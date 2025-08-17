Adu Canggih Pesawat Kepresidenan Rusia Vs AS, Punya Kremlin Bisa Arahkan Perang Nuklir dari Angkasa

Pesawat kepresidenan Rusia, Il-96-300PU, lebih unggul dari Air Force One AS dengan kemampuan mengarahkan perang nuklir dari udara dan fitur keamanan canggih.

Bisnis.com, JAKARTA - Donald Trump bisa saja menyandang status sebagai Presiden negara nomor 1 di dunia, tapi dari sisi pesawat kepresidenan ternyata masih kalah dengan Rusia.

Diketahui, saat ini pesawat kepresidenan Amerika Serikat atau Air Force One adalah Boeing VC-25A.

Harga pesawat itu berkisar US$325 juta atau Rp5,2 miliar.

Dilansir dari laman air force, armada transportasi udara kepresidenan terdiri dari dua Boeing 747-200B yang dikonfigurasi khusus — nomor ekor 28000 dan 29000 — dengan kode Angkatan Udara VC-25. Saat presiden berada di salah satu pesawat, atau pesawat Angkatan Udara lainnya, tanda panggilan radionya adalah "Air Force One."

Perbedaan utama antara VC-25 dan Boeing 747 standar, selain jumlah penumpang yang diangkut, adalah peralatan elektronik dan komunikasi, pemuat bagasi mandiri, tangga udara depan dan belakang, serta kemampuan pengisian bahan bakar di dalam pesawat.

Akomodasi untuk presiden meliputi suite eksekutif yang terdiri dari kabin (dengan ruang ganti, toilet, dan pancuran) dan kantor presiden. Ruang konferensi/ruang makan juga tersedia untuk presiden, keluarga, dan stafnya. Akomodasi terpisah lainnya disediakan untuk tamu, staf senior, personel Dinas Rahasia dan keamanan, serta media berita.

Dua dapur menyediakan hingga 100 porsi makanan sekaligus. Enam toilet penumpang, termasuk fasilitas akses disabilitas, disediakan, serta area istirahat dan dapur mini untuk awak pesawat. VC-25 juga memiliki kompartemen yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan medis untuk keadaan darurat medis ringan.

Sementara itu, pesawat kepresidenan Rusia merupakan jenis IL-96-300 yang disebut seharga US$500 juta atau sekitar Rp8,09 miliar.

Pesawat itu juga diklaim memiliki sistem teknologi pusat komando udara yang lengkap, mampu mengarahkan perang nuklir dari angkasa.

Dalam hal simbol kekuatan nasional, hanya sedikit yang semenarik pesawat kepresidenan. Sering dibandingkan dengan Air Force One ikonis yang digunakan oleh Presiden AS, jet kepresidenan Rusia terutama Ilyushin Il-96-300PU merupakan keajaiban teknik, keamanan, dan kemewahan.

Benteng terbang ini tidak hanya mengangkut Presiden Vladimir Putin dan pejabat tinggi Rusia lainnya, tetapi juga mewujudkan otoritas dan pengaruh Kremlin di seluruh dunia.

Dilansir dari Safe Fly Aviation, pesawat ini dinilai benar-benar perkasa di angkasa.

Il-96-300PU (PU adalah singkatan dari Punkt Upravleniya, atau "Pos Komando"), dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan unik dalam mengangkut para pemimpin tertinggi Rusia.

Diperkenalkan pada 1990-an, Il-96-300PU telah mengalami beberapa peningkatan agar sesuai dengan teknologi modern dan kebutuhan keamanan.

Tidak seperti pesawat komersial lainnya, pesawat ini merupakan perpaduan antara warisan teknik Soviet dan kemajuan mutakhir, menjadikannya simbol tradisi dan inovasi.

Kemampuannya untuk beroperasi dalam kondisi ekstrem, termasuk misi jarak jauh, mencerminkan fokus Rusia pada kemandirian dalam teknologi penerbangan.

Berikut fitur-fitur unggulannya:

1. Sistem Komunikasi Mutakhir

Pesawat ini dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih yang memungkinkan Presiden Putin dan timnya tetap terhubung dengan Kremlin, komando militer, dan para pemimpin dunia dari mana pun di dunia. Tautan satelit terenkripsi, saluran radio aman, dan transmisi data waktu nyata memastikan koordinasi yang lancar, bahkan selama krisis internasional. Hal ini menjadikan Il-96-300PU sebagai "Kremlin terbang" sejati, yang mampu berfungsi sebagai pusat komando di langit.

2. Keamanan Kelas Militer

Keamanan adalah hal terpenting bagi setiap pesawat kepresidenan, dan Il-96-300PU tidak terkecuali. Pesawat ini dikabarkan akan dilengkapi dengan penanggulangan elektronik untuk mengganggu radar dan sistem rudal musuh, umpan inframerah untuk menghindari rudal pencari panas, dan lapisan baja yang diperkuat untuk menahan potensi ancaman. Pesawat ini juga didampingi oleh jet tempur pengawal selama misi-misi sensitif, memastikan perlindungan kedap udara. Meskipun detail pastinya masih dirahasiakan, fitur-fitur ini menjadikannya salah satu pesawat paling aman di dunia.

3. Kemewahan Berpadu dengan Fungsionalitas

Interior Il-96-300PU merupakan perpaduan antara kemewahan dan kepraktisan. Dirancang untuk mencerminkan kemegahan Rusia, pesawat ini menawarkan kabin mewah dengan tempat duduk empuk, ruang konferensi, kamar pribadi untuk presiden, dan bahkan pusat kebugaran. Namun, setiap elemennya fungsional—ruang kerja dilengkapi dengan alat komunikasi yang aman, dan tata letaknya dirancang untuk efisiensi selama penerbangan jarak jauh. Keseimbangan antara kenyamanan dan utilitas ini memastikan bahwa presiden dan rombongannya dapat bekerja, beristirahat, dan menyusun strategi dengan penuh gaya.

4. Kemampuan Jarak Jauh

Ditenagai oleh empat mesin turbofan PS-90A, Il-96-300PU dapat terbang hingga 13.000 kilometer tanpa pengisian bahan bakar, menjadikannya ideal untuk perjalanan lintas benua. Baik itu kunjungan diplomatik ke Asia, pertemuan puncak di Eropa, atau misi ke Timur Tengah, pesawat ini memastikan para pemimpin Rusia dapat menempuh jarak yang jauh dengan pemberhentian minimal, sehingga meningkatkan efisiensi dan keamanan.

Pesawat kepresidenan Rusia ini juga adalah alat diplomasi dan pernyataan kekuatan. Ketika Il-96-300PU mendarat di ibu kota asing, ia mengirimkan pesan tentang kekuatan dan prestise Rusia. Kehadirannya di pertemuan puncak internasional, seperti G20 atau BRICS, memperkuat pengaruh global Kremlin.

Pesawat ini juga memainkan peran penting dalam kesiapan militer. Sebagai pos komando bergerak, ia dapat berfungsi sebagai pusat kendali cadangan di saat krisis, memastikan keberlangsungan pemerintahan. Peran ganda ini pameran diplomatik dan aset strategis menjadikan Il-96-300PU pemain unik dalam penerbangan global.