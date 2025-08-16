Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rangkuman Asumsi Makro & Postur APBN 2026 Beserta Harapan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan postur RAPBN 2026, sejumlah asumsi dasar makro, serta harapannya pada tahun depan.
Wibi Pangestu Pratama,Surya Dua Artha Simanjuntak
Wibi Pangestu Pratama & Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Sabtu, 16 Agustus 2025 | 10:00
Share
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2026). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Ringkasan Berita
  • Presiden Prabowo Subianto mengumumkan RAPBN 2026 dengan target pendapatan negara Rp3.147,7 triliun dan belanja negara Rp3.786,5 triliun, menghasilkan defisit sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48% dari PDB.
  • Asumsi makro RAPBN 2026 meliputi nilai tukar rupiah rata-rata Rp16.500 per dolar AS, yang melemah dari target 2025.
  • Prabowo berharap APBN dapat mencapai keseimbangan tanpa defisit dalam dua hingga tiga tahun ke depan, dengan fokus pada efisiensi anggaran.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026 dalam pembacaan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8/2025).

Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini yang sebesar 2,78%. Hal itu bisa terjadi dengan proyeksi pertumbuhan penerimaan negara yang lebih tinggi daripada laju kenaikan belanja negara.

Prabowo menargetkan pendapatan negara pada 2026 mencapai Rp3.147,7 triliun, naik 9,8% (year on year/YoY). Pendapatan negara itu terdiri dari target penerimaan pajak 2026 senilai Rp2.357,7 triliun (naik 13,5%), pendapatan kepabeanan dan cukai Rp334,3 triliun (naik 7,7%), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp455 triliun (turun 4,7%).

Sementara itu, belanja negara atau besaran APBN 2026 ditargetkan Rp3.786,5 triliun, naik 7,3% (YoY). Belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp3.136,5 triliun (naik 17,8%) dan transfer ke daerah sebesar Rp650 triliun (turun 24,8%).

Prabowo juga mendesain keseimbangan primer negatif Rp39,4 triliun pada 2026. Alhasil, defisit APBN 2026 ditargetkan sebesar Rp638,8 triliun. Target defisit APBN 2026 itu setara dengan 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Asumsi Makro

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengumumkan asumsi nilai tukar rupiah 2026 secara rata-rata pada level Rp16.500 per dolar AS, melemah dari target 2025 yang senilai Rp16.000 per dolar AS.

Baca Juga

“Nilai tukar berada di kisaran Rp16.500 per dolar [AS],” ujarnya dalam pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025).

Target tersebut juga tercatat berada di rentang outlook rupiah pemerintah pada akhir tahun ini yang senilai Rp16.300 hingga Rp16.800 per dolar AS. Adapun, Prabowo juga terpantau memilih batas bawah Rp16.500 dari angka yang telah disepakati dalam Badan Anggaran (Banggar) sebelumnya, yakni pada rentang Rp16.500 hingga Rp16.900 per dolar AS.

Selain asumsi nilai tukar, pemerintah juga memaparkan asumsi dasar lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga lifting minyak pada tahun depan.

Berikut tabel asumsi makro selengkapnya:

Rangkuman Asumsi Makro & Postur APBN 2026 Beserta Harapan Prabowo

Sumber: Paparan Menteri Keuangan, 2025

Harapan Prabowo

Prabowo turut menyampaikan bahwa dirinya bercita-cita agar APBN bisa menjadi positif, tidak seperti selama ini yang selalu defisit. Tidak tanggung-tanggung, dia mengharapkan hal itu bisa tercapai dalam dua atau tiga tahun ke depan.

"Pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi, sehingga defisit ini ingin kami tekankan sekecil mungkin. Adalah cita-cita saya, untuk suatu saat, apakah dalam 2027, atau 2028, saya ingin berdiri di majelis ini, di podium ini, menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali," ujar Prabowo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun buka suara soal keinginan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi defisit APBN dalam dua atau tiga tahun ke depan. Awak media menanyakan pendapat Sri Mulyani soal harapan Prabowo itu saat konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta pada Jumat (15/8/2025) petang.

Sri Mulyani kemudian menjelaskan bahwa pemerintah akan melihat terlebih dahulu perkembangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026, baru memikirkan defisit tahun-tahun setelahnya, termasuk soal tak ada lagi defisit atau anggaran berimbang (balance budget) APBN.

"Untuk balance budget 2—3 tahun, kita lihat di 2026 dulu ya, belum mulai 2026 sudah mikir 2—3 tahun. Namun, saya melihat sinyal dari presiden, jadi nanti kita juga akan siapkan sesuai tadi yang diharapkan, tetapi kita lihat setahap demi setahap," ujar Sri Mulyani pada Jumat (15/8/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Wibi Pangestu Pratama & Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others
Premium
38 menit yang lalu

Happy Hapsoro-Affiliated Stock Rallies and Corporate Actions: RATU, BUVA, Others

TLKM and ISAT Step Up Drive to Boost B2B Segment
Premium
1 jam yang lalu

TLKM and ISAT Step Up Drive to Boost B2B Segment

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Greenpeace Soroti Isu Krisis Iklim Bayangi Kemerdekaan RI Absen di Pidato Kenegaraan Prabowo

Greenpeace Soroti Isu Krisis Iklim Bayangi Kemerdekaan RI Absen di Pidato Kenegaraan Prabowo

Prabowo Siapkan Anggaran Rp69 Triliun untuk BPJS Kesehatan 2026

Prabowo Siapkan Anggaran Rp69 Triliun untuk BPJS Kesehatan 2026

Airlangga Beri Bocoran Skema Baru Subsidi BBM & LPG 3 Kg

Airlangga Beri Bocoran Skema Baru Subsidi BBM & LPG 3 Kg

Logam Tanah Jarang Direbutkan Banyak Negara, Begini Potensinya di RI

Logam Tanah Jarang Direbutkan Banyak Negara, Begini Potensinya di RI

Anggaran Jumbo RAPBN 2026, Inilah Korporasi yang Paling Diuntungkan

Anggaran Jumbo RAPBN 2026, Inilah Korporasi yang Paling Diuntungkan

Transfer ke Daerah 2026 Menurun, Sri Mulyani dan Tito Karnavian Sebut karena Ada Pengalihan ke Belanja Pusat

Transfer ke Daerah 2026 Menurun, Sri Mulyani dan Tito Karnavian Sebut karena Ada Pengalihan ke Belanja Pusat

Sri Mulyani Ungkap OIKN Dapat Pagu Rp6,3 Triliun di RAPBN 2026

Sri Mulyani Ungkap OIKN Dapat Pagu Rp6,3 Triliun di RAPBN 2026

Prabowo Gelontorkan Rp37,5 Triliun untuk Energi Hijau (EBT) di 2026

Prabowo Gelontorkan Rp37,5 Triliun untuk Energi Hijau (EBT) di 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rangkuman Asumsi Makro & Postur APBN 2026 Beserta Harapan Prabowo
APBN
8 menit yang lalu

Rangkuman Asumsi Makro & Postur APBN 2026 Beserta Harapan Prabowo

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

Airlangga Beri Bocoran Skema Baru Subsidi BBM & LPG 3 Kg
Energi & Tambang
4 jam yang lalu

Airlangga Beri Bocoran Skema Baru Subsidi BBM & LPG 3 Kg

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional
Energi & Tambang
1 jam yang lalu

GTSI Perkuat Bisnis Terintegrasi untuk Ketahanan Energi Nasional

Logam Tanah Jarang Direbutkan Banyak Negara, Begini Potensinya di RI
Energi & Tambang
4 jam yang lalu

Logam Tanah Jarang Direbutkan Banyak Negara, Begini Potensinya di RI

Anggaran Jumbo RAPBN 2026, Inilah Korporasi yang Paling Diuntungkan
APBN
10 jam yang lalu

Anggaran Jumbo RAPBN 2026, Inilah Korporasi yang Paling Diuntungkan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

2

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan

3

Sri Mulyani Ungkap OIKN Dapat Pagu Rp6,3 Triliun di RAPBN 2026

4

Target Ambisius Presiden Prabowo: Tak Ada Defisit di APBN 2028

5

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Prabowo Minta LPDP Sediakan Beasiswa Lebih Masif, Buka 4.000 Kuota Tahun Depan

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Kreasi Kue Bernuansa Perayaan HUT RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Postur RAPBN 2026 Lengkap yang Ditetapkan Prabowo

2

Prabowo: Pemerintah Alokasikan Anggaran Kesehatan Rp244 Triliun Tahun Depan

3

Sri Mulyani Ungkap OIKN Dapat Pagu Rp6,3 Triliun di RAPBN 2026

4

Target Ambisius Presiden Prabowo: Tak Ada Defisit di APBN 2028

5

Pidato APBN 2026: Prabowo Tak Singgung Anggaran IKN Tahun Depan