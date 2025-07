Aturan dan Tarif Bagasi Kapal Pelni di Pelabuhan Makassar, Penumpang Wajib Tahu!

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni menekankan kepada penumpangnya jika ada aturan bagasi yang kini akan diterapkan secara ketat, utamanya di Pelabuhan Makassar.

Kepala Cabang Pelni Makassar Darman mengatakan tiap penumpang akan diberikan fasilitas bebas biaya bagasi maksimal seberat 40 kilogram (kg) dengan dimensi maksimum 70x40x35 centimeter (cm).

Jika melebihi ketentuan tersebut, penumpang akan dikenakan biaya bagasi lebih atau over bagasi. Tarif over bagasi Pelni dari Pelabuhan Makassar bervariasi, mulai Rp2.000 per kg hingga yang paling tinggi Rp15.000 per kg. Tergantung kapal yang dinaiki dan jarak tujuan penumpang.

Misal penumpang yang menggunakan KM Ciremai menuju Pelabuhan Baubau akan dikenakan tarif over bagasi sebesar Rp2.000 per kg. Tujuan Tanjung Priok dikenakan Rp6.000 per kg, hingga tujuan Jayapura sebesar Rp15.000 per kg.

"Detail tarifnya sudah tertera di loket bagasi, penumpang bisa langsung melihat dan menyesuaikan, jadi tidak akan ada lagi perdebatan tarif bagasi. Ini aturan dari pusat," ungkap Darman kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

Over bagasi ini ditetapkan maksimal seberat 40 kg per penumpang. Jika melebihi itu, maka barang bawaan penumpang akan dimuat pada layanan Redpack.

Di mana layanan Redpack bisa memuat barang dengan berat maksimal 50 kg dan volume maksimal 0,25 meter kubik per kantong. Barang Redpack ini tetap akan ditempatkan di kapal yang sama dengan penumpang.

"Ringkasnya, kami sediakan free bagasi 40 kg, jika lebih maka akan ada tarif over bagasi dengan maksimal 40 kg juga. Jika barang bawaan penumpang masih melebihi itu, maka akan dianggap sebagai cargo menggunakan layanan Redpack," jelas Darman.

Adapun beberapa barang yang dilarang untuk dibawa oleh penumpang antara lain barang yang mudah meledak atau terbakar, benda berbau menyengat, narkoba, dan senjata api maupun senjata tajam.

Berikut list harga Redpack per kg dari Pelabuhan Makassar ke beberapa pelabuhan tujuan: