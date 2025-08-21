Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II/2025 Melebar ke US$3 Miliar

Defisit transaksi berjalan Indonesia kuartal II/2025 melebar ke US$3 miliar, mengakhiri tren penyusutan sebelumnya. Neraca perdagangan nonmigas surplus US$14,8 miliar.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 16:42
Share
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan defisit transaksi berjalan pada kuartal II/2025 tercatat sebesar US$3 miliar atau melebar dari kuartal I/2025. Defisit itu mengakhiri tren penyusutan current account defisit atau CAD pada tiga kuartal sebelumnya. 

Berdasarkan catatan Bisnis, tren CAD sempat menyusut pada kuartal I/2025 yakni US$0,2 miliar. Itu melanjutkan tren penyusutan pada dua kuartal sebelumnya yakni kuartal IV/2024 sebesar US$1 miliar, dan kuartal III/2024 sebesar US$2 miliar.

Dalam laporannya, BI menyebut defisit transaksi berjalan pada tiga bulan kedua 2025 itu masih terjaga rendah meskipun lebih tinggi dibandingkan dengan defisit US$0,2 miliar pada kuartal sebelumnya. 

"Lebih tinggi dibandingkan dengan defisit 0,2 miliar dolar AS (0,1% dari PDB) pada triwulan I 2025," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Junanto Herdiawan melalui siaran pers, Kamis (21/8/2025). 

Adapun neraca perdagangan nonmigas tetap membukukan surplus yakni US$14,8 miliar, meski lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yakni US$17,7 miliar. 

Surplus itu sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan harga komoditas. 

Baca Juga

Di sisi lain, defisit neraca perdagangan migas menyusut ke US$4,2 miliar pada kuartal II/2025, sejalan dengan harga minyak global yang lebih rendah. Pada kuartal I/2025, defisit neraca perdagangan migas tercatat sebesar US$4,7 miliar. 

Sementara itu, defisit neraca pendapatan primer meningkat pada kuartal II/2025 menjadi US$9,8 miliar dari sebelumnya pada kuartal I/2025 sebesar 9,3 miliar. Kenaikan defisit itu seiring dengan kenaikan pembayaran dividen dan bunga/kupon sesuai pola triwulanan. 

Di sisi lain, neraca pendapatan sekunder mencatatkan surplus US$1,7 miliar pada kuartal II/2025, atau lebih tinggi dari kuartal I/2025 sebesar US$1,6 miliar.

"Surplus neraca pendapatan sekunder meningkat dipengaruhi kenaikan hibah dan remitansi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri," tulis Junanto. 

Adapun BI turut mencatat bahwa kinerja transaksi modal dan finansial tetap terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. 

Investasi langsung membukukan peningkatan surplus pada kuartal II/2025 yakni arus masuk neto sebesar US$2,6 miliar, atau naik tipis dari US$2,5 miliar pada kuartal I/2025. BI memandang hal itu sebagai cerminan dari terjaganya persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian dan iklim investasi domestik. 

Sementara itu, investasi portofolio mencatat defisit hingga US$8 miliar pada kuartal II/2025 atau berbalik arah dari surplus pada kuartal I/2025 US$1,5 miliar. 

"Terutama didorong oleh aliran keluar modal asing dalam bentuk surat utang domestik. Sementara itu, investasi lainnya mencatat surplus dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri sektor swasta. Dengan perkembangan tersebut, transaksi modal dan finansial pada triwulan II 2025 mencatat defisit sebesar 5,2 miliar dolar AS," terang Junanto. 

Dengan perkembangan tersebut, BI mencatat neraca permbayaran Indonesia atau NPI pada kuartal II/2025 sebesar US$6,7 miliar, dengan posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2025 tetap tinggi sebesar US$152,6 miliar. Posisi cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. 

"Posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," terang Junanto. 

Ke depan, BI menyatakan bakal enantiasa mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi prospek NPI dan terus memperkuat respons bauran kebijakan yang didukung sinergi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan otoritas terkait, guna memperkuat ketahanan sektor eksternal. 

Pada keseluruhan 2025, Kinerja NPI diprakirakan tetap sehat ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial serta defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran defisit 0,5% sampai dengan 1,3% dari PDB. 

"Surplus transaksi modal dan finansial didukung oleh aliran masuk modal asing sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik yang tetap baik dan imbal hasil investasi yang menarik," pungkas Junanto. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock, Top Investors Keep Boosting Stakes in Bukit Asam (PTBA)
Premium
13 menit yang lalu

BlackRock, Top Investors Keep Boosting Stakes in Bukit Asam (PTBA)

Bank Lending Still Slumps Despite Continued Monetary Easing
Premium
43 menit yang lalu

Bank Lending Still Slumps Despite Continued Monetary Easing

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Catatan Banggar DPR soal RAPBN 2026: Tarif Pajak hingga Pembaharuan Standar Kemiskinan

Catatan Banggar DPR soal RAPBN 2026: Tarif Pajak hingga Pembaharuan Standar Kemiskinan

Catat! Ini Detail Rencana Utang Pemerintah di RAPBN 2026

Catat! Ini Detail Rencana Utang Pemerintah di RAPBN 2026

Banyak Catatan, DPR Sahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2024 Menjadi UU

Banyak Catatan, DPR Sahkan RUU Pertanggungjawaban APBN 2024 Menjadi UU

Lampu Kuning Defisit Transaksi dan Investasi Asing AS Dampak Tarif Trump

Lampu Kuning Defisit Transaksi dan Investasi Asing AS Dampak Tarif Trump

Defisit Transaksi Berjalan AS Pecah Rekor karena Lonjakan Impor Sebelum Tarif Trump Berlaku

Defisit Transaksi Berjalan AS Pecah Rekor karena Lonjakan Impor Sebelum Tarif Trump Berlaku

Bank Indonesia Proyeksi Defisit Transaksi Berjalan Makin Lebar sepanjang 2025

Bank Indonesia Proyeksi Defisit Transaksi Berjalan Makin Lebar sepanjang 2025

Digempur Tarif Trump 19%, Akankah Surplus Neraca Dagang RI Bakal Bertahan?

Digempur Tarif Trump 19%, Akankah Surplus Neraca Dagang RI Bakal Bertahan?

Surplus Neraca Perdagangan Indonesia Mencapai USD19,48 Miliar

Surplus Neraca Perdagangan Indonesia Mencapai USD19,48 Miliar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Laba Bersih Freeport Susut Jadi Rp29 Triliun per Semester I/2025
Energi & Tambang
8 menit yang lalu

Laba Bersih Freeport Susut Jadi Rp29 Triliun per Semester I/2025

Catatan Banggar DPR soal RAPBN 2026: Tarif Pajak hingga Pembaharuan Standar Kemiskinan
APBN
9 menit yang lalu

Catatan Banggar DPR soal RAPBN 2026: Tarif Pajak hingga Pembaharuan Standar Kemiskinan

Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II/2025 Melebar ke US$3 Miliar
Ekonomi
31 menit yang lalu

Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II/2025 Melebar ke US$3 Miliar

KAI Tolak Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta
Transportasi & Logistik
33 menit yang lalu

KAI Tolak Usulan DPR Soal Gerbong Khusus Merokok di Kereta

Bulog Akui Punya Stok 194.100 Ton Beras Numpuk di Gudang Setahun
Jasa & Niaga
38 menit yang lalu

Bulog Akui Punya Stok 194.100 Ton Beras Numpuk di Gudang Setahun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

4

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

5

BI Rate Dipangkas 100 Bps Sejak September 2024, Kenapa Suku Bunga Bank Lambat Turun?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Penyelamatan Penyu Sisik Yang Terancam Punah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

4

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

5

BI Rate Dipangkas 100 Bps Sejak September 2024, Kenapa Suku Bunga Bank Lambat Turun?