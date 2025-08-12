Bisnis Indonesia Premium
Intip Livery Tematik HUT ke-80 RI di Gerbong Kereta KAI

PT KAI merayakan HUT ke-81 RI dengan livery Merah Putih dan Promo Merdeka, menawarkan diskon 20% untuk tiket kereta pada 17 Agustus 2025.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 16:01
Contoh livery spesial di salah satu rangkaian kereta api oleh PT KAI, untuk merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. (ANTARA/HO-PT KAI)
Contoh livery spesial di salah satu rangkaian kereta api oleh PT KAI, untuk merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia. (ANTARA/HO-PT KAI)
Ringkasan Berita
  • PT KAI merilis desain livery Merah Putih pada lokomotif dan kereta untuk merayakan HUT ke-81 RI, menampilkan karakter animasi "Jumbo" dengan dominasi warna merah putih.
  • KAI menawarkan Promo Merdeka dengan diskon 20% untuk tiket kereta pada 17 Agustus 2025, yang dapat dibeli melalui aplikasi dan situs resmi KAI.
  • Promo ini berlaku untuk kereta komersial di Jawa dan Sumatera, namun tidak termasuk kelas kereta wisata dan layanan spesial seperti Luxury dan Suite Class.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI menghadirkan desain livery tematik Merah Putih di lokomotif dan rangkaian kereta, serta Promo Merdeka untuk merayakan Hari Ulang Tahun ke-81 Indonesia.

“Agustus adalah bulan penuh makna, saat kita merayakan kemerdekaan sekaligus menikmati momen liburan bersama keluarga. Dengan livery merah putih dan Promo Merdeka, kami ingin perjalanan pelanggan semakin berkesan,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Adapun livery tematik HUT ke-80 RI dipasang pada lokomotif dan eksterior kereta penumpang di berbagai rute favorit liburan, yaitu tiga trainset KA Argo Wilis/Turangga (Bandung-Surabaya Gubeng), dua trainset KA Pandalungan (Gambir-Jember), dan dua trainset KA Gajayana (Malang-Gambir).

Desain menampilkan karakter film animasi “Jumbo” dengan dominasi warna merah putih yang memancarkan semangat kemerdekaan sekaligus menjadi objek foto ikonis bagi para penumpang.

Selain itu, KAI juga memberikan Promo Merdeka di mana pelanggan cukup membayar 80% dari harga tiket untuk keberangkatan khusus pada 17 Agustus 2025.

Promo Merdeka berlaku untuk pembelian tiket 12–17 Agustus 2025 di aplikasi Access by KAI, laman web (website) resmi booking.kai.id, dan seluruh kanal resmi penjualan tiket KAI.

Diskon ini bisa dinikmati untuk berbagai perjalanan kereta api komersial di Pulau Jawa dan Sumatera. Namun, promo ini tidak berlaku untuk kelas kereta wisata dan layanan spesial seperti Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, dan Panoramic.

Anne mengatakan, fleksibilitas tetap diberikan, tiket dapat dibatalkan atau diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku.

“Semangat kemerdekaan adalah kebebasan, dan kami ingin pelanggan bebas menjelajahi Indonesia dengan nyaman dan terjangkau. KAI akan terus berinovasi menghadirkan layanan terbaik dengan semangat Merdeka,” kata Anne.

Penulis : Newswire
Editor : Aprianus Doni Tolok
Sumber : Antara

