Layanan LRT Jabodebek Normal, Petugas Tambahan Disiagakan di 8 Stasiun Ramai

LRT Jabodebek beroperasi normal dengan 270 perjalanan per hari. Petugas tambahan disiagakan di stasiun ramai untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang.
Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari - Bisnis.com
Minggu, 31 Agustus 2025 | 11:37
Rangkaian LRT Jabodebek melintas di Jakarta, Rabu (11/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Rangkaian LRT Jabodebek melintas di Jakarta, Rabu (11/6/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA - Layanan LRT Jabodebek dipastikan tetap berjalan normal pada Minggu 31 Agustus 2025, sesuai jadwal dengan pola weekend sebanyak 270 perjalanan per hari.

Sebagai langkah antisipatif, KAI menempatkan petugas keamanan tambahan di sejumlah stasiun yang berpotensi ramai seperti Dukuh Atas BNI, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran bank bjb, Cikoko, Ciliwung, dan Cawang.

Kehadiran petugas ini untuk membantu menjaga ketertiban, memberikan informasi, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat yang melakukan perjalanan dengan LRT Jabodebek.

Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi, menegaskan komitmen KAI untuk menghadirkan layanan yang aman dan andal bagi seluruh pengguna.

“LRT Jabodebek tetap beroperasi normal. Petugas kami siap membantu agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dan aman. Kami berharap situasi berjalan kondusif sehingga aktivitas sehari-hari masyarakat bisa kembali pulih,” ujar Purnomosidi dalam keterangannya,

LRT Jabodebek juga mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti arahan petugas, menjaga keselamatan diri dan orang lain, serta merawat fasilitas publik yang merupakan sarana bersama.

“Infrastruktur transportasi publik adalah milik bersama. Mari kita jaga dan rawat bersama demi kenyamanan seluruh masyarakat,” tambah Purnomosidi.

Sejalan dengan kondisi di lapangan, LRT Jabodebek mencatat adanya penurunan jumlah pengguna pada Sabtu 30 Agustus 2025, yakni sebanyak 33.576 pengguna. Jumlah tersebut lebih rendah dari rata-rata akhir pekan yang biasanya melayani lebih dari 40 ribu pengguna.

LRT Jabodebek akan terus beroperasi normal dan berkomitmen memberikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat.

Penulis : Mia Chitra Dinisari
Editor : Mia Chitra Dinisari

