Daftar Harga BBM Pertamina, Shell & BP per 1 Agustus, Ada yang Turun!

Pertamina, Shell, dan BP menyesuaikan harga BBM per 1 Agustus 2025. Berikut perinciannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertamina, Shell, dan BP melakukan penyesuaian harga BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) per 1 Agustus 2025.

PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga BBM per Jumat (1/8/2025) ini. Tercatat, harga Pertamax (RON 92) turun, sedangkan harga Pertamina Dex naik.

Penyesuaian harga itu dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU.

Mengutip laman resmi MyPertamina, tercatat harga pertamax dipatok Rp12.200 per liter. Angka ini turun dibandingkan bulan lalu yang senilai Rp12.500 per liter.

Selanjutnya, harga Pertamax Green juga turun. Tercatat harga BBM RON 95 itu kini dipatok Rp13.000 dari bulan lalu Rp13.250 per liter.

Harga Pertamax Turbo (RON 98) pun ikut turun. Kini, Pertamax Turbo dibanderol Rp13.200 dari bulan sebelumnya Rp13.500 per liter.

Di sisi lain, Dexlite (CN 51) dipatok Rp13.850 per liter. Angka ini naik dibanding bulan sebelumnya seharga Rp13.650 per liter.

Harga Pertamina Dex (CN 53) juga naik dari Rp13.320 menjadi Rp14.150 per liter pada Agustus 2025. Sementara itu, harga BBM subsidi jenis Pertalite (RON 90) tetap Rp10.000 per liter dan solar subsidi Rp6.800 per liter.

Selain itu, harga BBM di SPBU Shell dan BP juga mengalami perubahan per Jumat (1/8/2025) ini. Harga Shell Super tercatat dipatok di level Rp12.580 per liter. Angka ini turun dibandingkan bulan lalu, yakni Rp12.810 per liter.

Kemudian, harga Shell V-Power turun dari Rp13.300 pada Juli 2025 menjadi Rp13.050 per liter pada Agustus 2025.

Harga Shell V-Power Diesel ditetapkan senilai Rp14.380 per liter. Angka tersebut turun dibanding bulan sebelumnya yang senilai Rp13.830 per liter.

Selanjutnya, Shell V-Power Nitro+ kini dibanderol Rp13.230 per liter. Angka ini turun dibandingkan bulan lalu, yakni Rp13.540 per liter.

Sementara itu, BP menurunkan harga BP Ultimate dan BP 92 pada Agustus 2025 ini, sedangkan harga BP Ultimate Diesel naik.

Perinciannya, BP Ultimate turun dari Rp13.300 menjadi Rp13.050 per liter. Lalu, harga BP 92 dari Rp12.600 menjadi Rp12.550 per liter.

Adapun harga BP Ultimate Diesel naik dari Rp13.800 menjadi Rp14.380 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell dan BP per 1 Agustus 2025:

1. Pertamina

- Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

- Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

- Pertamax (RON 92): Rp12.200 per liter

- Pertamax Green (RON 95): Rp13.000 per liter

- Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.200 per liter

- Dexlite (CN 51): Rp13.650 per liter

- Pertamina Dex (CN 53): Rp14.150 per liter

2. Shell

- Shell Super: Rp12.580 per liter

- Shell V-Power: Rp13.050 per liter

- Shell V-Power Diesel: Rp14.380 per liter

- Shell V-Power Nitro+: Rp13.230 per liter

3. BP

- BP Ultimate: Rp13.050 per liter

- BP 92: Rp12.550 per liter

- BP Ultimate Diesel: Rp14.380 per liter