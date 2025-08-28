Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pagu Anggaran Kementerian ESDM 2026, Ini Bocorannya

Komisi XII DPR RI setujui anggaran Kementerian ESDM 2026 naik jadi Rp21,67 triliun, termasuk Rp5 triliun untuk program listrik desa.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 04:30
Share
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/7/2025). - Bisnis/Mochammad Ryan H.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (18/7/2025). - Bisnis/Mochammad Ryan H.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi Rp21,67 triliun untuk 2026.

Anggaran itu naik dari kesepakatan sebelumnya yang senilai Rp8,11 triliun. Dengan kata lain, ada penambahan sekitar Rp13,5 triliun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, penambahan pagu 2026 itu berasal dari sisa anggaran tahun ini. Dia menyebut, anggaran Kementerian ESDM mencapai Rp15 triliun pada 2025.

Namun, anggaran yang terserap hanya sekitar Rp7,1 triliun. Artinya, sisa dana senilai sekitar Rp7,9 triliun akan digunakan pada 2026.

Selanjutnya, terdapat tambahan anggaran dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk program listrik desa sebesar Rp5 triliun. Anggaran itu bakal digunakan untuk melistriki 10.068 titik desa.

"Kurang lebih sekitar Rp21,67 triliun [pagu anggaran Kementerian ESDM 2026]. Demikian sebagai materi yang perlu kami sampaikan," ucap Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (27/8/2025) malam.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menuturkan, pihaknya telah menerima penjelasan dari Bahlil terkait pengantar rencana kerja anggaran (RKA) Kementerian ESDM 2026.

Menurutnya, pembahasan serta pendalaman akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh eselon 1 ESDM pada waktu mendatang.

"Kami telah menerima penjelasan dari Menteri ESDM RI terkait pengantar RKA K/L Kementerian ESDM tahun 2026, sebesar Rp21.665.527.491 dan akan didalami dalam rapat dengar pendapat dengan seluruh eselon 1 Kementerian SDM. Setuju ya? Baik," kata Bambang, membacakan kesimpulan rapat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi
Premium
6 jam yang lalu

Melihat Peluang di Saham Astra (ASII) yang Getol Akuisisi

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI
Premium
7 jam yang lalu

Adu Kinerja Emiten Konglomerat (CUAN, AADI, RATU) Paling Kilat Masuk Indeks MSCI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Stok BBM di SPBU Shell dan BP Langka, ESDM Ungkap Biang Keroknya

Stok BBM di SPBU Shell dan BP Langka, ESDM Ungkap Biang Keroknya

Bahlil: Badan Investasi Mineral Akan Kelola Logam Tanah Jarang

Bahlil: Badan Investasi Mineral Akan Kelola Logam Tanah Jarang

LPG 3 Kg Satu Harga Berlaku 2026, Pembelian Bakal Diperketat

LPG 3 Kg Satu Harga Berlaku 2026, Pembelian Bakal Diperketat

Bahlil Bidik 5.700 Desa dan 4.400 Dusun Teraliri Listrik hingga 2030

Bahlil Bidik 5.700 Desa dan 4.400 Dusun Teraliri Listrik hingga 2030

Golkar Tegaskan Tak Bahas Munaslub, Doli: Prabowo Dukung Penuh Bahlil

Golkar Tegaskan Tak Bahas Munaslub, Doli: Prabowo Dukung Penuh Bahlil

Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

Isu Reshuffle Mencuat Usai Noel jadi Tersangka, Bahlil: Itu Hak Prerogatif Presiden

Komisi V DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenhub Rp24,4 Triliun TA 2026

Komisi V DPR Setujui Pagu Indikatif Kemenhub Rp24,4 Triliun TA 2026

Menteri Sakti Curhat Pagu Indikatif KKP Cuma Rp3,6 Triliun di 2026, Ini Perinciannya

Menteri Sakti Curhat Pagu Indikatif KKP Cuma Rp3,6 Triliun di 2026, Ini Perinciannya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BP Tapera Sudah Salurkan 161.500 Unit Rumah Subsidi FLPP Selama 2025
Ekonomi
8 menit yang lalu

BP Tapera Sudah Salurkan 161.500 Unit Rumah Subsidi FLPP Selama 2025

Pagu Anggaran Kementerian ESDM 2026, Ini Bocorannya
Energi & Tambang
43 menit yang lalu

Pagu Anggaran Kementerian ESDM 2026, Ini Bocorannya

Sri Mulyani Minta Rumah Subsidi Fokus Juga ke Daerah KEK dan Industri, Batang hingga Morowali
Ekonomi
1 jam yang lalu

Sri Mulyani Minta Rumah Subsidi Fokus Juga ke Daerah KEK dan Industri, Batang hingga Morowali

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti
Energi & Tambang
17 jam yang lalu

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti

Samator (AGII) Gandeng China Jajaki Potensi Sektor Gas Industri
Ekonomi
5 jam yang lalu

Samator (AGII) Gandeng China Jajaki Potensi Sektor Gas Industri

Maruarar Sebut Pengembang Komitmen Gratiskan DP Rumah Subsidi Buat Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Ekonomi
7 jam yang lalu

Maruarar Sebut Pengembang Komitmen Gratiskan DP Rumah Subsidi Buat Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Buruh Demo Geruduk Istana & DPR Besok 28 Agustus, Ini Tuntutannya

2

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

5

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Produksi Garam Terhenti Akibat Cuaca
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Buruh Demo Geruduk Istana & DPR Besok 28 Agustus, Ini Tuntutannya

2

Pasar Properti Lesu, Ribuan Apartemen di Jakarta Tak Laku

3

Bak Bumi Langit Kupon Patriot Bond dan Surat Berharga Negara

4

OPINI: Urgensi Pembiayaan Kreatif Bagi Pemda pada 2026

5

UI Sebut Aktivitas Seismik Picu Kebocoran Pipa Minyak di Towuti