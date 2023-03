Harga Pangan Melangit Jelang Ramadan, Cek Daftarnya!

Bisnis.com, JAKARTA - Sebagian besar komoditas pangan terpantau mengalami kenaikan harga menjelang Ramadan. Harga beras, bawang merah, bawang putih, cabai, telur ayam hingga minyak terpantau naik signifikan.

Dikutip dari Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Selasa (21/3/2023), harga beras premium mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen menjadi Rp13.590 per kg dibandingkan dengan harga pekan lalu. Sementara itu, harga beras medium turun 0,08 persen menjadi Rp11.890 per kg.

Harga bawang merah juga ikut mengalami kenaikan sebesar 0,51 persen menjadi Rp35.460 per kg dan bawang putih bonggol kini dibanderol harga Rp32.000 per kg atau naik 0,22 persen.

Komoditas pangan lainnya yang mengalami kenaikan, yaitu cabai merah keriting dengan kenaikan 0,81 persen menjadi Rp44.720 per kg, sementara cabai rawit merah naik 0,09 persen menjadi Rp69.820 per kg.

Di sisi lain, harga telur ayam ras mengalami kenaikan 0,24 persen menjadi Rp29.050 per kg, lalu minyak goreng kemasan naik 0,22 persen menjadi Rp18.050 per liter dan minyak goreng curah naik 0,20 persen menjadi Rp15.020 per liter.

Daging sapi menjadi komoditas dengan kenaikan harga tertinggi, yakni 0,89 persen atau naik Rp1.200 menjadi Rp136.190 per kg, sementara daging ayam ras naik 0,55 persen atau Rp190 menjadi Rp34.690 per kg.

Harga pangan yang mengalami penurunan, yaitu ikan kembung yang turun 0,95 persen menjadi Rp38.620 per kg dan ikan tongkol yang turun 0,03 persen menjadi Rp35.430 per kg.

Harga pangan DKI Jakarta

Sementara itu, harga pangan di DKI Jakarta yang mengalami kenaikan, yaitu cabai, bawang, daging ayam, dan telur ayam. Berdasarkan Info Pangan Jakarta hari ini, harga cabai merah keriting naik Rp225 menjadi Rp49.872 per kg, cabai merah besar naik Rp636 menjadi Rp51.977 per kg, dan cabai rawit merah naik Rp2.191 menjadi Rp86.957 per kg.

Lebih lanjut, harga bawang merah naik Rp21 menjadi Rp41.914 per kg, bawang putih naik Rp148 menjadi Rp35.808 per kg, daging atam naik Rp644 menjadi Rp39.044 per kg, dan telur ayam naik Rp382 menjadi Rp30.063 per kg.

Di samping itu, sejumlah komoditas pangan di Jakarta mengalami penurunan, misalnya beras IR.I yang turun Rp18 menjadi Rp12.329 per kg. Harga cabai rawit hijau juga turun Rp446 menjadi Rp51.361 per kg dan harga gula pasir turun Rp8 menjadi Rp14.608 per kg.

