Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PT Pelni Pastikan Kapalnya Laik Operasi Meski Berumur 25 Tahun

PT Pelni memastikan KM Dorolonda tetap laik operasi meski berumur 25 tahun, berkat perawatan rutin dan penggantian suku cadang. Keselamatan penumpang tetap prioritas.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 18:18
Share
Ilustrasi. Penampakan salah satu sudut Kapal Logistik Nusantara 4 yang dioperasikan PT Pelni di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (24/7/2025)
Ilustrasi. Penampakan salah satu sudut Kapal Logistik Nusantara 4 yang dioperasikan PT Pelni di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (24/7/2025)
Ringkasan Berita
  • PT Pelni memastikan KM Dorolonda tetap laik operasi dan aman untuk penumpang meski telah berusia 25 tahun, berkat perawatan rutin dan penggantian suku cadang secara berkala.
  • Kapal ini melayani dua trayek dari Jakarta ke pelabuhan di kawasan timur Indonesia, dengan keselamatan penumpang sebagai prioritas utama.
  • Kebakaran yang terjadi pada KM Dorolonda saat perawatan di galangan kapal bukan saat pelayaran, dan PT Pelni masih menunggu penjelasan serta menyelidiki penyebab insiden tersebut.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) memastikan Kapal Motor Dorolonda kondisinya baik untuk melayani angkutan penumpang di Tanah Air, meski sudah berumur 25 tahun. 

“KM Dorolonda ini masih memiliki performa yang baik meski telah berumur,” kata Manager Komunikasi Korporasi PT Pelni Ditto Pappilanda di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, hal itu sesuai dengan prinsip bahwa perseroan selalu mengutamakan keselamatan dalam pelayaran dan angkutan penumpang. 

Ia mengatakan KM Dorolonda dibuat oleh pabrikan kapal Jerman dan dibuat pada 2000.

Menurut dia, hingga sekarang tetap berlayar mengantarkan penumpang ke tujuan dengan dua trayek dari Jakarta menuju sejumlah pelabuhan di kawasan timur Indonesia.

Ia mengatakan kuncinya adalah perawatan tahunan yang rutin dilakukan serta penggantian suku cadang atau komponen-komponen kapal secara berkala sehingga dapat menjaga kemampuan kapal tetap prima dalam menjalankan tugasnya. 

Baca Juga

“Kami memastikan pelayaran ini berjalan dengan baik dan keselamatan penumpang menjadi prioritas,” kata dia.

Selain itu, Ditto menambahkan bahwa kejadian kebakaran KM Dorolonda pada Senin (11/8) terjadi bukan saat pelayaran tapi saat dilakukan perawatan tahunan oleh PT Dok Koja Bahari (DKB) atau pada galangan kapal di perairan Pelabuhan Tanjung Priok.

Sebelumnya, Pelni hingga saat ini masih menunggu penjelasan secara menyeluruh terkait penyebab kebakaran kapal penumpang KM Dorolonda saat menjalani perawatan pada galangan kapal PT Dok Koja Bahari (DKB) di perairan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Senin (11/8).

"Sampai hari ini kami masih menunggu penjelasan dari PT Dok Koja Bahari karena kapal Dorolonda memang saat kejadian sedang jalani perawatan tahunan dan tidak beroperasi," kata Ditto.

Bahkan, PT Pelni juga masih menyelidiki penyebab insiden itu.

"Saat ini fokus utama kami adalah mendukung upaya pemadaman kebakaran yang sedang dilakukan secara intensif oleh tim DKB di lapangan," kata Sekretaris Perusahaan PT Pelni Evan Eryanto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aprianus Doni Tolok
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim
Premium
7 menit yang lalu

Aksi Pemodal Kakap di Saham UNTR Usai Pengumuman Dividen Interim

ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline
Premium
37 menit yang lalu

ISAT, EXCL, TLKM Revise EBITDA and Profit Outlook Amid ARPU Decline

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Simak Kontribusi Kapal Logistik Pelni Turunkan Harga Bahan Pokok di Daerah 3TP

Simak Kontribusi Kapal Logistik Pelni Turunkan Harga Bahan Pokok di Daerah 3TP

Pelni Berencana Beli 7 Kapal, Anggaran yang Disiapkan Capai Rp700 Miliar

Pelni Berencana Beli 7 Kapal, Anggaran yang Disiapkan Capai Rp700 Miliar

Penumpang Pelni di Makassar Melonjak 62.143 Orang Berkat Diskon Tiket 50 Persen

Penumpang Pelni di Makassar Melonjak 62.143 Orang Berkat Diskon Tiket 50 Persen

Pertamina Trans Kontinental Sukses Kawal Kapal Penumpang Legendaris

Pertamina Trans Kontinental Sukses Kawal Kapal Penumpang Legendaris

Kapal Logistik Pelni Turunkan Harga Pangan Wilayah Timur Indonesia Hingga 45 Persen

Kapal Logistik Pelni Turunkan Harga Pangan Wilayah Timur Indonesia Hingga 45 Persen

Pelni Banting Harga Tiket Kapal Diskon 50%, Sisa Kuota Tinggal Segini

Pelni Banting Harga Tiket Kapal Diskon 50%, Sisa Kuota Tinggal Segini

Aturan dan Tarif Bagasi Kapal Pelni di Pelabuhan Makassar, Penumpang Wajib Tahu!

Aturan dan Tarif Bagasi Kapal Pelni di Pelabuhan Makassar, Penumpang Wajib Tahu!

Kolaborasi Pelni-Pelindo Bangun Ekosistem Logistik Berkelanjutan

Kolaborasi Pelni-Pelindo Bangun Ekosistem Logistik Berkelanjutan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kopdes Merah Putih Bakal Jual Obat Lebih Murah 20% dari Ritel Modern
Jasa & Niaga
10 menit yang lalu

Kopdes Merah Putih Bakal Jual Obat Lebih Murah 20% dari Ritel Modern

Pedagang Beras Cipinang Takut Jualan Gegara Isu Oplosan, Mendag: Sudah Tertangani
Jasa & Niaga
25 menit yang lalu

Pedagang Beras Cipinang Takut Jualan Gegara Isu Oplosan, Mendag: Sudah Tertangani

Prabowo Perintahkan Perbaikan Birokrasi Usai Dirut Agrinas Mundur
Jasa & Niaga
33 menit yang lalu

Prabowo Perintahkan Perbaikan Birokrasi Usai Dirut Agrinas Mundur

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
22 jam yang lalu

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

Ada IP-CEPA, Mendag Bidik Perdagangan RI-Peru Tembus Rp15,65 Triliun
Jasa & Niaga
41 menit yang lalu

Ada IP-CEPA, Mendag Bidik Perdagangan RI-Peru Tembus Rp15,65 Triliun

Dirut Agrinas Mundur, Pengamat Soroti Tata Kelola BUMN Pangan
Jasa & Niaga
55 menit yang lalu

Dirut Agrinas Mundur, Pengamat Soroti Tata Kelola BUMN Pangan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

3

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

4

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

5

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Gladi Kotor Upacara HUT Ke-80 RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

3

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

4

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

5

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom