Catat! Daftar KA Jarak Jauh yang Berhenti di Stasiun Pasar Senen dan Jatinegara

KAI Daop 1 Jakarta memberlakukan pemberhentian sementara KA Jarak Jauh di Stasiun Jatinegara hingga 2 September 2025. Cek daftarnya!
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 10:50
Calon penumpang memasuki gerbong kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Calon penumpang memasuki gerbong kereta api jarak jauh di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Rabu (26/3/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta kembali memberlakukan pemberhentian Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen di Stasiun Jatinegara pada Minggu ini hingga Selasa (2/9).

Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengatakan rekayasa pola operasi ini untuk mengantisipasi adanya kemacetan dan rekayasa lalu-lintas di wilayah Stasiun Gambir dan Pasar Senen pada tiga hari tersebut.

Menurutnya, kebijakan serupa pernah dilakukan sebelumnya termasuk pada awal pekan ini, yakni Kamis (28/8), Jumat (29/8) dan Sabtu (30/8).

“Rekayasa pola operasi ini bersifat sementara. Dengan begitu, masyarakat memiliki pilihan titik keberangkatan yang lebih dekat dan strategis, terutama bagi yang berasal dari arah timur Jakarta," kata dia dilansir dari Antara, Minggu (31/8/2025). 

Dia menyampaikan rekayasa pola operasi dengan memberlakukan berhenti luar biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara untuk KA-KA yang dalam kondisi normal tidak berhenti di stasiun tersebut.

Berikut daftar kereta jarak jauh yang berhenti di Stasiun Jatinegara pada 31 Agustus-2 September 2025:

  • KA 50F (Purwojaya)
  • KA 7006 (Batavia)
  • KA 58F (Purwojaya)
  • KA 126F (Cheribon Fakultatif)
  • KA 6 (Argo Semeru)
  • KA 132 (Parahyangan)
  • KA 46 (Taksaka)
  • KA 2 (Argo Bromo Anggrek)
  • KA16 (Argo Dwipangga)
  • KA 118 (Gunungjati)
  • KA40 (Sembrani)
  • KA 62 (Manahan)
  • KA 122 (Cakrabuana)
  • KA44 (Taksaka)
  • KA 38 (Brawijaya)
  • KA 8 (Bima)
  • KA 36 (Gajayana)
  • KA 124 (Cakrabuana)
  • KA 42 (Sembrani)
  • KA 32 (Pandalungan)
  • KA 4 (Argo Bromo Anggrek)
  • KA 14 (Argo Lawu)
  • KA 54 (Purwojaya)
  • KA 48 (Taksaka)
  • KA 120 (Gunungjati)
  • KA 64 (Manahan)
  • KA 30F (Argo Anjasmoro)
  • KA 110 (Fajar Utama Yk)
  • KA 272 (Airlangga)
  • KA 284 (Serayu)
  • KA 204 (Tegal Bahari)
  • KA 90 (Gayabaru Malam Selatan)
  • KA 270 (Matarmaja)
  • KA 112 (Sawunggalih)
  • KA 152 (Brantas)
  • KA 300 (Cikuray)
  • KA 246 (Majapahit)
  • KA 260 (Tawang Jaya)
  • KA 108 (Senja Utama Yk)
  • KA 288 (Serayu)
  • KA 116 (Sawunggalih)
  • KA 144 (Madiun Jaya)
  • KA 164 (Gumarang)
  • KA 150 (Singasari)
  • KA 180 (Tawangjaya Premium).

KAI Daop 1 Jakarta mengimbau kepada para calon penumpang yang akan menggunakan layanan kereta api untuk menyesuaikan waktu keberangkatan serta menyiapkan waktu tempuh yang cukup sebagai antisipasi adanya pola rekayasa lalu-lintas.

Penulis : Newswire
Editor : Feni Freycinetia Fitriani
Sumber : Antara

Layanan LRT Jabodebek Normal, Petugas Tambahan Disiagakan di 8 Stasiun Ramai
Transportasi & Logistik
37 menit yang lalu

Layanan LRT Jabodebek Normal, Petugas Tambahan Disiagakan di 8 Stasiun Ramai

Catat! Daftar KA Jarak Jauh yang Berhenti di Stasiun Pasar Senen dan Jatinegara
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Catat! Daftar KA Jarak Jauh yang Berhenti di Stasiun Pasar Senen dan Jatinegara

Lalamove Optimalkan Waktu Tunggu Pengemudi, Bangun Ekosistem Logistik Efisien dan Terjangkau
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Lalamove Optimalkan Waktu Tunggu Pengemudi, Bangun Ekosistem Logistik Efisien dan Terjangkau

Kinerja Positif, Indonesia Eximbank Fokus Dorong Ekspor Nasional
Ekonomi
19 jam yang lalu

Kinerja Positif, Indonesia Eximbank Fokus Dorong Ekspor Nasional

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus
Ekonomi Global
1 jam yang lalu

Aktivitas Manufaktur China Melemah Lima Bulan Berturut-turut pada Agustus

Seluruh Stasiun Normal Layani KRL KAI Commuter
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Seluruh Stasiun Normal Layani KRL KAI Commuter

