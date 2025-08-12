Cek Rute Tambahan 14 Perjalanan Kereta Api saat Libur HUT ke-80 RI

KAI menambah 14 perjalanan kereta api dan diskon 20% tiket untuk libur HUT ke-80 RI pada 17-18 Agustus 2025. Nikmati kursi baru yang lebih nyaman!

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menambah 14 perjalanan selama libur cuti bersama pada 18 Agustus 2025 sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.

Kereta api tambahan ini disediakan dalam rangka libur panjang atau long weekend Kemerdekaan RI pada Minggu (17/8/2025) yang dilanjutkan cuti bersama pada keesokan harinya.

“Yang mau pulkam [pulang kampung] atau travelling tapi takut kehabisan tiket, jangan khawatir, ada kereta api tambahan yang siap menemani libur Kemerdekaan,” tulis KAI di platform Instagram @kai121_, dikutip pada Selasa (12/8/2025).

Kereta tambahan terbanyak adalah KA Purwojaya Gambir-Cilacap maupun sebaliknya yang tersedia pada 18 Agustus 2025. Selain itu, hanya KA Purwajaya 50F dan 53F relasi Gambir-Cilacap dan Cilacap-Gambir dengan keberangkatan masing-masing pada pukul 07.00 WIB dan 06.55 WIB, sementara sisanya pada malam hari.

Bukan hanya armada tambahan, tetapi KAI turut memberikan sarana tambahan pada kereta api yang akan berangkat pada 18 Agustus tersebut, berupa tempat duduk baru sehingga penumpang semakin nyaman menikmati perjalanan.

KAI menyampaikan bahwa seluruh kereta tidak lagi menggunakan kursi tegak tanpa pembatas. Kini, kursi telah dimodifikasi dan ruang kaki penumpang lebih lega dan nyaman untuk duduk dalam waktu yang cukup lama di kereta.

Selain itu, kereta yang lebih nyaman hadir sejalan dengan pembaruan kursi. Di mana jumlah penumpang dalam satu gerbong pun juga berkurang. Kereta ekonomi dengan Premium Seat dan New Image kini berkapasitas 80 tempat duduk.

Sementara kereta ekonomi dengan Stainless Steel New Generation dan New Generation Modifikasi berkapasitas 72 seat pada setiap gerbongnya.

Selain kereta tambahan, KAI juga memberikan promo spesial Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI berupa diskon 20% tiket kereta api komersial. Alhasil biaya yang dibayar penumpang hanya 80% saja.

Untuk diingat, promo ini hanya berlaku untuk keberangkatan Minggu (17/8/2025) saja. Sementara periode pembelian tiket dapat dilakukan mulai Selasa (12/8/2025).

Promo tiket kereta api ini pun tidak berlaku untuk kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, dan atau kereta wisata lainnya. Kereta tersebut tetap dengan harga normal.

Adapun, moda transportasi kereta api menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan, khususnya di Pulau Jawa. Hal tersebut tercermin dari jumlah penumpang angkutan kereta Jawa non-Jabodetabek yang mengalami peningkatan 9,57% (year on year/YoY) pada semester I/2025.

Di mana pada periode Januari—Juni 2025 tercatat sebanyak 48,15 juta penumpang yang menggunakan kereta Jawa non-Jabodetabek. Sementara pada periode Juni 2025 saja, terdapat 9 juta penumpang atau tumbuh 9,88% (month to month/MtM).

Sementara secara kumulatif, jumlah penumpang kereta selama Januari–Juni 2025 mencapai 261,8 juta orang atau naik 9,27% dibanding periode yang sama tahun 2024. Artinya, jumlah penumpang kereta Jawa non-Jabodetabek menjelaskan 18,39% dari total penumpang kumulatif.

Berikut Daftar Kereta Tambahan per 18 Agustus 2025: