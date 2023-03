Harga Pangan Hari Ini 20 Maret: Telur Hampir Rp30.000 per Kg, Beras dan Cabai Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa bahan pangan terpantau masih mengalami lonjakan menjelang Ramadan seperti beras, cabai, gula, minyak goreng hingga telur di rata-rata pasar seluruh Indonesia.

Dilansir dari Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Senin (20/3/2023) beras premium naik 1,11 persen dibanding pekan lalu jadi Rp13.680 per kilogram (kg), cabai merah keriting naik 0,86 persen jadi Rp44.540 per kg, daging ayam ras naik 0,67 persen jadi Rp34.420 per kg.

Telur ayam ras naik 1,53 persen jadi Rp29.160 per kg, gula konsumsi naik 0,21 persen jadi Rp14.400 per kg, minyak goreng kemasan naik 0,06 persen jadi Rp17.960 per kg, minyak goreng curah naik 0,27 persen jadi Rp15.020 per liter, jagung peternak naik 0,66 persen jadi Rp6.060 per kg.

Kemudian ikan kembung naik 3,31 persen jadi Rp39.900 per kg, ikan tongkol naik 0,98 persen jadi Rp35.070 per kg, ikan bandeng naik 2,90 persen jadi Rp34.020 per kg.

Adapun bahan pangan yang turun yaitu beras medium jadi Rp11.830 per kg, turun 0,17 persen, kedelai impor turun 0,14 persen jadi Rp14.790 per kg, bawang merah turun 0,25 persen jadi Rp35.220 per kg, cabai rawit merah turun 1,91 persen jadi Rp67.880 per kg, daging sapi turun 0,04 persen jadi Rp135.170 per kg dan bawang putih bonggol turun 0,19 persen jadi Rp31.170 per kg.

Sementara itu, harga pangan di DKI Jakarta seperti minyak goreng curah, cabai, bawang merah, telur ayam hingga telur masih melonjak harganya. Dilansir Info Pangan Jakarta, minyak goreng curah naik Rp11 jadi Rp15.797 per kg dibanding kemarin, cabai merah keriting naik Rp531 jadi Rp49.127 per kg, cabai merah besar Rp250 jadi Rp51.204 per kg, bawang merah naik Rp127 jadi Rp41.170 per kg, cabai rawit hijau naik Rp1.042 jadi Rp52.021 per kg, ayam ras naik Rp222 jadi Rp38.288 per kg, dan telur naik Rp225 jadi Rp29.500 per kg.

