Tarif Trump Berlaku Mulai Hari Ini, Begini Rekam Jejak Manuver Dagangnya

Tarif impor AS terhadap sejumlah negara mulai berlaku hari ini. Simak rekam jejak Donald Trump terkait tarif dagang sejak dirinya menjabat presiden AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Tarif impor untuk produk-produk yang masuk ke Amerika Serikat dari sejumlah negara mitra dagangnya akan resmi berlaku hari ini, Kamis (7/8/2025) waktu Amerika Serikat.

Dalam pernyataan Gedung Putih pekan lalu, Jumat (1/8/2025), Presiden AS Donald Trump merilis daftar negara yang dikenai tarif, termasuk yang telah maupun yang belum mencapai kesepakatan dagang dengan Washington.

Tarif dijadwalkan berlaku tujuh hari sejak pengumuman tersebut. Sepanjang jeda waktu sepekan terakhir, Trump telah memberikan ruang negosiasi tambahan dengan sejumlah negara.

“Dengan menetapkan tarif terhadap negara-negara yang tidak menjalankan perdagangan secara timbal balik, Presiden Trump berupaya memperkuat basis manufaktur dalam negeri sekaligus melindungi industri strategis Amerika,” demikian pernyataan resmi dalam dokumen tersebut seperti dilansir Bloomberg.

Di sisi lain, Trump juga memberlakukan tarif tambahan kepada beberapa negara seperti India, serta tarif untuk produk tertentu seperti semikonduktor.

Keputusan Trump terkait kebijakan tarif sejak menjabat pada 20 Januari 2025 ini mengejutkan pasar keuangan global dan memicu gelombang ketidakpastian terhadap perekonomian dunia.

Berikut adalah rekam jejak perkembangan utama dari kebijakan tarif Trump sejak dia kembali menjabat yang dikutip dari Reuters: