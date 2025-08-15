Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Patok Kurs Rupiah Rp16.500 pada 2026, Ada Risiko Melemah?

Prabowo Subianto menetapkan kurs rupiah 2026 di Rp16.500 per dolar AS, melemah dari 2025. Ekonom dan BI memproyeksi stabilitas dengan strategi intervensi.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 16:35
Share
Potret Presiden Pertama RI Sukarno dalam uang lembar rupiah pecahan Rp100.000. / Bloomberg-Brent Lewin
Potret Presiden Pertama RI Sukarno dalam uang lembar rupiah pecahan Rp100.000. / Bloomberg-Brent Lewin

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan asumsi nilai tukar rupiah 2026 secara rata-rata di level Rp16.500 per dolar AS, melemah dari target 2025 yang senilai Rp16.000 per dolar AS.

“Nilai tukar berada di kisaran Rp16.500 per dolar [AS],” ujarnya dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).

Target tersebut juga tercatat berada di rentang outlook rupiah pemerintah pada tahun akhir tahun ini yang senilai Rp16.300 hingga Rp16.800 per dolar AS.

Adapun, Prabowo juga terpantau memilih batas bawah Rp16.500 dari angka yang telah disepakati dalam Badan Anggaran (Banggar) sebelumnya, yakni pada rentang Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS.

Sementara target tersebut pun sesuai dengan estimasi dari para ekonom mengestimasikan rupiah secara rata-rata akan berada di level sekitar Rp16.500-an per dolar AS pada tahun depan atau 2026. Salah satunya, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual memproyeksi rupiah stabil pada angka tengah pada 2026.

“Lebih stabil di posisi Rp16.500 per dolar AS secara rata-rata karena harga komoditas diharapkan lebih baik ke depan, terutama dipicu stimulus fiskal China dan ketidakpastian akibat perang tarif sudah mereda,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (11/7/2025).

Baca Juga

Kendati begitu, David masih belum melihat adanya potensi rupiah dapat menguat ke level yang lebih apresiatif, yakni di kisaran Rp15.000 per dolar AS, baik pada tahun ini maupun tahun depan.

Sementara Bank Indonesia (BI) mengestimasikan rupiah akan berada pada rentang Rp16.000—Rp16.500 per dolar AS.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memastikan bahwa instansinya akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental terutama melalui intervensi transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Di mana strategi ini disertai dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Adapun, hingga semester I/2025, rupiah secara rata-rata tercatat di angka Rp16.428 per dolar AS. Melesat dari target awal APBN tahun ini yang sebesar Rp16.000 per dolar AS.

U.S. DOLLAR / INDONESIAN RUPIAH - TradingView

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Wibi Pangestu Pratama

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release
Premium
22 menit yang lalu

JP Morgan’s Latest Stock Rating for Indo Tambangraya (ITMG) After H1 Earnings Release

Chinese, South Korean Investors Eye Indonesian Retail Industry
Premium
52 menit yang lalu

Chinese, South Korean Investors Eye Indonesian Retail Industry

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rupiah Ditutup Loyo Rp16.170,50 saat Prabowo Pidato RAPBN 2026

Rupiah Ditutup Loyo Rp16.170,50 saat Prabowo Pidato RAPBN 2026

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 15 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 15 Agustus 2025

Prabowo Beberkan RAPBN 2026, Pasar Saham, Obligasi & Rupiah Kompak Melemah

Prabowo Beberkan RAPBN 2026, Pasar Saham, Obligasi & Rupiah Kompak Melemah

Rupiah Dibuka Melemah di Rp16.157 per Dolar AS Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo

Rupiah Dibuka Melemah di Rp16.157 per Dolar AS Jelang Pidato Kenegaraan Prabowo

Update Postur RAPBN 2026: Pendapatan dan Belanja Naik, Defisit Tetap

Update Postur RAPBN 2026: Pendapatan dan Belanja Naik, Defisit Tetap

Asumsi Makro RAPBN 2026 Disepakati, Target Lifting Minyak Lebih Tinggi

Asumsi Makro RAPBN 2026 Disepakati, Target Lifting Minyak Lebih Tinggi

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Airlangga: AS Minat Kembangkan Industri Cip Semikonduktor di RI
Manufaktur
5 menit yang lalu

Airlangga: AS Minat Kembangkan Industri Cip Semikonduktor di RI

Prabowo Bersyukur RI Dianugerahi Logam Tanah Jarang, Vital untuk Pertahanan
Energi & Tambang
16 menit yang lalu

Prabowo Bersyukur RI Dianugerahi Logam Tanah Jarang, Vital untuk Pertahanan

Prabowo Pangkas TKD Jadi Rp650 Triliun di 2026, Terendah 5 Tahun Terakhir!
APBN
31 menit yang lalu

Prabowo Pangkas TKD Jadi Rp650 Triliun di 2026, Terendah 5 Tahun Terakhir!

Prabowo Bakal Kebut Proyek Hilirisasi Senilai Rp618 Triliun
Energi & Tambang
42 menit yang lalu

Prabowo Bakal Kebut Proyek Hilirisasi Senilai Rp618 Triliun

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%
Ekonomi
50 menit yang lalu

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN

5

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Presiden Prabowo Sampaikan Pidato Pengantar RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ekspor Batu Bara RI ke China Bangkit, Tapi B40 Buat Pengusaha Menjerit

2

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

3

Konstruksi Bendungan Bulango Ulu Hampir Rampung, Begini Progresnya

4

Nota Keuangan 2026: Ini Bocoran Kisaran Target Pajak, Belanja dan Defisit APBN

5

Stok Beras Sempat Kosong di Ritel, Pengusaha Akui Dapat Tekanan