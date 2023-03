Harga Pangan Jakarta 24 Maret: Cabai hingga Beras Naik, Telur Tembus Rp30.000

Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki hari ke-2 Ramadan, sejumlah bahan pokok di Jakarta masih mengalami lonjakan harga, seperti bawang merah, cabai, telur hingga beras.

Dikutip dari Info Pangan Jakarta, Jumat (24/3/2023), harga telur ayam ras naik Rp121 dibandingkan kemarin menjadi Rp30.239 per kilogram (kg), bawang merah naik Rp235 jadi Rp41.681 per kg, bawang putih naik Rp60 jadi Rp36.613 per kg, cabai rawit merah naik Rp718 jadi Rp86.441 per kg.

Lalu, harga cabai merah besar juga terpantau naik Rp155 menjadi Rp52.428 per kg, beras setra I premium naik Rp152 jadi Rp13.444 per kg, beras IR 1 naik Rp22 jadi Rp12.338 per kg, gula pasir naik Rp2.906 jadi Rp17.534 per kg, garam naik Rp44 jadi Rp3.348 per kg, dan daging sapi naik Rp534 jadi Rp141.794 per kg.

Kemudian, ikan mas naik Rp159 jadi Rp37.943 per kg, ikan bandeng naik Rp179 jadi Rp41.179 per kg, ikan lele naik Rp29 jadi Rp27.722 per kg, tomat buah naik Rp103 jadi Rp13.295 per kg.

Sementara itu, berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, mayoritas bahan pangan juga masih mengalami kenaikan harga di rata-rata pasar seluruh Indonesia. Misalnya, harga beras premium naik 0,73 persen jadi Rp13.800 per kg, beras medium Rp11.900 per kg.

Lalu, harga minyak goreng kemasan premium naik 0,48 persen dibanding kemarin jadi Rp21.000 per liter, daging ayam ras naik 0,85 persen jadi Rp35.600 per kg, cabai merah keriting naik 2,78 persen jadi Rp48.800 per kg, cabai rawit merah naik 0,14 persen jadi Rp72.200 per kg.

Untuk harga bawang merah naik 0,44 persen jadi Rp36.700 per kg, bawang putih naik 0,31 persen jadi Rp32.800 per kg, telur naik 0,33 persen menjadi Rp30.100 per kg.

