Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Prabowo Bentuk Kementerian Baru Urus soal Haji, Dasco Bilang Begini

Prabowo membentuk Kementerian Haji dan Umrah untuk menggantikan BP Haji, usai revisi UU Haji disahkan.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 19:00
Share
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad buka suara soal bertambahnya jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih usai disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang.

Dasco menyampaikan bahwa konsekuensi dari perubahan beleid tersebut mencakup pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menggantikan Badan Penyelenggara (BP) Haji.

Namun, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah mengenai pengaturan jumlah kementerian yang ada, dalam artian terdapat penambahan maupun peleburan.

"Nanti bagaimana pemerintah mengaturnya mengenai jumlah kementerian, apakah ada yang ditambah, kemudian ada yang dikurangi atau ada yang digabung, kita serahkan kepada pemerintah," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya, amanat pembentukan kementerian baru tersebut telah sah dalam revisi UU Haji dan Umrah yang disepakati dalam rapat paripurna DPR RI pada hari ini.

Politis Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa beleid tersebut juga telah melewati pengambilan keputusan di tingkat komisi, dalam hal ini Komisi VIII yang berlangsung sehari sebelumnya.

Baca Juga

Ditemui terpisah, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suharyanto menyampaikan bahwa pengesahan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tersebut otomatis menghapuskan keberadaan BP Haji.

Dia memaparkan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) perihal struktur organisasi dan tata kelola Kementerian Haji dan Umrah tengah dibahas.

Aturan tersebut akan mencakup susunan pejabat Kementerian Haji dan Umrah mulai dari tingkat menteri, direktur jenderal (dirjen) teknis, dan lain sebagainya.

"BP Haji enggak ada lagi. Anggarannya [Kementerian Haji dan Umrah] juga sendiri," katanya saat ditemui.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Awal Mula Investor Asing Bisa Beli Seluruh Jenis Saham di Bursa Efek
Premium
10 menit yang lalu

Historia Bisnis: Awal Mula Investor Asing Bisa Beli Seluruh Jenis Saham di Bursa Efek

Debt Crisis of State-Owned Construction Companies Grow More Complex
Premium
39 menit yang lalu

Debt Crisis of State-Owned Construction Companies Grow More Complex

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Istana: Struktur Organisasi Kementerian Haji Rampung 30 Hari ke Depan

Istana: Struktur Organisasi Kementerian Haji Rampung 30 Hari ke Depan

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

Simak! Ini 9 Poin Penting UU Haji dan Umrah yang Baru Disahkan

Prabowo Siapkan Perpres Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

Prabowo Siapkan Perpres Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

UU Haji Disahkan, BP Haji Resmi Naik Status Jadi Kementerian

UU Haji Disahkan, BP Haji Resmi Naik Status Jadi Kementerian

Kementerian Haji dan Umrah Terbentuk, Dedi Mulyadi Harap Pengelolaan Haji Makin Efektif

Kementerian Haji dan Umrah Terbentuk, Dedi Mulyadi Harap Pengelolaan Haji Makin Efektif

DPR Pastikan BPKH Tak Dilebur ke Kementerian Haji, Ini Alasannya

DPR Pastikan BPKH Tak Dilebur ke Kementerian Haji, Ini Alasannya

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani

Menkes Budi: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Masih Dibahas dengan DPR dan Sri Mulyani

Penumpang MRT Naik 37% Saat Demo di DPR

Penumpang MRT Naik 37% Saat Demo di DPR

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penumpang MRT Naik 37% Saat Demo di DPR
Transportasi & Logistik
24 menit yang lalu

Penumpang MRT Naik 37% Saat Demo di DPR

RUU Gatrik Dibahas DPR, PLN Usul 7 Pokok Kebijakan Ini
Energi & Tambang
36 menit yang lalu

RUU Gatrik Dibahas DPR, PLN Usul 7 Pokok Kebijakan Ini

Kekhawatiran di Balik Tugas Bulog Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras
Jasa & Niaga
40 menit yang lalu

Kekhawatiran di Balik Tugas Bulog Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras

Prabowo Bentuk Kementerian Baru Urus soal Haji, Dasco Bilang Begini
Jasa & Niaga
40 menit yang lalu

Prabowo Bentuk Kementerian Baru Urus soal Haji, Dasco Bilang Begini

Istana: Struktur Organisasi Kementerian Haji Rampung 30 Hari ke Depan
Jasa & Niaga
45 menit yang lalu

Istana: Struktur Organisasi Kementerian Haji Rampung 30 Hari ke Depan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

2

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

3

Urgensi Pembentukan Badan Industri Mineral

4

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

5

Istana: Ada Orang Danantara di Badan Baru Prabowo untuk Tangani Pantura

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Reaksi Pengusaha Ada Patriot Bond Danantara, Optimistis Pengolahan Sampah Beres

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Anggota DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp600 Juta, Segini Harga Kos di Jakarta

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Balap Perahu Layar Tradisional Kembali Meriahkan Pantai Manakarra
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

2

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

3

Urgensi Pembentukan Badan Industri Mineral

4

KRL Tanah Abang-Palmerah Masih Lumpuh Imbas Demo DPR Ricuh

5

Istana: Ada Orang Danantara di Badan Baru Prabowo untuk Tangani Pantura