Pertamina Trans Kontinental Sukses Kawal Kapal Penumpang Legendaris

Dari Makassar menuju lokasi peremajaan galangan PT PAL Indonesia di Surabaya, Pertamina Trans Kontinental mengawal KMP Umsini agar dapat berlayar dengan aman.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), anak usaha PT Pertamina International Shipping (PIS), sukses melaksanakan misi penting dalam mengawal kapal penumpang legendaris milik PT Pelni, KMP Umsini.

Dari Makassar hingga menuju galangan PT PAL Indonesia di Surabaya, KMP Umsini dapat berlayar dengan aman menuju lokasi peremajaan di Kota Pahlawan tersebut.

Adapun, proses pengawalan KMP Umsini dilakukan oleh armada andalan AHTS Transko Moloko dengan kemampuan manuver tinggi dan tenaga tarik yang mumpuni untuk proses towing dan salvage atau penarikan dan pendorongan kapal pada akhir Juli lalu.

Direktur Operasi Pertamina Trans Kontinental, Yudi Wibisono mengungkapkan bahwa keberhasilan misi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan logistik maritim nasional serta memperkuat sinergi antar BUMN.

“Operasi ini menandai keberhasilan lain bagi armada PTK [Pertamina Trans Kontinental], di mana kolaborasi erat dengan seluruh stakeholder mampu menghadirkan solusi logistik laut yang terintegrasi. Transko Moloko bukan sekadar kapal tunda, melainkan simbol ketangguhan kami dalam menjaga kelancaran pelayaran nasional,” ujar Yudi dalam keterangannya, dikutip Senin (11/8/2025).

Dalam proses towing, seluruh tahapan mulai dari inspeksi lambung hingga koordinasi penuh dengan pelabuhan dan pihak keamanan laut dijalankan sesuai dengan standar keselamatan tinggi yang diterapkan PTK.

“Setiap detail kami perhitungkan karena di laut tidak ada toleransi untuk kesalahan. Gelombang dan cuaca menjadi tantangan harian, namun pengalaman panjang tim operasi laut kami menjadi kekuatan utama dalam menjalankan tugas ini,” tambah Yudi.

Yudi menekankan bahwa keberhasilan operasi ini menjadi bukti nyata bahwa sektor maritim Indonesia memiliki kemampuan dan infrastruktur yang memadai untuk menangani proyek kompleks.

Tak hanya itu, keberhasilan Transko Moloko mengawal KMP Umsini juga mencerminkan peran penting Pertamina Trans Kontinental sebagai tulang punggung logistik maritim Pertamina Group dan mitra strategis dalam menjaga konektivitas laut nasional.

“PTK berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan operasi laut yang andal, aman, dan berstandar internasional demi mendukung pembangunan ekosistem transportasi laut yang modern dan berkelanjutan,” kata Yudi.

Untuk diketahui, KMP Umsini yang selama puluhan tahun telah setia melayani pelayaran antarpulau di Indonesia, kini memasuki tahap revitalisasi untuk mendukung operasional masa depan.

Dengan panjang kapal yang besar dan riwayat perjalanan historisnya, pengangkutan kapal ini bukanlah hal yang mudah. Namun, PTK hadir sebagai bagian dari solusi logistik maritim nasional dengan mengerahkan kapal AHTS Transko Moloko, yang memiliki kemampuan manuver dan daya tarik tinggi untuk operasi penyelamatan berskala besar.

Pertamina Trans Kontinental menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran misi pengawalan KMP Umsini untuk PT Pelni, PT PAL Indonesia, dan PT Eramuda Bertuah Marine.

Ke depannya, Pertamina Trans Kontinental siap menjawab tantangan maritim lainnya demi kejayaan industri pelayaran nasional.