Pagu Anggaran Kementerian ESDM 2026, Ini Bocorannya

Komisi XII DPR RI setujui anggaran Kementerian ESDM 2026 naik jadi Rp21,67 triliun, termasuk Rp5 triliun untuk program listrik desa.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XII DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi Rp21,67 triliun untuk 2026.

Anggaran itu naik dari kesepakatan sebelumnya yang senilai Rp8,11 triliun. Dengan kata lain, ada penambahan sekitar Rp13,5 triliun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, penambahan pagu 2026 itu berasal dari sisa anggaran tahun ini. Dia menyebut, anggaran Kementerian ESDM mencapai Rp15 triliun pada 2025.

Namun, anggaran yang terserap hanya sekitar Rp7,1 triliun. Artinya, sisa dana senilai sekitar Rp7,9 triliun akan digunakan pada 2026.

Selanjutnya, terdapat tambahan anggaran dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk program listrik desa sebesar Rp5 triliun. Anggaran itu bakal digunakan untuk melistriki 10.068 titik desa.

"Kurang lebih sekitar Rp21,67 triliun [pagu anggaran Kementerian ESDM 2026]. Demikian sebagai materi yang perlu kami sampaikan," ucap Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (27/8/2025) malam.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menuturkan, pihaknya telah menerima penjelasan dari Bahlil terkait pengantar rencana kerja anggaran (RKA) Kementerian ESDM 2026.

Menurutnya, pembahasan serta pendalaman akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat dengan seluruh eselon 1 ESDM pada waktu mendatang.

"Kami telah menerima penjelasan dari Menteri ESDM RI terkait pengantar RKA K/L Kementerian ESDM tahun 2026, sebesar Rp21.665.527.491 dan akan didalami dalam rapat dengar pendapat dengan seluruh eselon 1 Kementerian SDM. Setuju ya? Baik," kata Bambang, membacakan kesimpulan rapat.