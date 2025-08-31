Catat! Daftar KA Jarak Jauh yang Berhenti di Stasiun Pasar Senen dan Jatinegara

KAI Daop 1 Jakarta memberlakukan pemberhentian sementara KA Jarak Jauh di Stasiun Jatinegara hingga 2 September 2025. Cek daftarnya!

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta kembali memberlakukan pemberhentian Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen di Stasiun Jatinegara pada Minggu ini hingga Selasa (2/9).

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan rekayasa pola operasi ini untuk mengantisipasi adanya kemacetan dan rekayasa lalu-lintas di wilayah Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada tiga hari tersebut.

Menurutnya, kebijakan serupa pernah dilakukan sebelumnya termasuk pada awal pekan ini, yakni Kamis (28/8), Jumat (29/8) dan Sabtu (30/8).

“Rekayasa pola operasi ini bersifat sementara. Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan titik keberangkatan yang lebih dekat dan strategis, terutama bagi yang berasal dari arah timur Jakarta," kata dia dilansir dari Antara, Minggu (31/8/2025).

Dia menyampaikan rekayasa pola operasi dengan memberlakukan berhenti luar biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara untuk KA-KA yang dalam kondisi normal tidak berhenti di stasiun tersebut.

Berikut daftar kereta jarak jauh yang berhenti di Stasiun Jatinegara pada 31 Agustus-2 September 2025:

KA 50F (Purwojaya)

KA 7006 (Batavia)

KA 58F (Purwojaya)

KA 126F (Cheribon Fakultatif)

KA 6 (Argo Semeru)

KA 132 (Parahyangan)

KA 46 (Taksaka)

KA 2 (Argo Bromo Anggrek)

KA16 (Argo Dwipangga)

KA 118 (Gunungjati)

KA40 (Sembrani)

KA 62 (Manahan)

KA 122 (Cakrabuana)

KA44 (Taksaka)

KA 38 (Brawijaya)

KA 8 (Bima)

KA 36 (Gajayana)

KA 124 (Cakrabuana)

KA 42 (Sembrani)

KA 32 (Pandalungan)

KA 4 (Argo Bromo Anggrek)

KA 14 (Argo Lawu)

KA 54 (Purwojaya)

KA 48 (Taksaka)

KA 120 (Gunungjati)

KA 64 (Manahan)

KA 30F (Argo Anjasmoro)

KA 110 (Fajar Utama Yk)

KA 272 (Airlangga)

KA 284 (Serayu)

KA 204 (Tegal Bahari)

KA 90 (Gayabaru Malam Selatan)

KA 270 (Matarmaja)

KA 112 (Sawunggalih)

KA 152 (Brantas)

KA 300 (Cikuray)

KA 246 (Majapahit)

KA 260 (Tawang Jaya)

KA 108 (Senja Utama Yk)

KA 288 (Serayu)

KA 116 (Sawunggalih)

KA 144 (Madiun Jaya)

KA 164 (Gumarang)

KA 150 (Singasari)

KA 180 (Tawangjaya Premium).

KAI Daop 1 Jakarta mengimbau kepada para calon penumpang yang akan menggunakan layanan kereta api untuk menyesuaikan waktu keberangkatan serta menyiapkan waktu tempuh yang cukup sebagai antisipasi adanya pola rekayasa lalu-lintas.