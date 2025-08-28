Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BP Tapera Sudah Salurkan 161.500 Unit Rumah Subsidi FLPP Selama 2025

BP Tapera telah menyalurkan 161.500 unit rumah subsidi FLPP sejak awal 2025, dengan dana Rp20 triliun dari DIPA Rp35 triliun, mencapai 47% target tahunan.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 05:05
Share
Foto udara proyek pembangunan perumahan di Kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). Bisnis/Rachman
Foto udara proyek pembangunan perumahan di Kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (2/10/2024). Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyelenggarakan rapat bersama dengan Komite BP Tapera, Rabu (27/8/2025). Pada rapat tersebut, diungkap bahwa sebanyak 161.500 unit rumah subsidi sudah disalurkan sejak awal 2025 sampai dengan saat ini. 

Rapat itu digelar di Gedung Jusuf Anwar Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, dihadiri oleh Komite Tapera yang meliputi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta salah satu anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan profesional. 

Usai rapat tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa kinerja penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) selama semester I/2025 dan sampai dengan saat ini mencapai 161.500 unit. 

Sebelumnya, terang Heru, BP Tapera telah mendapatkan mandat untuk menaikkan kuota FLPP existing dari 220.000 ke 350.000 unit atau meningkat 60% sejalan dengan target program 3 Juta Rumah. 

"Kami laporkan Pak Menteri bahwa per hari ini sudah kita salurkan 161.500 unit atau kurang lebih sekitar 47% tahun ini dari 1 Januari," terang Heru di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta, Rabu (27/8/2025). 

Adapun total dana yang sudah disalurkan untuk FLPP itu yakni outstanding Rp20 triliun, dari alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp35 triliun. 

Heru juga menyebut telah memaparkan sejumlah perbaikan tata kelola mulai dari soal pembukaan dana, SDM, infrastruktur berbasis IT, kepada para anggota Komite Tapera. 

Beberap arahan yang disampaikan Komite ke BP Tapera, terang Heru, salah satunya berasal dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selalu Anggita Komite. Masukan dari Bendahara Negara yakni agar alokasi APBN ke FLPP melalui Tapera bisa semakin efisien ke depan. 

"Ibu Menteri Keuangan mengharapkan ada upaya-upaya keterlibatan atau alokasi APBN untuk pembiayaan perumahan ke depan bisa semakin efisien namun leverage output-nya semakin meningkat," ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi
Premium
8 jam yang lalu

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI
Premium
9 jam yang lalu

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Sri Mulyani Minta Rumah Subsidi Fokus Juga ke Daerah KEK dan Industri, Batang hingga Morowali

Sri Mulyani Minta Rumah Subsidi Fokus Juga ke Daerah KEK dan Industri, Batang hingga Morowali

Bank Sumsel Babel Borong Dua Penghargaan dari BP Tapera

Bank Sumsel Babel Borong Dua Penghargaan dari BP Tapera

Siap-Siap! KUR Perumahan Rp130 Triliun Disalurkan Mulai Bulan Depan

Siap-Siap! KUR Perumahan Rp130 Triliun Disalurkan Mulai Bulan Depan

Maruarar Sebut Pengembang Komitmen Gratiskan DP Rumah Subsidi Buat Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Maruarar Sebut Pengembang Komitmen Gratiskan DP Rumah Subsidi Buat Peserta BPJS Ketenagakerjaan

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

Maruarar Bakal Lapor ke Prabowo soal BCA Ikut Dukung KPR Rumah Subsidi

Anggaran Kementerian PU Ditetapkan Rp118,5 Triliun, Buat Bangun Apa Saja?

Anggaran Kementerian PU Ditetapkan Rp118,5 Triliun, Buat Bangun Apa Saja?

Kemenkeu Lunasi Piutang Eks BPPN PT LEN Industri Rp649 Miliar

Kemenkeu Lunasi Piutang Eks BPPN PT LEN Industri Rp649 Miliar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Profil Tony SB Hoesodo, Purnawirawan TNI yang jadi Komut PGN
Energi & Tambang
5 menit yang lalu

Profil Tony SB Hoesodo, Purnawirawan TNI yang jadi Komut PGN

Diguncang Dugaan Penipuan KPR, Menkeu AS Tekan Bos The Fed Gelar Audit Internal
Ekonomi Global
55 menit yang lalu

Diguncang Dugaan Penipuan KPR, Menkeu AS Tekan Bos The Fed Gelar Audit Internal

Komisaris & Direksi PGN Dirombak, Arief Kurnia Risdanto jadi Dirut
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Komisaris & Direksi PGN Dirombak, Arief Kurnia Risdanto jadi Dirut

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti
Energi & Tambang
19 jam yang lalu

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti

Tepatkah Skema 'Amnesti' Diterapkan untuk Tuntaskan Piutang BLBI Rp211,5 T?
Ekonomi
1 jam yang lalu

Tepatkah Skema 'Amnesti' Diterapkan untuk Tuntaskan Piutang BLBI Rp211,5 T?

BP Tapera Sudah Salurkan 161.500 Unit Rumah Subsidi FLPP Selama 2025
Ekonomi
1 jam yang lalu

BP Tapera Sudah Salurkan 161.500 Unit Rumah Subsidi FLPP Selama 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Buruh Demo Geruduk Istana & DPR Besok 28 Agustus, Ini Tuntutannya

2

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

5

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Produksi Garam Terhenti Akibat Cuaca
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Buruh Demo Geruduk Istana & DPR Besok 28 Agustus, Ini Tuntutannya

2

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

5

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti