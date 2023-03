Harga Pangan Hari Ini 23 Maret: Beras, Telur dan Cabai Naik saat 1 Ramadan

Bisnis.com, JAKARTA - Masuk bulan Ramadan sejumlah harga pangan seperti beras, cabai, hingga telur ayam terpantau naik di rata-rata pasar seluruh Indonesia saat 1 Ramadan 1444 atau hari pertama puasa pada 2023.

Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional, Kamis (23/3/2023), beras premium naik 0,37 persen dibanding pekan lalu jadi Rp13.650 per kilogram (kg), kedelai naik 0,13 persen jadi Rp14.860 per kg, cabai rawit merah naik 0,90 persen jadi Rp69.400 per kg, telur ayam naik 0,28 persen jadi Rp29.390 per kg, daging ayam naik 0,43 persen jadi Rp35.160 per kg.

Kemudian minyak goreng curah naik 0,20 persen jadi Rp15.010 per liter, ikan kembung naik 3,32 persen jadi Rp39.550 per kg, ikan tongkol naik 0,40 persen jadi Rp35.530 per kg, ikan bandeng naik 0,70 persen jadi Rp34.360 per kg dan jagung peternak naik 1,15 persen jadi Rp6.160 per kg.

Adapun bahan pangan yang turun yaitu minyak goreng kemasan sederhana turun 1,22 persen jadi Rp17.790 per kg, gula konsumsi turun 0,14 persen jadi Rp14.400 per kg, bawang putih turun 0,87 persen jadi Rp31.860 per kg, cabai merah keriting turun 0,80 persen jadi Rp44.740 per kg, dan bawang merah turun 1,04 persen jadi Rp35.110 per kg.

Kenaikan bahan pokok juga terjadi di pasar-pasar di wilayah Ibu Kota DKI Jakarta. Dilansir Info Pangan Jakarta, bawang putih naik Rp554 dibanding kemarin jadi Rp36.366 per kg, ayam ras naik Rp331 jadi Rp39.448 per ekor, telur ayam ras naik Rp84 jadi Rp30.150 per kg, cabai merah keriting naik Rp278 jadi Rp50.551 per kg, daging sapi paha atas naik Rp3.000 jadi Rp147.142 per kg, dan kentang naik Rp28 jadi Rp18.620 per kg.

