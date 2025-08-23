Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cukai Minuman Manis Masuk RAPBN 2026, Begini Kata Ketua Komisi XI DPR

Cukai minuman berpemanis akan diterapkan dalam RAPBN 2026, disepakati DPR dan pemerintah, dengan pertimbangan tarif agar tidak membebani industri.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Sabtu, 23 Agustus 2025 | 00:04
Share
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (kedua dari kiri), Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (ketiga dari kanan), dan jajaran pimpinan Komisi XI menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (10/2/2025). Komisi XI mengusulkan pemerintah menunda implementasi Coretax hingga tidak ada gangguan. / Bisnis-Surya Dua Artha Simanjuntak
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun (kedua dari kiri), Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo (ketiga dari kanan), dan jajaran pimpinan Komisi XI menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (10/2/2025). Komisi XI mengusulkan pemerintah menunda implementasi Coretax hingga tidak ada gangguan. / Bisnis-Surya Dua Artha Simanjuntak

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Misbakhun memastikan bahwa pengenaan cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sudah disepakati dengan pemerintah.

Sebagai informasi, wacana penerapan cukai MBDK sudah sejak 2020. Kendati demikian, penerapannya terus diundur. Dalam APBN 2025, pemerintah bahkan sudah menetapkan target penerimaan dari cukai MBDK sebesar Rp3,8 triliun namun belum kunjung diimplementasikan.

Kini dalam RAPBN 2026, pemerintah menyatakan akan kembali menerapkan cukai MBDK, sebagai bagian dari ekstensifikasi barang kena cukai. 

"Tadi kan sudah disimpulkan, pemerintah sudah sepakat. Terus apa lagi?," ujar Misbakhun usai dimintai konfirmasi lagi oleh wartawan usai Rapat Pengambilan Keputusan atas Asumsi Dasar RAPBN 2026 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Politisi Partai Golkar itu mengakui bahwa dalam implementasinya pemerintah pasti akan membuat pertimbangan, khususnya mengenai besaran tarif cukai.

"Jangan sampai memberikan tekanan terhadap sektor industri, sektor riilnya," kata Misbakhun.

Baca Juga

Adapun besaran tarif akan dibahas bersama-sama juga dengan DPR. Salah satu konsultasi yang dilakukan adalah terkait dengan ambang batas atau threshold persentase kadar gula dalam MBDK yang akan dikenakan cukai.

"Misalnya dalam kandungan per miligram itu 0,5 atau 0,3. Kita sepakat di threshold-nya. Jangan sampai kemudian dinol-kan, kan enggak," kata Misbakhun.

Ke depan, rapat untuk membahas tindak lanjut rencana pengenaan cukai MBDK akan mengundang berbagai pemangku kepentingan terkait seperti industri maupun kesehatan.

Sementara itu, untuk pengenaan cukai pada barang lain seperti plastik dipastikan belum masuk ke dalam pembahasan RAPBN 2026.

"Belum. APBN aja baru saja kita bahas," kata Misbakhun.

Misbakhun selalu Ketua Komisi XI DPR membacakan kesimpulan rapat panja yang meliputi asumsi dasar makro hingga postur APBN. Dia lalu bertanya ke Komisi XI DPR apabila menyetujui kesimpulan rapat sore itu, di mana anggota parlemen menyetujuinya.

Kemudian, pemerintah lalu juga menyetujui kesimpulan tersebut.

"Setuju pak," terang Sri Mulyani.

"Dengan mengucapkan alhamdulillah apa yang menjadi kesimpulan rapat sore ini saya nyatakan disetujui," terang Misbakhun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026
Premium
1 jam yang lalu

Analysts Project Double-Digit Earnings Growth for Nickel Miners by 2026

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration
Premium
3 jam yang lalu

Bank Mandiri’s New Leadership Pledges Growth and Acceleration

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

Inovasi Bisnis jadi Tumpuan Kinerja Emiten Rokok saat Pendapatan Terkikis

Inovasi Bisnis jadi Tumpuan Kinerja Emiten Rokok saat Pendapatan Terkikis

DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

DPR-Sri Mulyani Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Berlaku Tahun Depan, Tarif Masih Dibicarakan

Ekonom Ungkap Dampak Cukai Minuman Berpemanis ke Industri

Ekonom Ungkap Dampak Cukai Minuman Berpemanis ke Industri

Setoran Cukai Rokok Masih Tumbuh 9,6% Per Juli 2025, Ini Pemicunya

Setoran Cukai Rokok Masih Tumbuh 9,6% Per Juli 2025, Ini Pemicunya

Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Masuk RAPBN 2026, Bakal Terealisasi?

Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Masuk RAPBN 2026, Bakal Terealisasi?

Pemusnahan Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal

Pemusnahan Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal

Bea Cukai-TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pakaian-Tas Bekas di Tanjung Priok

Bea Cukai-TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pakaian-Tas Bekas di Tanjung Priok

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Cukai Minuman Manis Masuk RAPBN 2026, Begini Kata Ketua Komisi XI DPR
Ekonomi
23 menit yang lalu

Cukai Minuman Manis Masuk RAPBN 2026, Begini Kata Ketua Komisi XI DPR

Profil Rachmat Hidajat, Direktur Utama Pertamina EP Pengganti Wisnu Hindadari
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Profil Rachmat Hidajat, Direktur Utama Pertamina EP Pengganti Wisnu Hindadari

Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan
Pajak
1 jam yang lalu

Jawaban Dirjen Bea Cukai soal Rencana Pengenaan Cukai MBDK Tahun Depan

PGN Salurkan Tambahan Gas 27 BBtud dari Natuna ke Industri Batam-Jawa Barat
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

PGN Salurkan Tambahan Gas 27 BBtud dari Natuna ke Industri Batam-Jawa Barat

PGN Gandeng PGAS Solution Genjot Pengembangan Jargas di Surabaya dan Batam
Energi & Tambang
2 jam yang lalu

PGN Gandeng PGAS Solution Genjot Pengembangan Jargas di Surabaya dan Batam

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kado HUT RI, PLN Pasang Listrik Gratis untuk 2.821 Keluarga Prasejahtera

2

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

3

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

4

Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

5

DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pentas Kolosal Pagelaran Sabang Merauke Hadirkan Tema Hikayat Nusantara
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kado HUT RI, PLN Pasang Listrik Gratis untuk 2.821 Keluarga Prasejahtera

2

Anomali Beras Medium-Premium: Harga Mahal Meski Gabah Turun

3

Segini Beban Utang Proyek KCIC yang Disebut Bom Waktu oleh Bos KAI

4

Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

5

DPR Lempar Bola Panas Tunjangan Perumahan Rp50 Juta ke Kemenkeu