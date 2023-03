Harga Pangan Hari Ini 14 Maret: Bawang Putih hingga Cabai Naik, Beras Medium Turun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas bahan pangan, seperti bawang putih, cabai, daging, telur ayam, hingga minyak goreng mengalami kenaikan harga. Sementara itu, harga beras medium terpantau turun.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa (14/3/2023), harga telur ayam ras naik 1,68 persen dibandingkan pekan lalu menjadi Rp28.410 per kg di rata-rata pasar seluruh Indonesia.

Harga minyak goreng curah naik 0,27 persen jadi Rp14.990 per liter, cabai rawit merah naik 2,48 persen jadi Rp68.960 per kg, daging sapi naik 0,49 persen jadi Rp134.670 per kg, cabai merah keriting naik 1,32 persen jadi Rp44.420 per kg, bawang putih naik 0,63 persen jadi Rp31.830 per kg, kedelai naik 0,34 persen, dan beras premium naik 0,15 persen jadi Rp13.540 per kg.

Adapun, bahan pangan yang mengalami penurunan harga, yaitu beras medium turun 1,19 persen jadi Rp11.660 per kg, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,84 persen jadi Rp17.900 per kg, gula konsumsi turun 0,07 persen jadi Rp14.300 per kg.

Harga pangan di DKI Jakarta

Sementara itu, harga beberapa bahan pangan di DKI Jakarta juga mengalami kenaikan, seperti cabai, beras premium dan telur ayam.

Berdasarkan Info Pangan Jakarta, harga telur ayam ras naik Rp42 dibandingkan kemarin jadi Rp27.861 per kg, cabai merah besar naik Rp1.636 jadi Rp51.590 per kg, cabai merah keriting naik Rp957 jadi Rp49.595 per kg, beras IR 42/Pera naik Rp34 jadi Rp14.585 per kg, beras IR Ramos naik Rp25 jadi Rp11.466 per kg, beras IR 1 naik Rp27 jadi Rp12.272 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng curah kembali turun Rp3.000 jadi Rp15.678 per kg, bawang merah turun Rp446 jadi Rp41.872 per kg, cabai rawit hijau turun Rp1.000 jadi Rp53.191 per kg, cabai rawit merah turun Rp127 jadi Rp79.404 per kg, bawang putih turun Rp1.212 jadi Rp34.874 per kg, dan ayam ras turun Rp222 jadi Rp38.155 per ekor.

