Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kinerja ESDM Semester I/2025, Pengamat Soroti Tantangan Hilirisasi dan Kepastian Hukum

Kinerja ESDM semester I/2025 baik, namun tantangan hilirisasi, investasi, dan kepastian hukum masih perlu diatasi untuk mencapai target akhir tahun.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 22:30
Share
Gedung Kementerian ESDM/ Bisnis.com - Lukman Nur Hakim
Gedung Kementerian ESDM/ Bisnis.com - Lukman Nur Hakim

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) baru saja merilis realisasi kinerja sektor ESDM sepanjang semester I/2025. Pengamat pun memberikan sejumlah catatan atas kinerja Kementerian ESDM. 

Dalam paparannya, Kementerian ESDM mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM mencapai Rp 138,8 triliun per semester I/2025. Angka ini mencapai 54,5% dari target tahun ini yang sebesar Rp254,5 triliun.

Sementara, realisasi investasi sektor ESDM mencapai US$13,9 miliar atau setara Rp226,14 triliun (asumsi kurs Rp16.269 per US$) per semester I/2025. Angka itu naik dibanding realisasi pada semester I/2024 yang sebesar US$11,2 miliar atau Rp182,21 triliun. 

Selanjutnya, akumulasi produksi minyak dan gas bumi (migas) mencapai 1.754.500 barel setara minyak per hari (BOEPD) sepanjang semester I/2025. Angka ini mencapai 111,9% dari target produksi 2025 yang sebesar 1.610.000 BOEPD.

Kementerian ESDM juga mencatat, kapasitas terpasang pembangkit mencapai 105 GW per semester I/2025. Angka ini meningkat 4,4 Gw dibanding 2024 yang sebesar 100,6 GW.

Dari jumlah kapasitas terpasang pembangkit mencapai 105 GW per pada semester I/2025 itu, energi baru terbarukan (EBT) mencapai 14,5% atau 15,2 GW. Sedangkan, realisasi konsumsi listrik per kapita telah mencapai 1.448 kWh per semester I/2025. Realisasi itu baru mencapai 98,9% dari target 1.464 kW tahun ini.

Di satu sisi, Kementerian ESDM juga mencatat realisasi produksi batu bara sebesar 357,60 juta ton pada semester I/2025 atau lebih rendah dari realisasi periode yang sama tahun lalu 406,06 juta ton.

Adapun pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) campuran 40% biodiesel atau B40 mencapai 6,8 juta kiloliter (KL) per Juni 2025. Angka itu baru mencapai 50,4% dari target pemanfaatan B40 tahun ini yang sebesar 13,5 juta KL.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai realisasi kinerja sektor ESDM pada semester I/2025 itu baik tetapi juga ada beberapa catatan penting. Catatan itu khususnya mengenai kasus hukum di sektor ESDM. Menurutnya, Kementerian ESDM pun harus mencermati hal tersebut.

"Catatan penting lainnya adalah banyaknya kasus hukum baik di sektor Migas, khususnya kasus korupsi di Pertamina dan PGN, di Ditjen Minerba banyak kasus korupsi tambang. Serta masalah yang belum terselesaikan dengan baik tentang subsidi dan distribusi LPG," ucap Bisman kepada Bisnis, Senin (11/8/2025).

Lebih lanjut, Bisman menilai dengan realisasi kinerja semester I, target 2025 bisa tercapai pada akhir tahun nanti. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian ESDM masih dihadapkan sejumlah tantangan.

Menurutnya, tantangan yang paling besar adalah meningkatkan investasi. Ini terutama untuk hilirisasi minerba dan membangun ekosistem industri berbasis pertambangan.  

Selain itu, tantangan harga komoditas pertambangan yang cenderung turun juga masih harus dihadapi Kementerian ESDM. Bisman mengingatkan, hal ini harus diantisipasi agar tidak berdampak meluas. 

Tak hanya itu, Kementerian ESDM juga harus menghadapi tantangan berupa potensi oversupply produksi batu bara, serta permasalahan regulasi yang perlu konsisten dan menjamin kepastian hukum, termasuk juga adanya perubahan (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) minerba dari 3 tahun sekali menjadi satu tahun sekali.

"Tantangan besar juga penyelesaian beberapa RUU yang macet gak selesai selesai, misal RUU EBET, RUU Migas, RUU Ketenagalistrikan, RUU Ketenaganukliran, serta juga perlunya perubahan RUU Energi," kata Bisman.

Baca Juga

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire
Premium
1 jam yang lalu

From Cigarettes to Cyberspace: How Hartono Expanded the Djarum Empire

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health
Premium
1 jam yang lalu

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

Saham Batu Bara PTBA di Tengah Tekanan dan Asa Pemulihan

Saham Batu Bara PTBA di Tengah Tekanan dan Asa Pemulihan

Bahlil Belum Teken Izin Tapak untuk Pembangkit Listrik Nuklir Thorcon

Bahlil Belum Teken Izin Tapak untuk Pembangkit Listrik Nuklir Thorcon

PNBP ESDM Tembus Rp138,8 Triliun, Bahlil Singgung Menkeu soal Anggaran

PNBP ESDM Tembus Rp138,8 Triliun, Bahlil Singgung Menkeu soal Anggaran

Bahlil Pamer Investasi Sektor ESDM Tembus Rp226,14 Triliun Semester I/2025

Bahlil Pamer Investasi Sektor ESDM Tembus Rp226,14 Triliun Semester I/2025

Realisasi PNBP Sektor ESDM Capai Rp138,8 Triliun Semester I/2025

Realisasi PNBP Sektor ESDM Capai Rp138,8 Triliun Semester I/2025

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Donggi-Senoro LNG Komitmen Dukung Ketahanan Energi Nasional

Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Donggi-Senoro LNG Komitmen Dukung Ketahanan Energi Nasional

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom
Ekonomi
41 menit yang lalu

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom

Kinerja ESDM Semester I/2025, Pengamat Soroti Tantangan Hilirisasi dan Kepastian Hukum
Energi & Tambang
49 menit yang lalu

Kinerja ESDM Semester I/2025, Pengamat Soroti Tantangan Hilirisasi dan Kepastian Hukum

Dirut Agrinas Blak-blakan, Ngeluh Gak Dapat Anggaran dari Danantara
Agribisnis
1 jam yang lalu

Dirut Agrinas Blak-blakan, Ngeluh Gak Dapat Anggaran dari Danantara

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI
Asuransi
10 jam yang lalu

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

KAI Tebar Diskon 80% Jelang HUT ke-80 RI, Cek Syarat dan Ketentuannya!
Transportasi & Logistik
2 jam yang lalu

KAI Tebar Diskon 80% Jelang HUT ke-80 RI, Cek Syarat dan Ketentuannya!

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI
Energi & Tambang
2 jam yang lalu

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

2

Setumpuk PR Dirjen Pajak Baru Kejar Kekurangan Target Pajak Rp1.245,5 Triliun

3

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani

4

Raksasa Baterai CATL Setop Produksi di Tambang Lithium Jiangxi selama Tiga Bulan

5

Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

2

Setumpuk PR Dirjen Pajak Baru Kejar Kekurangan Target Pajak Rp1.245,5 Triliun

3

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani

4

Raksasa Baterai CATL Setop Produksi di Tambang Lithium Jiangxi selama Tiga Bulan

5

Soal Usulan Insentif Mobil Listrik Berbasis Baterai Nikel, Ini Kata Wamenperin