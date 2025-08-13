Nomura Ramal The Fed Mulai Pangkas Suku Bunga pada September

Nomura memprediksi The Fed akan memangkas suku bunga mulai September 2025 karena pelemahan pasar tenaga kerja dan meredanya risiko inflasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Nomura Holdings Inc. memperkirakan Federal Reserve (The Fed) akan mulai memangkas suku bunga pada September 2025 seiring dengan pelemahan pasar tenaga kerja dan meredanya risiko inflasi.

Dalam catatan riset yang dikutip dari Bloomberg, Rabu (13/8/2025), ekonom Nomura memproyeksikan bank sentral AS akan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada pertemuan September, diikuti dua kali pemangkasan lagi masing-masing pada Desember dan Maret.

Meski konsensus median analis memperkirakan pemangkasan 25 basis poin dalam tiga bulan ke depan, proyeksi waktu pelaksanaan masih terbagi. Sebelumnya, Nomura termasuk pihak yang memprediksi pelonggaran kebijakan baru terjadi di akhir tahun.

Pasar keuangan juga mulai mengantisipasi langkah The Fed, dengan memposisikan penurunan suku bunga pada September dan kemungkinan pemangkasan lanjutan di Desember, berdasarkan data world interest rate probability.

Data indeks harga konsumen (CPI) AS pada Selasa (12/8/2025) menunjukkan inflasi inti naik 0,3% pada Juli, sesuai ekspektasi ekonom. Kategori harga yang terdampak tarif impor tercatat meningkat moderat, sehingga memicu optimisme bahwa bea masuk tidak akan memicu lonjakan inflasi secara signifikan.

Di sisi lain, pasar tenaga kerja menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Revisi data memperlihatkan laju pertumbuhan lapangan kerja bulanan selama tiga bulan terakhir merupakan yang terlemah sejak pandemi.

Usai rilis data CPI, sebagian investor bahkan mulai memperhitungkan kemungkinan pemangkasan suku bunga yang lebih besar oleh The Fed, yakni 50 basis poin pada September. Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam wawancara dengan Fox Business menyarankan opsi tersebut layak dipertimbangkan.

Sebelumnya, berdasarkan data LSEG, pelaku pasar di perdagangan kontrak berjangka suku bunga meningkatkan taruhan pada pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin pada September.

Selain itu, probabilitas pemangkasan naik menjadi 98%, dari sekitar 89% pada awal perdagangan Selasa waktu setempat.

Andrew Szczurowski, Co-Head Mortgage and Securitized Investment Morgan Stanley Investment Management menyebut, pasar sebelumnya diam-diam mengantisipasi angka inflasi yang lebih panas, tetapi hal tersebut ternyata tidak terjadi.

"Jika kita mempertimbangkan mandat ganda The Fed, terlihat bahwa mereka justru lebih meleset pada target ketenagakerjaan ketimbang target inflasi,” katanya.