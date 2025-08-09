Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

Kemenhub tetap optimistis mencapai target zero ODOL pada 2027 meski Perpres belum terbit, dengan aksi pemberantasan truk ODOL dan koordinasi lintas sektor.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 12:04
Share
Truk bermuatan berlebih melintas di Jakarta, Minggu (29/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Truk bermuatan berlebih melintas di Jakarta, Minggu (29/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan rencana aksi memberantas truk kelebihan muatan atau over dimension over loading/ODOL terus berjalan meskipun peraturan presiden (Perpres) belum kunjung terbit.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menegaskan bahwa pihaknya tetap sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat bersama Kementerian Koordinator bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. 

Aan bahkan mennyampaikan selagi menanti Perpres untuk memperkuat zero ODOL terbit, pemberantasan zero ODOL sudah lebih dahulu berlangsung. 

“Ini paralel, sebelum Perpres keluar, kami sudah mulai melakukan beberapa rencana aksi yang sudah terencana,” jawab Aan di kawasan Jakarta Barat, Jumat (8/8/2025). 

Pihaknya bersama stakeholder terkait juga telah melakukan koordinasi, integrasi data, dan pemantauan di beberapa kawasan industri yang kerap dilalui ODOL. 

Mengingat target zero ODOL yang terus mundur dari rencana awal 2009 atau 16 tahun silam, Aan optimistis pada 2027 harapan tersebut dapat tercapai dan tak lagi ditunda. Terlebih, dengan keberadaan Kemenko IPK yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  akan mendorong percepatan implementasi. 

Baca Juga

“Kita harus optimistis.. sehingga target 2027 bisa dilaksanakan,” lanjut Aan. 

Usai Presiden Prabowo Subianto menyerahkan urusan penanganan penuntasan truk ODOL pada Kemenko IPK, AHY langsung mencanangkan tiga rencana aksi untuk pemberantasan truk kelebihan muatan dan menuju zero ODOL 2027.  

Pertama, pemberantasan praktik pungutan liar (pungli) pada ekosistem angkutan barang. Kedua, pengaturan peningkatan kesejahteraan pengemudi kendaraan angkutan barang. Ketiga, deregulasi dan sinkronisasi peraturan terkait angkutan barang.

Bahkan pada akhir bulan lalu, Kemenhub telah menerapkan perangkat Weight in Motion (WIM) dalam upaya pengawasan kendaraan ODOL. Alat ini berfungsi sebagai sistem seleksi awal sebelum kendaraan diarahkan ke jembatan timbang untuk proses verifikasi dan penindakan lebih lanjut.

Adapun, zero ODOL menjadi penting karena keberadaan truk atau kendaraan yang kelebihan muatan menjadi penyebab daya saing nasional, utamanya infrastruktur, turun.

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan bahwa keberadaan ODOL tidak hanya memberikan kerugian materi yang tinggi akibat fatalitas yang tinggi. Namun, juga memberikan dampak yang tidak sedikit terhadap kondisi infrastruktur jalan.  

Dari sisi ekonomi, Djoko memandang kendaraan yang kelebihan muatan tersebut pada dasarnya tidak memenuhi standar kawasan perdagangan bebas Asean. 

“[ODOL] membuat lemahnya daya saing nasional, termasuk salah satu penyebab menurunnya daya saing infrastruktur,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (7/8/2025). 

Meski demikian, penyelesaian zero ODOL tak semudah membalik telapak tangan. Mengingat praktik ODOL terjadi demi menekan biaya logistik, pengusaha mendorong harus ada solusi agar ongkos tersebut dapat lebih murah. Alhasil, zero ODOL dapat tercapai. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Novita Sari Simamora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
5 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
7 jam yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Mengenal Angkutan Udara Perintis, Jurus Tekan Biaya Logistik dan Disparitas Harga

Mengenal Angkutan Udara Perintis, Jurus Tekan Biaya Logistik dan Disparitas Harga

Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB

Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB

Biaya Transportasi Mahal, Kemenhub: Naikkan Pendapatan Masyarakat

Biaya Transportasi Mahal, Kemenhub: Naikkan Pendapatan Masyarakat

Truk ODOL Dilarang Masuk Jalan Dalam Kota Pekanbaru, Pelanggar Terancam Ditilang

Truk ODOL Dilarang Masuk Jalan Dalam Kota Pekanbaru, Pelanggar Terancam Ditilang

Tim Zero ODOL akan Dibentuk, Target Mundur jadi 2027?

Tim Zero ODOL akan Dibentuk, Target Mundur jadi 2027?

KNKT: Praktik Tarif Angkutan Barang ODOL Perlu Intervensi Pemerintah

KNKT: Praktik Tarif Angkutan Barang ODOL Perlu Intervensi Pemerintah

Pengamat Bongkar Biang Kerok 3 Kereta Api Anjlok Dalam Sepekan

Pengamat Bongkar Biang Kerok 3 Kereta Api Anjlok Dalam Sepekan

Truk ODOL Tekan Daya Saing RI, MTI Desak AHY Segera Bertindak

Truk ODOL Tekan Daya Saing RI, MTI Desak AHY Segera Bertindak

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS
Ekonomi
4 menit yang lalu

Giliran Paramadina Ragukan Data Pertumbuhan Ekonomi 5,12% dari BPS

Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027
Transportasi & Logistik
16 menit yang lalu

Perpres ODOL Belum Terbit, Kemehub Tetap Optimistis Efektif 2027

Gaduh Beras Oplosan: Penggilingan Padi Tutup hingga Ritel Pangkas Harga
Jasa & Niaga
20 menit yang lalu

Gaduh Beras Oplosan: Penggilingan Padi Tutup hingga Ritel Pangkas Harga

Kontradiksi Politik Anggaran Pemerintahan Presiden Prabowo
Ekonomi
22 menit yang lalu

Kontradiksi Politik Anggaran Pemerintahan Presiden Prabowo

Modal Asing Rp9,24 Triliun Masuk ke RI Pekan Ini, SBN dan SRBI Paling Diincar Investor
Ekonomi
31 menit yang lalu

Modal Asing Rp9,24 Triliun Masuk ke RI Pekan Ini, SBN dan SRBI Paling Diincar Investor

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Viral! Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, REI Buka Suara

2

Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, Metropolitan Kentjana (MKPI) Buka Suara

3

Ombudsman Soroti Risiko Politik di Balik Kelangkaan Beras

4

ESDM Kebut Proyek Bioetanol di Merauke, Beroperasi Mulai 2027

5

Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

Duduk Perkara Sengketa Lahan Pondok Indah yang Picu Aksi Ormas GRIB

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Sekolah Rusak di Kabupaten Bogor
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Viral! Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, REI Buka Suara

2

Golf Pondok Indah Digeruduk Ormas GRIB, Metropolitan Kentjana (MKPI) Buka Suara

3

Ombudsman Soroti Risiko Politik di Balik Kelangkaan Beras

4

ESDM Kebut Proyek Bioetanol di Merauke, Beroperasi Mulai 2027

5

Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB