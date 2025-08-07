Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Digempur Tarif Trump 19%, Akankah Surplus Neraca Dagang RI Bakal Bertahan?

Tarif 19% dari Trump berpotensi menggerus surplus dagang RI-AS. Ekspor RI ke AS mencapai US$14,79 miliar, namun tarif bisa menurunkan permintaan.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 10:53
Share
Truk kontainer melintas di antara tumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Truk kontainer melintas di antara tumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (3/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemberlakuan tarif timbal balik alias reciprocal tariff sebesar 19% oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, berpotensi menekan kinerja neraca perdagangan Indonesia.

Dalam catatan Bisnis AS adalah salah satu tujuan utama barang-barang ekspor asal Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mengungkap AS bersama China, dan India menjadi tumpuan utama ekspor nonmigas Indonesia.

Selama Januari—Juni 2025, misalnya, nilai ekspor ke 3 negara tersebut berkontribusi terhadap 41,34% dari total ekspor nonmigas semester 1/2025.

Secara perinci, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China tercatat sebesar US$29,31 miliar yang utamanya terdiri atas besi dan baja, bahan bakar mineral, serta nikel dan barang daripadanya. Adapun, pangsa ekspor nonmigas ke China mencapai 22,83%.

BPS mencatat nilai ekspor nonmigas ke China untuk besi dan baja (HS 72) mencapai US$9,01 miliar, bahan bakar mineral (HS 27) senilai US$4,23 miliar, dan nikel dan barang daripadanya (HS 75) senilai US$3,26 miliar.

Sementara itu, nilai ekspor nonmigas ke AS tercatat sebesar US$14,79 miliar yang utamanya terdiri atas mesin dan perlengkapan elektrik, alas kaki, serta pakaian dan aksesorisnya atau rajutan. BPS mencatat AS mencatatkan pangsa pasar ekspor nonmigas sepanjang Januari—Juni 2025 sebesar 11,52%.

Baca Juga

Adapun, ekspor nonmigas ke AS di antaranya terdiri dari mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) mencapai US$2,8 miliar, alas kaki (HS 64) mencapai US$1,29 miliar, serta pakaian dan aksesorisnya atau rajutan (HS 61) senilai US$1,28 miliar. Mesin dan perlengkapan elektrik juga mencatat penambahan ekspor nonmigas tertinggi ke AS secara c-t0-c, yaitu naik US$847,09 juta.

Grafik. Neraca Perdagangan AS-RI 2020-Semester 1/2025

Sumber: Census.gov, dalam juta US$, data 2025 hanya semester 1.

Nikmati Surplus Bertahun-tahun 

Alasan Trump mengenakan tarif impor barang sebesar 19% ke Indonesia untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Seperti diketahui, neraca perdagangan AS dengan Indonesia selalu defisit. Hal itu sudah berlangsung bertahun-tahun. 

Bisnis telah merangkum data neraca perdagangan Indonesia-AS selama tahun 2020 - Semester 1/2025 versi otoritas statistik AS, yang menunjukkan nilai sebesar US$101,7 miliar. Angka defisit bagi AS merupakan surplus bagi neraca perdagangan Indonesia.

Adapun kebijakan tarif Trump telah memicu kekhawatiran baik pemerintah maupun kalangan pengusaha mengenai turunnya permintaan dari AS akibat tarif yang mencapai 19%. Lonjakan ekspor ke AS dan masih terjaganya surplus perdagangan ke negeri Paman Sam itu dinilai tidak akan bertahan lama dan ada potensi kemungkinan tergerus pasca penerapan tarif Trump. 

BPS mencatat bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan AS masih tercatat surplus di angka US$9,9 miliar pada semester 1/2025. Angka versi BPS itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan versi AS yang mencatatkan bahwa surplus perdagangan Indonesia ke AS mencapai US$11,7 miliar. 

Besaran Tarif Trump RI vs Kompetitor

Persoalan tidak sampai di situ, tarif 19% rupanya bukan hanya diberikan kepada Indonesia. Malaysia, Filipina, Thailand yang merupakan kompetitor juga memperoleh tarif 19%. Vietnam yang sedang berkembang menjadi pusat manufaktur regional hanya sedikit lebih tinggi dari Indonesia yakni 20%.

Padahal Indonesia dalam proses negosiasi, Indonesia rela membuka bahkan sampai dengan hal yang paling sensitif yakni data pribadi milik penduduknya, untuk barter dengan tarif 19%. 

Bagaimana Tarif 0% Barang AS ke Indonesia? 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah sudah melakukan sosialisasi dengan pengusaha jelang penerapan efektif esok hari.

"Seperti kemarin seperti waktu dikenakan 10%, itu langsung, sosialisasi kan sudah dilakukan dengan Kadin dan eksportir," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Namun demikian, Airlangga menyebut tarif impor 0% terhadap barang dari AS ke Indonesia masih dalam tahap pembahasan. "Itu masih dalam pembahasan," kata Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Menurut Airlangga, pembahasan antara kedua negara itu masih berlangsung juga terkait dengan permintaan Indonesia kepada AS atas pengecualian barang-barang tertentu dari tarif impor 19%. Salah satunya crude palm oil atau CPO.

Airlangga mengatakan, nantinya tarif impor yang berlaku itu tanpa harus ada mekanisme FTA maupun pernyataan bersama (joint statement) lagi.

Secara terpisah, Airlangga yang memimpin tim negosiator Indonesia terkait dengan tarif impor itu sebelumnya telah memastikan tarif impor 19% berlaku esok hari.

"7 Agustus, 7 Agustus," terangnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025
Premium
9 menit yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan
Premium
55 menit yang lalu

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Takluk pada Trump, Apple Umumkan Tambah Investasi Rp1.600 Triliun di AS

Takluk pada Trump, Apple Umumkan Tambah Investasi Rp1.600 Triliun di AS

Tarif Trump Berlaku Hari Ini 7 Agustus, RI Bukan yang Terendah di Asean

Tarif Trump Berlaku Hari Ini 7 Agustus, RI Bukan yang Terendah di Asean

Berlaku Hari Ini, Simak Daftar Tarif Trump untuk Sejumlah Negara!

Berlaku Hari Ini, Simak Daftar Tarif Trump untuk Sejumlah Negara!

Ekspor Produk RI ke AS Mulai Kena Tarif Trump 19%, Tembaga 0%

Ekspor Produk RI ke AS Mulai Kena Tarif Trump 19%, Tembaga 0%

Trump Hapus Subsidi EBT, Pertumbuhan Kapasitas Energi Surya AS Makin Melesat

Trump Hapus Subsidi EBT, Pertumbuhan Kapasitas Energi Surya AS Makin Melesat

Penjualan Indomie Cs di Afrika saat Laba INDF dan ICBP Melesat

Penjualan Indomie Cs di Afrika saat Laba INDF dan ICBP Melesat

Tarif Trump Berlaku Mulai Hari Ini, Begini Rekam Jejak Manuver Dagangnya

Tarif Trump Berlaku Mulai Hari Ini, Begini Rekam Jejak Manuver Dagangnya

Presiden Brasil Sebut Tak Akan Balas Tarif Trump

Presiden Brasil Sebut Tak Akan Balas Tarif Trump

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Perry ungkap 3 Alasan UMKM Tetap Jadi Pilar Ekonomi RI
Ekonomi
7 menit yang lalu

Perry ungkap 3 Alasan UMKM Tetap Jadi Pilar Ekonomi RI

Prabowo: Ada Pemain Ekonomi yang Ingin Orang Indonesia Miskin Terus
Ekonomi
39 menit yang lalu

Prabowo: Ada Pemain Ekonomi yang Ingin Orang Indonesia Miskin Terus

Digempur Tarif Trump 19%, Akankah Surplus Neraca Dagang RI Bakal Bertahan?
Ekonomi
46 menit yang lalu

Digempur Tarif Trump 19%, Akankah Surplus Neraca Dagang RI Bakal Bertahan?

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta
Manufaktur
18 jam yang lalu

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat ChongqingJakarta

Daftar 3 Insiden Kereta Api Anjlok dalam Sepekan, Apa Saja?
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Daftar 3 Insiden Kereta Api Anjlok dalam Sepekan, Apa Saja?

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

4

Penjualan Listrik PLN Semester I/2025 Naik jadi Rp179,58 Triliun

5

Diragukan Ekonom, Sri Mulyani: Kami Tetap Mempercayai Data BPS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Foto-foto Prabowo Perdana Naik Whoosh ke Bandung, Duduk di Kelas Eksekutif

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Daftar Pabrik Tutup dan PHK Massal 2025, Terbaru PT Asia Pacific Fibers

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Industri Tekstil RI Terpuruk: Investor Kabur, Pabrik Tutup & PHK Massal

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Daftar 10 Kota dengan Biaya Transportasi Termahal, Bekasi Tembus Rp1,9 Juta

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Inflasi Tertinggi dalam 13 Bulan, Ekonom Ragu Daya Beli Sudah Pulih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Nadiem Makarim diperiksa KPK
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

75 Tahun RI-Tiongkok, KIKT Dukung Aito Gelar Tur Darat Chongqing–Jakarta

2

Ada Kopdes Merah Putih, Kemenkop dan BPS Percepat Sinkronisasi Data

3

Makan Bergizi Gratis Masih Butuh Tambahan Anggaran Rp50 Triliun Tahun Ini

4

Penjualan Listrik PLN Semester I/2025 Naik jadi Rp179,58 Triliun

5

Diragukan Ekonom, Sri Mulyani: Kami Tetap Mempercayai Data BPS