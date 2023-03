Harga Pangan Hari Ini 24 Maret: Beras, Cabai, Minyak Kompak Turun

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ke-2 Ramadan, mayoritas harga komoditas pangan terpantau mengalami penurunan seperti beras jenis premium dan medium, bawang, cabai, telur ayam ras, hingga minyak goreng curah.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional, Jumat (24/3/2023) harga beras premium turun sebesar 0,29 persen menjadi Rp13.570 per kg dan harga beras medium turun 0,67 persen menjadi Rp11.820 per kg.

Selanjutnya, komoditas bawang pun mengalami penurunan signifikan. Harga bawang merah turun 1,28 persen menjadi Rp34.810 per kg dan bawang putih bonggol turun 1,84 persen menjadi Rp31.440 per kg. Di sisi lain, kedelai biji kering (impor) turun 0,47 persen menjadi Rp14.820 per kg.

Tak ketinggalan, komoditas cabai yang dalam sepekan terakhir mengalami lonjakan harga kini mulai turun. Cabai merah keriting mengalami penurunan harga 0,18 persen menjadi Rp44.710 per kg dan cabai rawit merah turun 0,50 persen menjadi Rp68.340 per kg.

Di sisi lain, pada hari kedua Ramadan ini, komoditas daging ayam ras turun 0,77 persen menjadi Rp34.690 per kg, sementara itu daging sapi murni mengalami kenaikan 0,28 persen menjadi Rp136.290 per kg.

Lebih lanjut, harga pangan telur ayam ras turun 0,27 persen menjadi Rp29.150 per kg. Harga gula konsumsi juga ikut mengalami penurunan sebesar 0,42 persen menjadi Rp14.350 per kg.

Komoditas pangan lain yang mengalami penurunan yaitu minyak goreng kemasan sederhana yang turun 1,16 persen menjadi Rp17.870 per liter dan minyak goreng curah yang turun 0,13 persen menjadi Rp14.980 per liter. Penurunan juga terjadi pada tepung terigu yang kini dihargai Rp11.160 per kg.

Harga Pangan DKI Jakarta

Berdasarkan Info Pangan Jakarta, Jumat (24/3/2023) harga beras IR I turun Rp30 menjadi Rp12.285 per kg. Penurunan juga terjadi pada cabe merah keriting sebesar Rp261 menjadi Rp50.142 per kg.

Di sisi lain, terjadi kenaikan harga pada minyakk goreng curah di Jakarta sebesar Rp2 menjadi Rp15.787 per liter. Lalu, harga cabe merah besar naik Rp818 menjadi Rp53.090 per kg dan cabe rawit merah naik Rp1.248 menjadi Rp86.971 per kg, harga cabe rawit hijau juga naik Rp216 menjadi Rp52.428 per kg.

Di sisi lain, komoditas bawang di Jakarta juga mengalami kenaikan. Harga bawang merah naik Rp267 menjadi Rp41.714 per kg, sementara bawang putih naik Rp418 menjadi Rp35.971 per kg. Tak hanya itu, telur ayam ras pun ikut naik Rp11 menjadi Rp30.128 per kg.

