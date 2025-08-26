Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Eramet Dapat Restu Produksi 42 Juta Ton Nikel di Weda Bay Tahun Ini

Eramet Indonesia menargetkan produksi 42 juta ton nikel di Weda Bay tahun ini setelah mendapat revisi RKAB.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 07:21
Share
CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). /Bisnis-Mochammad Ryan H
CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025). /Bisnis-Mochammad Ryan H

Bisnis.com, JAKARTA — Eramet Indonesia menargetkan dapat memproduksi 42 juta ton bijih nikel pada 2025. Hal itu seiring dengan telah diperolehnya persetujuan revisi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) untuk PT Weda Bay Nickel (WBN) tahun ini. 

Asal tahu saja, saham WBN dimiliki 90% oleh Strand Minerals dan 10% oleh PT Antam Tbk. Adapun, Eramet Group (Prancis) mengempit 43% saham dari Strand Minerals, sementara 57% sisanya dimiliki oleh Tsingshan Group (China).

CEO Eramet Indonesia Jerome Baudelet menjelaskan, pada tahun ini, pihaknya dapat tambahan kuota produksi sekitar 10 juta ton dalam revisi RKAB tersebut sehingga total produksi bisa mencapai 42 juta ton.

"Kami menargetkan 42 juta ton karena kami baru saja mendapatkan perpanjangan RKAB dari ESDM sebesar 10 juta ton lagi. Jadi, awalnya 32 juta, sekarang menjadi 42 juta," ucap Jerome di Jakarta, Senin (26/8/2025).

Dia memerinci, dari total target produksi 42 juta ton nikel itu, sebanyak 27 juta ton merupakan nikel berjenis saprolit atau nikel kadar tinggi yang akan dijual ke pabrik nickel pig iron (NPI). 

Lalu, sebanyak 3 juta ton nikel saprolit lainnya akan diperuntukkan bagi smelter milik korporasi. Sementara itu, produksi nikel jenis limonit (kadar rendah) ditargetkan mencapai 12 juta ton.

"Perpanjangan RKAB yang kami dapatkan adalah untuk limonit. Itu untuk memasok pabrik HPAL [high pressure acid leach] di Weda Bay," imbuh Jerome.

Lebih lanjut, dia mengatakan, perusahaan juga mematok target produksi serupa untuk RKAB 2026, yakni 42 juta ton. Menurutnya, berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan, kapasitas tambang WBN mampu mencapai 60 juta ton per tahun. 

Jerome pun berharap Eramet bisa mendapatkan persetujuan RKAB untuk menambang 60 juta ton nikel pada 2027 atau 2028.

"Saat ini, kami memiliki 42 juta ton. Jika kami bisa mendapatkan, misalnya pada 2027, 2028, kami bisa mendapatkan 60 juta ton. Itu akan membantu kami memasok industri HPAL," katanya.

Baca Juga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG
Premium
7 menit yang lalu

Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG

Kontraksi Penjualan Sampoerna, Gudang Garam, hingga Djarum saat Produksi Nasional Tertekan Rokok Ilegal
Premium
1 jam yang lalu

Kontraksi Penjualan Sampoerna, Gudang Garam, hingga Djarum saat Produksi Nasional Tertekan Rokok Ilegal

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bos Eramet Ungkap Progres Kerja Sama Proyek Nikel Bareng Danantara

Bos Eramet Ungkap Progres Kerja Sama Proyek Nikel Bareng Danantara

Pendapatan Eramet Anjlok, Dipicu Operasi Tambang Nikel di Weda Bay

Pendapatan Eramet Anjlok, Dipicu Operasi Tambang Nikel di Weda Bay

Danantara & Eramet Kerja Sama Investasi Pengembangan Bahan Baku Baterai

Danantara & Eramet Kerja Sama Investasi Pengembangan Bahan Baku Baterai

Margin Pengusaha Nikel Berpotensi Makin Tergerus Gegara Aturan Baru HPM

Margin Pengusaha Nikel Berpotensi Makin Tergerus Gegara Aturan Baru HPM

Logam Tanah Jarang dan Mimpi Indonesia jadi Pemain Besar Kendaraan Listrik

Logam Tanah Jarang dan Mimpi Indonesia jadi Pemain Besar Kendaraan Listrik

Tantangan Investasi Nikel di Indonesia, Eramet: Regulasi hingga Tarif Royalti

Tantangan Investasi Nikel di Indonesia, Eramet: Regulasi hingga Tarif Royalti

Impor Nikel dari Filipina Diproyeksi Melonjak 5-10 Juta Ton, Mengalir ke Mana?

Impor Nikel dari Filipina Diproyeksi Melonjak 5-10 Juta Ton, Mengalir ke Mana?

Airlangga Klaim Tak Ada Negara Bisa Tandingi Efisiensi Produksi Logam Indonesia

Airlangga Klaim Tak Ada Negara Bisa Tandingi Efisiensi Produksi Logam Indonesia

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Eramet Dapat Restu Produksi 42 Juta Ton Nikel di Weda Bay Tahun Ini
Energi & Tambang
46 menit yang lalu

Eramet Dapat Restu Produksi 42 Juta Ton Nikel di Weda Bay Tahun Ini

Urgensi Pembentukan Badan Industri Mineral
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Urgensi Pembentukan Badan Industri Mineral

Margin Pengusaha Nikel Berpotensi Makin Tergerus Gegara Aturan Baru HPM
Energi & Tambang
2 jam yang lalu

Margin Pengusaha Nikel Berpotensi Makin Tergerus Gegara Aturan Baru HPM

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%
Energi & Tambang
18 jam yang lalu

PGN Pastikan Pelanggan Industri Terlayani Optimal 100%

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified
Pajak
8 jam yang lalu

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

Basis Pajak Tergerus, Indef Soroti Lonjakan Pekerja Informal di Manufaktur
Ekonomi
8 jam yang lalu

Basis Pajak Tergerus, Indef Soroti Lonjakan Pekerja Informal di Manufaktur

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pengusaha Teriak Produksi Rokok Terpuruk Imbas Tarif Cukai

2

Poin-Poin Pidato Powell di Jackson Hole yang Gairahkan Pasar di Awal Pekan

3

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan

4

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025

5

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Menuju Transportasi Ramah Lingkungan, Bali Uji Coba Bus Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pengusaha Teriak Produksi Rokok Terpuruk Imbas Tarif Cukai

2

Poin-Poin Pidato Powell di Jackson Hole yang Gairahkan Pasar di Awal Pekan

3

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya 3 Jam, AHY Bicara Nasib Penerbangan

4

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025

5

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran