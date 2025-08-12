PT Pelni Pastikan Kapalnya Laik Operasi Meski Berumur 25 Tahun

PT Pelni memastikan KM Dorolonda tetap laik operasi meski berumur 25 tahun, berkat perawatan rutin dan penggantian suku cadang. Keselamatan penumpang tetap prioritas.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memastikan Kapal Motor Dorolonda kondisinya baik untuk melayani angkutan penumpang di Tanah Air, meski sudah berumur 25 tahun.

“KM Dorolonda ini masih memiliki performa yang baik meski telah berumur,” kata Manager Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, hal itu sesuai dengan prinsip bahwa perseroan selalu mengutamakan keselamatan dalam pelayaran dan angkutan penumpang.

Ia mengatakan KM Dorolonda dibuat oleh pabrikan kapal Jerman dan dibuat pada 2000.

Menurut dia, hingga sekarang tetap berlayar mengantarkan penumpang ke tujuan dengan dua trayek dari Jakarta menuju sejumlah pelabuhan di kawasan timur Indonesia.

Ia mengatakan kuncinya adalah perawatan tahunan yang rutin dilakukan serta penggantian suku cadang atau komponen-komponen kapal secara berkala sehingga dapat menjaga kemampuan kapal tetap prima dalam menjalankan tugasnya.

“Kami memastikan pelayaran ini berjalan dengan baik dan keselamatan penumpang menjadi prioritas,” kata dia.

Selain itu, Ditto menambahkan bahwa kejadian kebakaran KM Dorolonda pada Senin (11/8) terjadi bukan saat pelayaran tapi saat dilakukan perawatan tahunan oleh PT Dok Koja Bahari (DKB) atau pada galangan kapal di perairan Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebelumnya, Pelni hingga saat ini masih menunggu penjelasan secara menyeluruh terkait penyebab kebakaran kapal penumpang KM Dorolonda saat menjalani perawatan pada galangan kapal PT Dok Koja Bahari (DKB) di perairan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Senin (11/8).

"Sampai hari ini kami masih menunggu penjelasan dari PT Dok Koja Bahari karena kapal Dorolonda memang saat kejadian sedang jalani perawatan tahunan dan tidak beroperasi," kata Ditto.

Bahkan, PT Pelni juga masih menyelidiki penyebab insiden itu.

"Saat ini fokus utama kami adalah mendukung upaya pemadaman kebakaran yang sedang dilakukan secara intensif oleh tim DKB di lapangan," kata Sekretaris Perusahaan PT Pelni Evan Eryanto.