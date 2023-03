Harga Pangan Hari Ini 13 Maret: Beras, Cabai, Telur, hingga Minyak Goreng Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan, seperti beras, cabai, telur, hingga minyak goreng mengalami kenaikan di rata-rata pasar tradisional seluruh Indonesia.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional pada Senin (13/3/2023) pukul 10.00 WIB, harga bawang merah naik 1,07 persen dibandingkan pekan sebelumnya menjadi Rp36.390 per kilogram (kg), beras premium naik 1,19 persen jadi Rp13.630 per kg, bawang putih naik 0,83 persen jadi Rp31.519 per kg.

Harga cabai juga terpantau naik, yakni cabai merah keriting naik 4,36 persen jadi Rp45.940 per kg dan cabai rawit merah naik 3,31 persen jadi Rp68.310 per kg.

Kemudian, hargfa daging sapi murni naik 0,58 persen jadi Rp135.400 per kg, daging ayam ras naik 2,95 persen jadi Rp34.250 per kg, telur ayam naik 2,71 persen jadi Rp28.450 per kg.

Selanjutnya, gula konsumsi naik 0,35 persen jadi Rp14.400 per kg, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,22 persen jadi Rp17.990 per kg, tepung terigu naik 0,36 persen jadi Rp11.250 per kg, minyak goreng curah naik 0,29 persen jadi Rp14.950 per kg, jagung peternak naik 2,01 persen jadi Rp6.080 per kg.

Lalu, ikan kembung naik 1,09 persen jadi Rp39.950 per kg, ikan tongkol naik 0,06 persen jadi Rp36.160 per kg, dan ikan bandeng naik 34.390 per kg.

Adapun, harga bahan pangan yang turun, antara lain beras medium turun 0,08 persen jadi Rp11.760 per kg dan kedelai turun 0,20 persen jadi Rp14.800 per kg.

Sementara itu, berdasarkan Info Pangan Jakarta, beberapa bahan pangan, seperti beras, minyak goreng curah, cabai hingga telur ayam ras mengalami kenaikan.

Harga telur ayam ras naik Rp169 jadi Rp27.953 per kg, ayam ras naik Rp143 jadi Rp38.097 per ekor, bawang putih naik Rp850 jadi Rp36.418 per kg, bawang merah naik Rp32 jadi Rp42.418 per kg, minyak goreng curah naik Rp3.750 jadi Rp19.407 per kg.

Lalu, cabai merah naik Rp488 jadi Rp50.250 per kg, beras setra premium naik Rp46 jadi Rp13.320 per kg, beras IR 42 naik Rp82 jadi Rp14.624 per kg, beras muncul naik Rp176 jadi Rp12.933 per kg.

