerek Naik jadi Rp164,4 Triliun

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan
APBN
11 menit yang lalu

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026
Energi & Tambang
22 menit yang lalu

Prabowo Patok Subsidi BBM, LPG hingga Listrik Rp210 Triliun RAPBN 2026

Cara Sri Mulyani Kejar Target Pajak 2026, Salah Satunya Penegakan Hukum
Pajak
23 menit yang lalu

Cara Sri Mulyani Kejar Target Pajak 2026, Salah Satunya Penegakan Hukum

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai
APBN
37 menit yang lalu

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Dikerek Naik jadi Rp164,4 Triliun
Jasa & Niaga
54 menit yang lalu

Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Dikerek Naik jadi Rp164,4 Triliun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

3

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

4

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

5

Thorcon Pastikan Ikuti Aturan Proses Izin Tapak Pembangkit Nuklir (PLTN)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Konfrensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

3

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

4

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

5

Thorcon Pastikan Ikuti Aturan Proses Izin Tapak Pembangkit Nuklir (PLTN)