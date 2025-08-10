Louis James dan Marc Sumerlin Masuk Kandidat Ketua The Fed Pengganti Powell

Trump pertimbangkan Louis James dan Marc Sumerlin sebagai kandidat Ketua The Fed pengganti Powell, dengan fokus pada kebijakan suku bunga rendah.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah nama baru mencuat sebagai calon Ketua bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), untuk menggantikan Jerome Powell.

Melansir Reuters pada Minggu (10/8/2025), Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent memimpin proses pencarian pengganti Powell dengan daftar kandidat yang diperluas.

Menurut sumber yang mengetahui proses tersebut, daftar terbaru tersebut mencakup Presiden The Fed St. Louis James Bullard dan Marc Sumerlin, mantan penasihat ekonomi Presiden George W. Bush.

Direktur Dewan Ekonomi Nasional Kevin Hassett dan mantan gubernur The Fed Kevin Warsh masih masuk dalam pertimbangan, begitu pula gubernur The Fed saat ini, Christopher Waller.

Sebelumnya, Wall Street Journal memaparkan bahwa jumlah kandidat calon Ketua The Fed kini berjumlah sekitar 10 orang. Adapun, Presiden AS Donald Trump pekan lalu sempat mengatakan telah mempersempit daftar menjadi empat nama.

Trump sepanjang tahun ini menekan Powell untuk memangkas suku bunga, melanjutkan kritiknya terhadap Ketua The Fed yang sudah berlangsung sejak masa jabatan pertamanya sebagai presiden, tak lama setelah mengangkat Powell ke posisi tersebut. Adapun, masa jabatan Powell akan berakhir pada Mei 2026 mendatang.

Sejumlah pihak mengkritik bahwa presiden sebaiknya membiarkan Powell menyelesaikan masa jabatannya tanpa intervensi.

Hassett, Warsh, dan Waller diketahui mendukung suku bunga yang lebih rendah, sejalan dengan kriteria yang disebut Trump sebagai salah satu syarat untuk menjabat Ketua The Fed.

Bullard, yang meninggalkan The Fed St. Louis tahun lalu untuk menjadi dekan sekolah bisnis Universitas Purdue, merupakan atasan Waller sebelum Trump merekrut direktur riset The Fed regional tersebut ke Dewan Gubernur The Fed.

Pada Mei lalu, Bullard mengatakan bahwa The Fed kemungkinan dapat memangkas suku bunga pada September.

Pandangan kebijakan moneter terbaru Sumerlin belum diketahui secara jelas. Dampak dari diperluasnya daftar kandidat terhadap waktu penunjukan juga belum pasti.

Trump bergerak cepat pekan ini untuk menunjuk sekutu politiknya ke Dewan Gubernur The Fed setelah Gubernur The Fed Adriana Kugler, yang diangkat Presiden Joe Biden dan tidak mendukung pemangkasan suku bunga, mengundurkan diri secara mengejutkan.

Penasihat Dewan Ekonomi Stephen Miran akan mengisi sisa masa jabatan Kugler hingga 31 Januari 2025.

Trump juga menyatakan bahwa pencarian masih berlanjut untuk mengisi kursi Dewan Gubernur The Fed dengan masa jabatan penuh 14 tahun mulai 1 Februari 2025.