HUT ke-80 RI, Zulhas Bicara soal Merdeka dari Kelaparan & Kemiskinan

Pada HUT ke-80 RI, Zulhas menekankan pentingnya Indonesia merdeka dari kelaparan dan kemiskinan, sejalan dengan visi Asta Cita Prabowo.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 13:45
Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tiba di Istana Kepresidenan,Jakarta, untuk menghadiri upacara HUT Kemerdekaan ke-80 RI, Minggu (17/8/2025)/Bisnis-Dany Saputra.
Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tiba di Istana Kepresidenan,Jakarta, untuk menghadiri upacara HUT Kemerdekaan ke-80 RI, Minggu (17/8/2025)/Bisnis-Dany Saputra.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan pesan pada peringatan HUT ke-80 RI. Dia berpesan Indonesia harus bebas dari berbagai masalah, di antaranya kelaparan dan kemiskinan.

Berdasarkan pantauan Bisnis, Zulhas bersama keluarganya dan anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Verrell Bramasta tiba di Istana Merdeka, Jakarta untuk menghadiri upacara HUT Kemerdekaan RI pada Minggu (17/8/2025).

Zulhas tampak mengenakan pakaian adat Lampung. Sementara itu, anaknya yakni Zita Anjani mengenakan pakaian adat dari NTT dan Putri Zulhas mengenakan pakaian adat Jawa Modern.

Zulhas, yang memimpin urusan pangan di Kabinet Merah Putih, menyebut Indonesia harus merdeka dari kelaparan dan kemiskinan pada umur ke-80 ini.

"Merdeka dari kelaparan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan," ujar pria yang juga Ketua Umum PAN itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8/2025).

Kemudian, Zulhas juga meyakini target-target dimaksud akan terwujud di pemerintahan Prabowo. Menurutnya, pengentasan kelaparan dan kemiskinan adalah bagian dari visi-misi Asta Cita Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Itu program Asta Cita prioritas pertama. Merdeka dari kurang gizi, merdeka dari stunting, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari kelaparan," terang pria yang juga mantan Ketua MPR itu.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo menargetkan Indonesia untuk bisa mewujudkan swasembada pangan dalam periode pemerintahannya.

Presiden Prabowo Subianto mengerek anggaran ketahanan pangan menjadi Rp164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggarannya naik 5,9% dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp155,2 triliun.

Pemerintahan Kabinet Merah Putih menjadikan pembangunan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas nasional Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda tersebut adalah anggaran ketahanan pangan.

Adapun, anggaran ketahanan pangan pada 2026 direncanakan tumbuh hingga 5,9%. Anggaran ini mencerminkan komitmen negara dalam mendanai berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan.

“Anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp164.414,0 miliar [Rp164,4 triliun],” demikian yang dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2026, Sabtu (16/8/2025).

Penulis : Dany Saputra
Editor : Fitri Sartina Dewi

HUT ke-80 RI, Zulhas Bicara soal Merdeka dari Kelaparan & Kemiskinan
Jasa & Niaga
45 menit yang lalu

HUT ke-80 RI, Zulhas Bicara soal Merdeka dari Kelaparan & Kemiskinan

Adu Canggih Pesawat Kepresidenan Rusia Vs AS, Punya Kremlin Bisa Arahkan Perang Nuklir dari Angkasa
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Adu Canggih Pesawat Kepresidenan Rusia Vs AS, Punya Kremlin Bisa Arahkan Perang Nuklir dari Angkasa

Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang
Ekonomi
2 jam yang lalu

Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi
Energi & Tambang
4 jam yang lalu

Detak Asta Cita dan Ketahanan Energi dari Jantung Sulawesi

Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar
Energi & Tambang
3 jam yang lalu

Pesan Bahlil di HUT ke-80 RI: Sumber Daya Alam Jangan Hanya untuk Pengusaha Besar

HUT ke-80 RI, Luhut Komitmen Kerja Keras Wujudkan Target Prabowo Defisit APBN 0%
Ekonomi
3 jam yang lalu

HUT ke-80 RI, Luhut Komitmen Kerja Keras Wujudkan Target Prabowo Defisit APBN 0%

