Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PGN Darurat Pasokan Gas, Alternatif Suplai Tengah Dikebut

Kegiatan operasi dan bisnis penyaluran gas PGN berada dalam keadaan darurat akibat turunnya pasokan gas dari kontraktor kontrak kerja sama hulu migas.
Afiffah Rahmah Nurdifa
Afiffah Rahmah Nurdifa - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 14:33
Share
Ilustrasi infrastruktur pipa gas PGN/Dok. PGN
Ilustrasi infrastruktur pipa gas PGN/Dok. PGN

Bisnis.com, JAKARTA — Kondisi darurat pasokan gas bumi tengah berlangsung yang memicu terganggunya penyaluran oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk kepada pelanggan industri. Hal ini berdampak pada produktivitas industri pengolahan yang terancam setop produksi.

Merujuk pada keterbukaan informasi, PGN menjelaskan perihal penurunan penyaluran gas pada Agustus 2025 oleh pemasok gas atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) hulu migas yang membuat pengaliran gas ke pelanggan di wilayah Jawa Barat dan Sumatra terkendala.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, kondisi ini disebabkan adanya unplanned shutdown pemasok gas eksis serta adanya beberapa tambahan pasokan gas yang masih dalam proses finalisasi.

"Situasi ini memengaruhi kebutuhan volume gas dan stabilitas penyaluran bagi pelanggan yang saat ini dilayani di wilayah terdampak," ujar Fajriyah dalam keterbukaan informasi, dikutip Sabtu (16/8/2025).

Oleh karena itu, PGN meminta pelanggan untuk melakukan pengendalian pemakaian gas sesuai ketersediaan pasokan gas dan menggunakan bahan bakar lainnya bagi pelanggan yang menggunakan peralatan dengan sistem dual fuel.

Dengan adanya kondisi ini, pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan sedang melakukan langkah percepatan untuk memperoleh alokasi pasokan gas dan LNG tambahan serta menyalurkannya kembali kepada pelanggan secepat mungkin.

Baca Juga

"Kami memahami bahwa kondisi ini dapat memengaruhi kelancaran operasional pelanggan dan kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," tuturnya.

PGN juga memastikan akan rutin memberikan pembaruan informasi secara berkala, serta memastikan koordinasi intensif agar pasokan dan layanan gas dapat segera pulih.

Tak hanya itu, PGN juga telah mengeluarkan Surat Deklarasi Nomor 048800.PENG/PP/PDO/2025 tentang keadaan darurat penurunan pasokan gas yang disalurkan PT PGN kepada pelanggan di wilayah Jawa Barat dan Sumatra.

Surat deklarasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama PGN Arief S. Handoko itu menerangkan kondisi gangguan penyaluran gas sementara waktu imbas penurunan pasokan gas.

PGN juga mencermati potensi meluasnya dampak penurunan pasokan gas terhadap gangguan operasi sistem transmisi dan distribusi gas PGN serta pergerakan ekonomi nasional.

"Dengan ini direksi PGN menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2025 seluruh kegiatan operasi dan bisnis penyaluran gas PGN berada dalam keadaan emergency/darurat sampai dengan dinyatakan aman dan normal kembali," bunyi surat tersebut.

Pihak PGN kini tengah melakukan koordinasi upaya dan proses penanggulangan serta pemulihan secara teknis, operasional dan komersial. Dalam surat tersebut, Arief mengimbau setiap tindakan yang dilakukan mengacu pada Pedoman Pengelolaan Sistem Manajemen Kelangsungan Bisnis PGN serta aturan dan ketentuan operasional dalam keadaan darurat yang ada di setiap satuan kerja.

Tak hanya itu, pihaknya akan segera mengaktifkan crisis center dan membentuk tim satuan tugas khusus untuk penanggulangan dan normalisasi operasional.

"Apabila kondisi dimaksud sudah dapat dinyatakan aman dan normal kembali, selanjutnya akan dikeluarkan Deklarasi Pencabutan Keadaan Darurat. Demikian untuk dimaklumi," tutupnya.

Sebelumnya, sejumlah industri pengguna gas bumi telah mengeluhkan pembatasan penggunaan gas yang memicu penyetopan produksi di pabrik pengolahan.

Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan mengatakan, pihaknya saat ini mendapatkan alokasi gas industri tertentu (AGIT) untuk liquefied natural gas (LNG) 52% dengan harga US$17,8 per MMBtu. 

"Itu dari harga dasar regasifikasi US$14,8 per MMBtu dan surcharge 120% [untuk pemakaian di atas AGIT], sedangkan HGBT US$7 per MMBtu hanya 48% sehingga harga rata-rata menjadi US$12,6 per MMBtu," ujar Yustinus, dihubungi terpisah. 

Dalam kondisi ini, pihaknya kembali menagih ketersediaan pasokan gas sesuai alokasi Kepmen ESDM 76/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu. Yustinus meyakini pemerintah tengah mencari cara agar implementasi HGBT terlaksana secara penuh. 

"Pelaksanaan sepenuhnya Perpres dan Kepmen sangat penting dan genting untuk kelangsungan industri termasuk menjaga kepercayaan investor," tuturnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Afiffah Rahmah Nurdifa
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results
Premium
1 jam yang lalu

Tech Companies GOTO, BUKA Delivers Strong Growth in H1 Results

Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)
Premium
1 jam yang lalu

Alasan JP Morgan Revisi Turun Rating Emiten Semen Indocement (INTP)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

PLTG di Cikarang Hadapi Gangguan Pasokan Gas, Operasional Tetap Jalan

Ini Respons Cikarang Listrindo (POWR) Soal Gangguan Pasokan Gas

Ini Respons Cikarang Listrindo (POWR) Soal Gangguan Pasokan Gas

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures

BlackRock Adjusts PGN (PGAS) and MEDC Positions Amid Energy Sector Pressures

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

Pasokan Gas Terbatas, Produsen Baja Galvanis Desak Pemerintah Ambil Langkah

Pasokan Gas Terbatas, Produsen Baja Galvanis Desak Pemerintah Ambil Langkah

Alert! Pasokan Gas Makin Seret, Industri Terpaksa Setop Produksi

Alert! Pasokan Gas Makin Seret, Industri Terpaksa Setop Produksi

PGN Atur Ulang Pemakaian Gas Pelanggan Imbas Keterbatasan Pasokan

PGN Atur Ulang Pemakaian Gas Pelanggan Imbas Keterbatasan Pasokan

Pasokan Gas Tak Stabil, Pengusaha Gelas Kaca Menjerit

Pasokan Gas Tak Stabil, Pengusaha Gelas Kaca Menjerit

Berita Lainnya

Berita Terbaru

15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2026
Ekonomi
13 menit yang lalu

15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2026

PGN Darurat Pasokan Gas, Alternatif Suplai Tengah Dikebut
Energi & Tambang
56 menit yang lalu

PGN Darurat Pasokan Gas, Alternatif Suplai Tengah Dikebut

Freeport Tiba-tiba Tawarkan 100.000 Ton Konsentrat Tembaga ke Pasar, Ada Apa?
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

Freeport Tiba-tiba Tawarkan 100.000 Ton Konsentrat Tembaga ke Pasar, Ada Apa?

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional
Energi & Tambang
6 jam yang lalu

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

RI Butuh Investasi Rp7.450 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4%
Ekonomi
1 jam yang lalu

RI Butuh Investasi Rp7.450 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4%

Dukung Efisiensi Anggaran Prabowo, Pengusaha Minta Jaga Iklim Usaha Sektor Riil
Jasa & Niaga
2 jam yang lalu

Dukung Efisiensi Anggaran Prabowo, Pengusaha Minta Jaga Iklim Usaha Sektor Riil

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan

2

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

3

Sri Mulyani Ungkap OIKN Dapat Pagu Rp6,3 Triliun di RAPBN 2026

4

Target Ambisius Presiden Prabowo: Tak Ada Defisit di APBN 2028

5

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kopi Asal Gunung Halu Perluas Pasar Ekspor
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan

2

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

3

Sri Mulyani Ungkap OIKN Dapat Pagu Rp6,3 Triliun di RAPBN 2026

4

Target Ambisius Presiden Prabowo: Tak Ada Defisit di APBN 2028

5

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan