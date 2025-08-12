Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cek Rute Tambahan 14 Perjalanan Kereta Api saat Libur HUT ke-80 RI

KAI menambah 14 perjalanan kereta api dan diskon 20% tiket untuk libur HUT ke-80 RI pada 17-18 Agustus 2025. Nikmati kursi baru yang lebih nyaman!
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 13:24
Share
Calon penumpang memasuki gerbong kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Calon penumpang memasuki gerbong kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Ringkasan Berita
  • PT Kereta Api Indonesia (KAI) menambah 14 perjalanan kereta api untuk libur panjang HUT ke-80 RI pada 18 Agustus 2025, termasuk KA Purwojaya dengan rute Gambir-Cilacap.
  • KAI menawarkan promo diskon 20% untuk tiket kereta api komersial pada 17 Agustus 2025, kecuali untuk kelas Luxury, Suite Class Compartment, dan kereta wisata lainnya.
  • Pembaruan fasilitas kereta dilakukan dengan menambah tempat duduk baru dan mengurangi kapasitas penumpang per gerbong untuk kenyamanan lebih.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menambah 14 perjalanan selama libur cuti bersama pada 18 Agustus 2025 sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI. 

Kereta api tambahan ini disediakan dalam rangka libur panjang atau long weekend Kemerdekaan RI pada Minggu (17/8/2025) yang dilanjutkan cuti bersama pada keesokan harinya. 

“Yang mau pulkam [pulang kampung] atau travelling tapi takut kehabisan tiket, jangan khawatir, ada kereta api tambahan yang siap menemani libur Kemerdekaan,” tulis KAI di platform Instagram @kai121_, dikutip pada Selasa (12/8/2025). 

Kereta tambahan terbanyak adalah KA Purwojaya Gambir-Cilacap maupun sebaliknya yang tersedia pada 18 Agustus 2025. Selain itu, hanya KA Purwajaya 50F dan 53F relasi Gambir-Cilacap dan Cilacap-Gambir dengan keberangkatan masing-masing pada pukul 07.00 WIB dan 06.55 WIB, sementara sisanya pada malam hari. 

Bukan hanya armada tambahan, tetapi KAI turut memberikan sarana tambahan pada kereta api yang akan berangkat pada 18 Agustus tersebut, berupa tempat duduk baru sehingga penumpang semakin nyaman menikmati perjalanan. 

KAI menyampaikan bahwa seluruh kereta tidak lagi menggunakan kursi tegak tanpa pembatas. Kini, kursi telah dimodifikasi dan ruang kaki penumpang lebih lega dan nyaman untuk duduk dalam waktu yang cukup lama di kereta. 

Baca Juga

Selain itu, kereta yang lebih nyaman hadir sejalan dengan pembaruan kursi. Di mana jumlah penumpang dalam satu gerbong pun juga berkurang. Kereta ekonomi dengan Premium Seat dan New Image kini berkapasitas 80 tempat duduk. 

Sementara kereta ekonomi dengan Stainless Steel New Generation dan New Generation Modifikasi berkapasitas 72 seat pada setiap gerbongnya.

Selain kereta tambahan, KAI juga memberikan promo spesial Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI berupa diskon 20% tiket kereta api komersial. Alhasil biaya yang dibayar penumpang hanya 80% saja. 

Untuk diingat, promo ini hanya berlaku untuk keberangkatan Minggu (17/8/2025) saja. Sementara periode pembelian tiket dapat dilakukan mulai Selasa (12/8/2025). 

Promo tiket kereta api ini pun tidak berlaku untuk kereta Luxury, Suite Class Compartment, Priority, Imperial, Panoramic, dan atau kereta wisata lainnya. Kereta tersebut tetap dengan harga normal. 

Adapun, moda transportasi kereta api menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan, khususnya di Pulau Jawa. Hal tersebut tercermin dari jumlah penumpang angkutan kereta Jawa non-Jabodetabek yang mengalami peningkatan 9,57% (year on year/YoY) pada semester I/2025. 

Di mana pada periode Januari—Juni 2025 tercatat sebanyak 48,15 juta penumpang yang menggunakan kereta Jawa non-Jabodetabek. Sementara pada periode Juni 2025 saja, terdapat 9 juta penumpang atau tumbuh 9,88% (month to month/MtM). 

Sementara secara kumulatif, jumlah penumpang kereta selama Januari–Juni 2025 mencapai 261,8 juta orang atau naik 9,27% dibanding periode yang sama tahun 2024. Artinya, jumlah penumpang kereta Jawa non-Jabodetabek menjelaskan 18,39% dari total penumpang kumulatif. 

Berikut Daftar Kereta Tambahan per 18 Agustus 2025: 

  • KA Purwojaya Gambir-Cilacap (50F)
  • KA Purwojaya CP-GMR (53F)
  • KA Purwojaya GMR-CP (58F)
  • KA Purwojaya CP-GMR (57F)
  • KA Sancaka Surabaya Gubeng-Yogyakarta (87F)
  • KA Sancaka YK-SGU (88F)
  • KA Cirebon Fakultatif Cirebon-Gambir (125F)
  • KA Cirebon Fakultatif GMR-CN (126F)
  • KA Parahyangan Fakultatif Bandung-Gambir (141F)
  • KA Parahyangan Fakultatif GMR-BD (142F)
  • KA Kaligung Semarang Poncol-Tegal (221F)
  • KA Kaligung TG-SMC (222F)
  • KA Batavia Solo Balapan-Gambir (7005)
  • KA Batavia GMR-SLO (7006)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Continues Adding Stake in Bank Danamon (BDMN), Here’s Why
Premium
26 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Continues Adding Stake in Bank Danamon (BDMN), Here’s Why

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered
Premium
1 jam yang lalu

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

KAI Tebar Diskon 80% Jelang HUT ke-80 RI, Cek Syarat dan Ketentuannya!

KAI Tebar Diskon 80% Jelang HUT ke-80 RI, Cek Syarat dan Ketentuannya!

KAI Sumut Merugi Ratusan Juta karena Kasus Pencurian Besi

KAI Sumut Merugi Ratusan Juta karena Kasus Pencurian Besi

Lengkap! Syarat dan Ketentuan Dapat Diskon 20% Tiket Kereta pada 17 Agustus 2025

Lengkap! Syarat dan Ketentuan Dapat Diskon 20% Tiket Kereta pada 17 Agustus 2025

Daop 3 Cirebon: 13.662 Bantalan Rel Kereta Rusak

Daop 3 Cirebon: 13.662 Bantalan Rel Kereta Rusak

KAI Tebar Diskon Tiket Kereta Api 20% Jelang HUT RI, Cek Syaratnya!

KAI Tebar Diskon Tiket Kereta Api 20% Jelang HUT RI, Cek Syaratnya!

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

Gladi Kotor HUT ke-80 RI Dimulai, Hujan Tak Hentikan Latihan

Gladi Kotor HUT ke-80 RI Dimulai, Hujan Tak Hentikan Latihan

Sejarah Singkat Kemerdekaan Indonesia untuk Pelajar, Mudah Dipahami

Sejarah Singkat Kemerdekaan Indonesia untuk Pelajar, Mudah Dipahami

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kemenhub Minta 14 Bandara Lengkapi Syarat Status Internasional
Transportasi & Logistik
2 menit yang lalu

Kemenhub Minta 14 Bandara Lengkapi Syarat Status Internasional

Viral Pernyataan Tanah Nganggur Diambil Negara, Nusron Wahid Minta Maaf
Jasa & Niaga
16 menit yang lalu

Viral Pernyataan Tanah Nganggur Diambil Negara, Nusron Wahid Minta Maaf

Pertamina Berkontrak dengan BUMD Petro Muba Kelola 490 Sumur Tua di Sumsel
Energi & Tambang
20 menit yang lalu

Pertamina Berkontrak dengan BUMD Petro Muba Kelola 490 Sumur Tua di Sumsel

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
18 jam yang lalu

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

Inflasi AS Diprediksi Menguat Pada Juli 2025
Ekonomi Global
40 menit yang lalu

Inflasi AS Diprediksi Menguat Pada Juli 2025

Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut
Ekonomi
41 menit yang lalu

Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

3

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

4

Klarifikasi DJP usai Viral Penjahit Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar di Pekalongan

5

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Lomba Semarak HUT RI Penyandang Tunanetra
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

3

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

4

Klarifikasi DJP usai Viral Penjahit Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar di Pekalongan

5

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak