Catatan Penerbangan Haji 2025: Pesawat Delay hingga Rawan Penyusupan

Penerbangan haji 2025 menyisakan sejumlah catatan, mulai dari keterlambatan pesawat alias delay hingga pemeriksaan jemaah dan bagasi yang tidak steril.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina
Jumat, 8 Agustus 2025 | 15:44
Jemaah haji dari kelompok terbang (kloter) 13 Embarkasi Makassar (UPG-13) bersiap menuju gerbang keberangkatan di Terminal Haji, Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Kamis (19/6/2025). Bisnis/Reni Lestari.
Jemaah haji dari kelompok terbang (kloter) 13 Embarkasi Makassar (UPG-13) bersiap menuju gerbang keberangkatan di Terminal Haji, Bandara King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi, Kamis (19/6/2025). Bisnis/Reni Lestari.

Bisnis.com, JAKARTA — Musim haji 2025 yang resmi berakhir pada Juli lalu menyisakan catatan pelayanan penerbangan. Mulai dari keterlambatan pesawat alias delay hingga pemeriksaan jemaah dan bagasi yang tidak steril sehingga rawan penyusupan.

Satu bulan usai berakhirnya pelaksanaan haji, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan melakukan Pertemuan Komite Nasional Fasilitasi (FAL) Udara Tahun 2025. 

Direktur Keamanan Penerbangan Sigit Hani Hadiyanto menyampaikan bahwa dari hasil monitoring terdapat beberapa catatan yang harus ditingkatkan. Pasalnya, temuan di lapangan masih terdapat percampuran penumpang penerbangan internasional dan penumpang reguler domestik di bandara haji antara. 

“Ruang pemeriksaan jemaah haji dan bagasi kabin yang tidak steril, rawan penyusupan orang tidak sah, dan bagasi tercatat yang telah diperiksa berada di area yang tidak aman serta rawan penyusupan [contoh barang terkena cukai]. Hal ini perlu perbaikan ke depannya,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Jumat (8/8/2025). 

Selain itu, Sigit juga menjelaskan bahwa pelaksanaan angkutan udara haji tahun 2025 ini dilaksanakan oleh tiga operator penerbangan yaitu Garuda Indonesia, Lion Mentari Airlines, dan Saudi Arabian Airlines. 

Dirinya menyadari memang masih terdapat keterlambatan penerbangan selama proses keberangkatan. Namun, secara umum tidak mengganggu keseluruhan jadwal penyelenggaraan haji. 

Meski demikian, Sigit menilai Angkutan Udara Haji 1446 H/2025 M secara keseluruhan berjalan tertib dan lancar, mulai proses keberangkatan sampai proses kepulangan kembali ke tanah air.

Dukungan sarana prasarana dan petugas di bandar udara keberangkatan dan kedatangan dilakukan secara menyeluruh mulai dari infrastruktur terminal, pengaturan alur jemaah, hingga penempatan personel operasional dan keamanan.

Selain itu sebagai bentuk layanan pemeriksaan imigrasi maka petugas Imigrasi Arab Saudi menerapkan layanan fast track (Makkah Route) langsung di tiga bandar udara keberangkatan di Indonesia, yakni Jakarta, Surabaya dan Solo. Layanan ini mempercepat proses jemaah haji ketika tiba di Arab Saudi sehingga dapat langsung menuju bus tanpa perlu antre di loket imigrasi.

Kemudahan lainnya yakni dari otoritas kepabeanan yang menyediakan desk pelayanan khusus bagi jemaah yang memerlukan penyelesaian proses customs clearance.

Sementara itu, dari Kementerian Agama menyediakan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang telah terintegrasi dengan berbagai pihak untuk mendukung proses pelayanan haji secara digital dan efisien. Integrasi dengan Kementerian Kesehatan, khususnya terkait aspek istithaah (kesehatan jemaah), profil disabilitas, dan international patient summary (IPS). Karena seperti kita ketahui bahwa jemaah haji juga melibatkan jemaah lanjut usia atau dengan kondisi kesehatan khusus.

Berdasarkan hasil diskusi, agar disusun protokol bersama yang memuat ketentuan penerbangan, keimigrasian, kepabeanan dan kekarantinaan kesehatan terkait penyelenggaraan haji. 

“Kami mewakili Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kolaborasi dan kerja samanya yang baik sehingga secara umum angkutan udara haji 1446 H/ 2025 M berlangsung relatif lancar tanpa adanya major accident maupun insiden yang signifikan,” tutup Sigit. 

Berikut daftar fasilitas yang dievaluasi selama musim haji Tahun 1446H/2025M:

1. Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang

2. Bandar Udara Kualanmu, Deli Serdang

3. Bandar Udara Kertajati, Majalengka

4. Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar

5. Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Pelambang

6. Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid, Lombok

7. Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan

8. Bandar Udara Adi Soemarmo, Solo

9. Bandar Udara Syamsudin Noor, Banjarmasin

10. Bandar Udara Radin Inten II, Lampung

11. Asrama Haji Pondok Gede dan Bekasi.

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Denis Riantiza Meilanova


