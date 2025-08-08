Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Fahri Hamzah: Perputaran Ekonomi Sektor Perumahan Rp310 Triliun per Tahun

Wamen PKP Fahri Hamzah menargetkan sektor perumahan berkontribusi 1%-1,3% dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8%.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 15:23
Share
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025).-BISNIS/Alifian Asmaaysi.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Sumitro Institute, Jakarta, Minggu (1/6/2025).-BISNIS/Alifian Asmaaysi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan sektor perumahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah mengatakan bahwa program pembangunan perumahan nasional sejalan dengan pemikiran dasar Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan dua hal penting yakni mengatasi kebobolan dan mengatasi penyimpangan.

Dalam upaya mengatasi penyimpangan, Fahri mengatakan pemerintah mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat.

Lebih lanjut, Fahri menegaskan bahwa sektor perumahan akan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, Fahri mengatakan sektor perumahan dapat berkontribusi sebesar 1%-1,3% dari target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang dijanjikan Presiden Prabowo.

"Dengan tiga program utama di sektor perumahan, kami telah menghitung bahwa total perputaran ekonomi dapat mencapai sekitar Rp310 triliun per tahun. Kontribusi ini berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1%-1,3%," jelasnya.

Pemerintah, kata Fahri, telah menetapkan tiga prioritas utama dalam kebijakan perumahan, salah satunya adalah program renovasi 2 juta rumah yang akan dimulai pada tahun anggaran mendatang.

Baca Juga

Program ini akan dialokasikan anggaran sekitar Rp43 triliun dan ditujukan bagi masyarakat yang telah memiliki rumah, terutama di desa, tetapi memerlukan renovasi agar rumahnya menjadi layak huni.

Fahri juga memastikan program 3 juta rumah akan terus berjalan dan masih menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan para pengembang, Fahri menyebut program 3 Juta Rumah akan segera terakselerasi pembangunannya dalam waktu dekat.

"Saya ingin menegaskan bahwa janji 3 juta rumah itu adalah janji kepada rakyat Indonesia yang tidak mungkin berubah. Ini janji kampanye, dalam undang-undang itu kalau pejabat publik berjanji dan tidak dilaksanakan itu kena delik kebohongan publik. Jadi tidak boleh," ucap Fahri.

Untuk itu, Fahri meminta agar para pengembang dapat terus memberikan kontribusi terbaik dalam mendorong suplai perumahan nasional.

Dia juga meminta agar pengembang tidak khawatir lantaran program ini dipastikan bakal tetap bergulir. "Saya mau meyakinkan itu supaya ini teman-teman jangan lesu nih, tetap harus semangat ini masih ada barang itu. Jangan dianggap tidak ada, ada barang itu," tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fitri Sartina Dewi
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping
Premium
34 menit yang lalu

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup
Premium
1 jam yang lalu

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan

Fahri Hamzah: Program 3 Juta Rumah Prabowo Tetap Berjalan

Fahri Hamzah Ungkap Nasib Investasi Qatar di Proyek 1 Juta Rumah, Jadi Dibangun?

Fahri Hamzah Ungkap Nasib Investasi Qatar di Proyek 1 Juta Rumah, Jadi Dibangun?

Kredit Rp130 Triliun untuk Perumahan Siap Bergulir, Pakar Wanti-wanti soal Ini

Kredit Rp130 Triliun untuk Perumahan Siap Bergulir, Pakar Wanti-wanti soal Ini

Summarecon Bekasi Merilis Klaster Mewah, Harga Termahal Capai Rp 29,5 Miliar

Summarecon Bekasi Merilis Klaster Mewah, Harga Termahal Capai Rp 29,5 Miliar

Wamen PKP Dorong Penyediaan Rumah Pekerja Layak Huni di Kawasan Industri Medan

Wamen PKP Dorong Penyediaan Rumah Pekerja Layak Huni di Kawasan Industri Medan

Prabowo Renovasi 1.300 Hunian Pesisir Demi Kebut Program 3 Juta Rumah

Prabowo Renovasi 1.300 Hunian Pesisir Demi Kebut Program 3 Juta Rumah

Kawasan Dharmasraya dan Padang Terpilih Jalankan Program Permukiman dan Sanitasi 2025

Kawasan Dharmasraya dan Padang Terpilih Jalankan Program Permukiman dan Sanitasi 2025

Pemerintah Blak-blakan Program 3 Juta Rumah Belum Berjalan, Mengapa?

Pemerintah Blak-blakan Program 3 Juta Rumah Belum Berjalan, Mengapa?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Catatan Penerbangan Haji 2025: Pesawat Delay hingga Rawan Penyusupan
Transportasi & Logistik
1 menit yang lalu

Catatan Penerbangan Haji 2025: Pesawat Delay hingga Rawan Penyusupan

Duh! 939.038 Buruh Jadi Korban PHK Imbas Relaksasi Impor
Jasa & Niaga
12 menit yang lalu

Duh! 939.038 Buruh Jadi Korban PHK Imbas Relaksasi Impor

Fahri Hamzah: Perputaran Ekonomi Sektor Perumahan Rp310 Triliun per Tahun
Properti
23 menit yang lalu

Fahri Hamzah: Perputaran Ekonomi Sektor Perumahan Rp310 Triliun per Tahun

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
06 Agt 2025 | 16:45 WIB

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Ekonom Dorong Pelonggaran Moneter dan Kebijakan Fiskal, Ini Alasannya
Ekonomi
33 menit yang lalu

Ekonom Dorong Pelonggaran Moneter dan Kebijakan Fiskal, Ini Alasannya

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB
Properti
34 menit yang lalu

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Charoen Pokphand (CPIN) Buka Suara soal Isu Investasi Peternakan Babi di Jepara

2

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

3

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

4

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel

5

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Charoen Pokphand (CPIN) Buka Suara soal Isu Investasi Peternakan Babi di Jepara

2

Sri Mulyani Ungkap 30 Perusahaan Ajukan Insentif Pajak Buat Pendanaan Riset

3

Sri Mulyani Beberkan 24 Penerima LPDP Alumni MIT, 96 dari Harvard

4

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel

5

Kemenkeu Bantah Bakal Sisir Ulang Anggaran, Tegaskan Efisiensi Berlanjut