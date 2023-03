Harga Pangan Hari Ini 15 Maret: Telur dan Daging Ayam Merangkak Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas bahan pangan seperti kedelai, telur ayam, daging ayam hingga minyak goreng (Migor) masih mengalami kenaikan di rata-rata pasar seluruh Indonesia.

Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Rabu (15/3/2023), minyak goreng curah naik 033 persen jadi Rp15.030 per liter, daging ayam ras naik 0,12 persen jadi Rp33.180 per kilogram (kg), telur ayam ras naik 0,71 persen jadi Rp28.220 per kg.

Kedelai naik 0,27 persen jadi Rp14.890 per kg, bawang merah naik 0,17 persen jadi Rp35.620 per kg, daging sapi murni naik 0,28 persen jadi Rp134.560 per kg. Kemudian ikan bandeng naik 0,35 persen jadi Rp34.300 per kg, ikan tongkol naik 1,12 persen jadi Rp36.250 per kg, dan ikan kembung naik 0,41 persen jadi Rp39.100 per kg.

Adapun beras mengalami penurunan tipis, misalnya beras medium turun 1,19 persen dibanding pekan lalu jadi Rp11.670 per kg, beras premium turun 0,22 persen jadi Rp13.460 per kg, cabai merah keriting turun 0,66 persen jadi Rp43.780 per kg, cabai rawit merah turun 0,69 persen jadi Rp67.290 per kg dan bawang putih turun 0,47 persen jadi Rp31.520 per kg.

Sementara itu, harga pangan di DKI Jakarta rata-rata naik mulai dari minyak goreng, cabai bawang, merah, telur, daging ayam hingga bawang putih. Dilansir Info Pangan Jakarta, telur ayam naik Rp156 dibanding kemarin jadi Rp28.220 per kg, bawang putih naik Rp242 jadi Rp35.200 per kg, cabai rawit hijau naik Rp1.207 jadi Rp54.000 per kg, cabai merah besar naik Rp2.435 jadi Rp53.958 per kg, cabai merah keriting naik Rp350 jadi Rp49.840 per kg.

Kemudian minyak goreng curah naik Rp167 jadi Rp15.869 per kg, gula pasir naik Rp146 jadi Rp14.700 per kg, tepung terigu naik Rp145 jadi Rp11.060 per kg, dan sapi murni naik Rp948 jadi Rp141.800 per kg.

