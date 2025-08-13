Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penjualan Semen Indocement (INTP) Turun 1,6% Semester I/2025, Ini Penyebabnya

Penjualan semen Indocement turun 1,6% pada semester I/2025 karena penurunan permintaan domestik, meski ekspor naik 45,8%. Optimisme ada untuk paruh kedua.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 10:02
Share
Semen Tiga Roda menjadi salah satu produk semen Indocement Tunggal Prakarsa/website
Semen Tiga Roda menjadi salah satu produk semen Indocement Tunggal Prakarsa/website

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) mengungkap penurunan penjualan semen dan klinker dengan total volume 8,8 juta ton pada semester I/2025, turun 140.000 ton atau turun 1,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Corporate Secretary INTP Dani Handajani mengatakan penjualan domestik (semen dan klinker) sebesar 8,6 juta ton atau turun -2,4% yoy. Sedangkan, volume ekspor meningkat 45,8% menjadi 237.000 ton. 

Adapun, pangsa pasar INTP untuk penjualan domestik secara keseluruhan tetap stabil pada angka 29,5% pada kuartal II/2025.

“Meskipun permintaan semen domestik menurun pada paruh pertama tahun ini, kami memperkirakan volume akan meningkat pada paruh kedua tahun ini,” kata Dani dalam laporan terbaru yang diterima Bisnis, Rabu (13/8/2025). 

Optimisme tersebut didorong oleh proyeksi cuaca yang lebih kering, hari libur yang lebih sedikit, dan peningkatan belanja konstruksi menjelang akhir tahun. 

Dani merujuk pada laporan Asosiasi Semen Indonesia (ASI) yang menyebutkan bahwa penurunan penjualan pada paruh pertama tahun ini secara keseluruhan sebesar 3,1% yoy. 

Penurunan semen secara nasional ini terutama disebabkan oleh kontraksi -10,2% di pasar semen curah, akibat penurunan permintaan dari proyek Ibu Kota Negara baru Nusantara (IKN) dan pemangkasan anggaran infrastruktur yang diumumkan awal tahun ini. 

Kendati demikian, pasar semen kantong tetap stagnan karena daya beli masyarakat yang masih lemah.

Adapun, sejalan dengan penurunan volume penjualan INTP, pendapatan neto perseroan tercatat sebesar Rp8.032,8 miliar, turun -1,1% dan beban pokok pendapatan juga menurun -2,3% menjadi Rp5.690,9 miliar. 

Alhasil, INTP mencatatkan margin laba bruto sebesar 29,2%, lebih tinggi dibandingkan 28,3% pada periode yang sama tahun lalu.

“Secara keseluruhan, kami merevisi proyeksi menjadi volume semen domestik yang stagnan untuk tahun 2025,” tuturnya. 

Lebih lanjut, pihaknya akan memantau tren pasar dengan fokus kuat pada efisiensi biaya dan peningkatan penggunaan bahan bakar alternatif (AF).

Dalam hal ini, salah satu proyek utama fasilitas bahan bakar alternatif sedang berlangsung di Kompleks Pabrik Grobogan dimana bisa menambah kapasitas pengumpan biomassa dari 10 ton per hour (tph) menjadi 40 tphdengan target beroperasi penuh pada kuartal IV/2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Leo Dwi Jatmiko

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi
Premium
33 menit yang lalu

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan
Premium
1 jam yang lalu

Proyeksi Adjusted EBITDA Gojek (GOTO) jelang Rilis Laporan Keuangan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Beda Nasib Ramalan JP Morgan untuk SMGR dan INTP

Beda Nasib Ramalan JP Morgan untuk SMGR dan INTP

Laba Indocement (INTP) Tumbuh 13% Meski Pendapatan Susut Semester I/2025

Laba Indocement (INTP) Tumbuh 13% Meski Pendapatan Susut Semester I/2025

SMGR Rombak Direksi Semen Padang, Pri Gustari Akbar Direktur Utama

SMGR Rombak Direksi Semen Padang, Pri Gustari Akbar Direktur Utama

Kinerja Semen Indonesia (SMGR) Semester I/2025 Loyo, Laba Anjlok 92%

Kinerja Semen Indonesia (SMGR) Semester I/2025 Loyo, Laba Anjlok 92%

Raih Pendapatan Rp4 Triliun, Emiten Semen Martua Sitorus (CMNT) Masih Rugi

Raih Pendapatan Rp4 Triliun, Emiten Semen Martua Sitorus (CMNT) Masih Rugi

Kinerja Penjualan Semen SMGR vs INTP kala Pasar Domestik Lesu

Kinerja Penjualan Semen SMGR vs INTP kala Pasar Domestik Lesu

Indonesia’s Manufacturing Outlook: Industries Optimistic But Cautious on Expansion

Indonesia’s Manufacturing Outlook: Industries Optimistic But Cautious on Expansion

Pengusaha Butuh Stimulus untuk Genjot Kontribusi Manufaktur 20% ke PDB

Pengusaha Butuh Stimulus untuk Genjot Kontribusi Manufaktur 20% ke PDB

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Respons Pengusaha Usai Buruh Tuntut Upah Minimum (UMP) 2026 Naik hingga 10,5%
Jasa & Niaga
6 menit yang lalu

Respons Pengusaha Usai Buruh Tuntut Upah Minimum (UMP) 2026 Naik hingga 10,5%

Program MBG Berpeluang Libatkan Hingga 29 Juta UMKM
Jasa & Niaga
21 menit yang lalu

Program MBG Berpeluang Libatkan Hingga 29 Juta UMKM

Ruang Gerak Daerah Kian Terbatas, Dihimpit Kapasitas Fiskal dan Efisiensi
APBN
36 menit yang lalu

Ruang Gerak Daerah Kian Terbatas, Dihimpit Kapasitas Fiskal dan Efisiensi

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
11 Agt 2025 | 20:37 WIB

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

BGN Targetkan Penerima MBG Tembus 20 Juta Sebelum 17 Agustus 2025
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

BGN Targetkan Penerima MBG Tembus 20 Juta Sebelum 17 Agustus 2025

Penjualan Semen Indocement (INTP) Turun 1,6% Semester I/2025, Ini Penyebabnya
Manufaktur
1 jam yang lalu

Penjualan Semen Indocement (INTP) Turun 1,6% Semester I/2025, Ini Penyebabnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Masih Uji Coba, Payment ID Batal Meluncur 17 Agustus 2025?

3

Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut

4

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

5

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Mahasiwa Kampanyekan Nasionalisme Melalui Mural
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Angka Pengangguran di Afrika Selatan Melonjak Gara-Gara Trump, Kok Bisa?

2

Masih Uji Coba, Payment ID Batal Meluncur 17 Agustus 2025?

3

Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut

4

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

5

Menilik Peluang RI jadi Magnet Relokasi Pabrik Elektronik Usai Diskon Tarif Trump