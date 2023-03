Harga Pangan Hari Ini 16 Maret: Cabai, Beras, hingga Daging Ayam Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga beberapa bahan pangan hari ini, Kamis (16/3/2023), terpantau mengalami kenaikan, seperti beras premium, cabai merah keriting, daging ayam ras, hingga telur ayam. Sementara itu, minyak goreng kemasan sederhana, bawang putih, dan beras medium turun dibanding pekan sebelumnya.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Kamis (16/3/2023), harga cabai merah keriting naik 0,34 persen (Rp150) menjadi Rp43.980 per kilogram (kg), daging sapi naik 0,62 persen (Rp830) jadi Rp134.870 per kg, daging ayam ras naik 0,41 persen jadi Rp34.060 per kg.

Kemudian, harga telur juga naik 0,25 persen jadi Rp28.320 per kg, gula konsumsi naik 0,35 persen jadi Rp14.420 per kg, ikan kembung naik 1,47 persen jadi Rp39.360 per kg, dan kedelai naik 0,13 persen jadi Rp14.870 per kg.

Baca Juga : Harga Pangan Hari Ini 15 Maret: Telur dan Daging Ayam Merangkak Naik

Adapun, harga bahan pangan yang mengalami penurunan, yaitu beras medium turun 0,24 persen dibanding pekan sebelumnya jadi Rp11.790 per kg, bawang merah turun 0,59 persen jadi Rp35.440 per kg.

Selain itu, harga cabai rawit merah juga terpantau turun 0,63 persen jadi Rp67.510 per kg, bawang putih turun 0,13 persen jadi Rp31.590 per kg, minyak goreng curah turun 0,46 persen jadi Rp14.990 per kg, dan tepung terigu turun 0,36 persen jadi Rp11.160 per kg.

Berdasarkan data Melansir data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan pada Kamis (16/3/2023), sejak tahun baru, tren harga komoditas pokok terus meroket. Misalnya, harga beras medium naik 5,36 persen dibandingkan 3 Januari 2023, beras premium naik 4,58 persen, minyak goreng curah naik 2,82 persen.

Baca Juga : Harga Eceran Tertinggi Beras Resmi Naik, Ini Perinciannya

Lalu, minyak goreng Minyakita naik 7,09 persen, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,48 persen, cabai merah keriting naik 11,35 persen, cabai merah besar naik 20,63 persen, cabai rawit merah naik 6,53 persen, dan bawang putih naik 18,25 persen.

Adapun, bahan pangan yang turun hanya telur ayam ras sebesar 6,41 persen dan daging ayam ras turun 6,23 persen.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :