Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Andalkan Investasi dan Ekspor untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

Sri Mulyani menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4% pada 2026 dengan mengandalkan investasi dan ekspor, didukung insentif fiskal dan perjanjian perdagangan internasional.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 20:20
Share
Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). / Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). / Bisnis-Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan pemerintah akan mengandalkan investasi dan ekspor untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada tahun depan, seperti yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026.

Untuk investasi, Sri Mulyani menjelaskan pemerintah pusat dan daerah akan bersinergi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih atraktif, termasuk melalui insentif fiskal.

“Kami bersama Pak Tito [Mendagri] mendorong daerah menjadi atraksi investasi yang lebih baik, sehingga tidak hanya inflasinya rendah, tapi pertumbuhan dan investasinya meningkat,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jumat (15/8/2025).

Kementerian Keuangan, sambungnya, juga akan bekerja sama dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk merancang insentif fiskal yang mampu menarik modal asing. Dia menyatakan insentif fiskal itu akan tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian fiskal.

Dari sisi ekspor, Sri Mulyani optimistis perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati akan memperluas pasar tujuan, seperti Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU–CEPA).

“Kemudian beberapa CEPA dari Kanada dan lain-lain. Jadi destinasi ekspor kita mungkin akan lebih terdiversifikasi,” katanya.

Baca Juga

Dia menambahkan, Indonesia memiliki keunggulan komparatif di sektor mineral kritis seperti rare earth yang dibutuhkan industri global. Dengan perkembangan tren teknologi seperti artificial intelligence (AI) dan ekonomi digital, Sri Mulyani meyakini Indonesia bisa memanfaatkan keunggulan di sektor mineral kritis tersebut.

"Jadi kita juga berharap dari ekspor dan hilirisasi akan memberikan kontribusi cukup banyak dari sisi pertumbuhan 5,4%," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo
Premium
1 jam yang lalu

Comparing Foreign Bondholders in the Government Bond, SBN during the Eras of SBY, Jokowi, and Prabowo

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor
Premium
3 jam yang lalu

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ekonom: Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 Prabowo Terlalu Optimistis

Ekonom: Target Pertumbuhan Ekonomi 2026 Prabowo Terlalu Optimistis

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

Prabowo Pasang Target Imbal Hasil Surat Utang 6,9%, Indonesia dan India Bersaing Ketat Gaet Investor

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Pamer Realisasi Investasi 2025 Melesat Lampaui Target

Prabowo Pamer Realisasi Investasi 2025 Melesat Lampaui Target

Midea Group mulai Bangun Pabrik Baterai di Batam, Bidik Pasar Ekspor

Midea Group mulai Bangun Pabrik Baterai di Batam, Bidik Pasar Ekspor

PASAR MODAL : Risiko Di Balik Rekor IHSG

PASAR MODAL : Risiko Di Balik Rekor IHSG

Miners Hopeful of Improving Coal Exports Amid Mounting Costs, Price Slump

Miners Hopeful of Improving Coal Exports Amid Mounting Costs, Price Slump

Pelepasan Ekspor PT Excelitas, Mendag Sebut Produk Industri Batam Berdaya Saing Tinggi

Pelepasan Ekspor PT Excelitas, Mendag Sebut Produk Industri Batam Berdaya Saing Tinggi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mendagri Tito Surati Semua Kepala Daerah, Minta Kreatif Cari Penerimaan Bukan cuma Pajak
Pajak
6 menit yang lalu

Mendagri Tito Surati Semua Kepala Daerah, Minta Kreatif Cari Penerimaan Bukan cuma Pajak

Target Defisit APBN 0% pada 2028 Sulit Tercapai, Ini Sebabnya
APBN
33 menit yang lalu

Target Defisit APBN 0% pada 2028 Sulit Tercapai, Ini Sebabnya

Prabowo Bakal Tarik Utang Rp782 Triliun pada 2026, Tertinggi Sejak Pandemi!
APBN
34 menit yang lalu

Prabowo Bakal Tarik Utang Rp782 Triliun pada 2026, Tertinggi Sejak Pandemi!

Sri Mulyani Andalkan Investasi dan Ekspor untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026
Ekonomi
42 menit yang lalu

Sri Mulyani Andalkan Investasi dan Ekspor untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,4% pada 2026

Kasus Beras Oplosan, Mentan Bongkar Broken Rice Premium Tembus 59%
Jasa & Niaga
54 menit yang lalu

Kasus Beras Oplosan, Mentan Bongkar Broken Rice Premium Tembus 59%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

3

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

4

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

5

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pertamina Dukung Pengembangan UMKM Lewat SMEXPO 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Kisaran Target Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi di Nota Keuangan RAPBN 2026

3

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

4

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

5

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan