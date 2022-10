Harga Pangan Hari Ini 7 Oktober: Haga Cabai, Bawang dan Daging Sapi Naik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Harga pangan di akhir minggu pertama Oktober 2022 terpantau stabil, kecuali untuk cabai, bawang merah, dan daging sapi yang naik pada hari ini.

Berdasarkan pantauan Bisnis di Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan hari ini, Jumat (7/10/2022), harga cabai merah keriting naik Rp500 dari Rp47.300 menjadi Rp47.800 per kg (naik 1,06 persen) dibandingkan hari sebelumnya.

Harga bawang merah juga terpantau naik tipis sebesar Rp100 dari Rp33.300 menjadi Rp33.400 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada daging sapi paha belakang yang naik dari Rp135.800 menjadi Rp135.900 per kg.

Kemudian, harga cabai rawit merah yang sejak kemarin naik, kini terpantau turun Rp1.200 yaitu menjadi Rp62.900 per kg. Harga cabai merah besar yang dalam satu minggu terakhir menunjukkan tren kenaikan hari ini stabil di Rp46.300 per kg.

Kemendag mencatat kenaikan harga cabai rawit merah disinyalir karena penurunan pasokan di beberapa sentra terbesar seperti di Blitar, Banyuwangi, dan Kediri yang sudah memasuki akhir panen.

Berdasarkan data dari Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI), estimasi produksi cabai bulan September sekitar 147-160 ton per hari. Panen serempak mulai minggu ke-3 Oktober sampai awal Desember. Sementara Panen raya berlangsung dari pertengahan bulan November 2022 sampai Januari 2023 dengan produksi sekitar 190 - 240 ton per hari.

Komoditas lain yang tercatat mengalami reli penurunan tipis yaitu telur ayam dari Rp28.200 menjadi Rp28.100 per kg, atau turun Rp100 dibandingkan hari sebelumnya.

Untuk komoditas impor bawang putih honan yang juga sempat naik, hari ini stabil di level Rp26.400 per kg.

Sementara itu, komoditas lainnya terpantau stabil seperti minyak goreng kemasan premium di angka Rp21.200 per liter, minyak goreng kemasan sederhana di angka Rp16.100 per liter, dan kemasan curah di level Rp13.600 per liter, di bawah HET (Rp14.000 per liter).

Harga beras yang sebelumnya terpantau mengalami tren kenaikan dalam tiga bulan terakhir, pada hari ini stabil. Untuk harga beras premium di angka Rp12.800 per kg dan jenis medium seharga Rp10.800 per kg.

Adapun, kebutuhan pokok yang harganya stabil yaitu gula pasir Rp14.400 per kg, minyak goreng curah Rp13.600 per liter, kedelai impor di Rp14.300 per kg, tepung terigu di Rp13.000 per kg dan daging ayam Rp34.300 per kg.

Pada periode yang sama bila mengacu pada laporan dalam Info Pangan Jakarta, harga pangan yang naik yaitu cabai merah keriting di angka Rp58.191 per kg (naik Rp510), cabai merah besar seharga Rp59.488 (naik Rp377), dan bawang merah Rp37.170 per kg (naik Rp148).

Untuk harga daging sapi di pasar Jakarta justru stabil di angka Rp148.333 per kilogram untuk jenis paha belakang.

