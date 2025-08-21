Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Titiek Soeharto Soroti Harga Beras Mahal hingga Kasus Oplosan

Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto menyoroti harga beras mahal dan kasus oplosan yang merugikan masyarakat.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 16:08
Share
Anak dari Presiden ke-2 RI Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto merespons wacana usulan Presiden Soeharto jadi Pahlawan Nasional, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Anak dari Presiden ke-2 RI Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto merespons wacana usulan Presiden Soeharto jadi Pahlawan Nasional, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyoroti harga beras yang masih melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET).

Hal itu disampaikan Titiek dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

Titiek menyebut, masyarakat kembali dihadapkan pada tantangan serius di sektor pangan dalam satu bulan terakhir, mulai dari harga beras, bawang merah, hingga minyak goreng.

“Harga beberapa komoditas utama seperti beras, bawang merah, hingga minyak goreng mengalami kenaikan, masih berada di level tinggi, bahkan untuk komoditas beras melampaui harga eceran tertinggi yang ditentukan,” kata Titiek.

Menurut Titiek, kondisi harga beras yang mahal ini semakin menekan daya beli masyarakat, terutama masyarakat rumah tangga berpendapatan rendah.

Tak hanya itu, dia juga menyoroti adanya kasus praktik beras oplosan yang dijual tak sesuai mutu dan kualitas beras. Berdasarkan hasil pemeriksaan, beber Titiek, sebagian merek yang dipasarkan ke dalam kategori beras premium tidak memenuhi kriteria mutu dan tidak sesuai antara isi dengan yang tertulis pada kemasan.

Baca Juga

“Praktik seperti ini [beras oplosan tak sesuai mutu dan kualitas] tentu saja merugikan masyarakat, merusak kepercayaan konsumen, mengganggu stabilitas pasar dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial,” ujarnya.

Lebih lanjut, Titiek menyatakan bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum telah melakukan tindakan terhadap pelaku yang melakukan praktik beras oplosan.

Kendati demikian, menurutnya, adanya praktik beras oplosan menandakan bahwa masalah ini menyentuh aspek mendasar dari tata kelola pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengawasan.

Di sisi lain, Titiek juga menyoroti rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mengalami kenaikan mencapai Rp7.000–Rp7.500 per kilogram. Harganya melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.

“Akibatnya, penggilingan kesulitan memproduksi beras dengan harga sesuai HET. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan serius antara regulasi harga, biaya produksi, dan tata niaga pangan kita,” tuturnya.

Adapun, Titiek menekankan bahwa Komisi IV DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan seluruh kebijakan berpihak kepada petani dan masyarakat.

“Kami memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjamin kedaulatan pangan Indonesia, di mana rakyat dapat menikmati pangan yang tersedia, terjangkau, dan bermutu,” pungkasnya.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kamis (21/8/2025) pukul 14.22 WIB, harga rata-rata beras premium dan beras medium secara nasional masih melampaui HET di tingkat konsumen. Bahkan, harga. beras juga terpantau mahal di semua zonasi.

Untuk harga rata-rata beras premium dibanderol Rp16.089 per kilogram secara nasional, atau naik 7,98% dari HET nasional Rp14.900 per kilogram. Jika dirinci lebih jauh, harga beras premium di zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing adalah Rp15.415 per kilogram, Rp16.518 per kilogram, dan Rp18.344 per kilogram.

Sebagai pembanding, HET beras premium di zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing ditetapkan sebesar Rp14.900 per kilogram, Rp15.400 per kilogram, dan Rp15.800 per kilogram.

Sementara itu, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen dibanderol Rp14.320 per kilogram atau melonjak 14,56% dari HET nasional Rp12.500 per kilogram. Perinciannya, harga beras medium di zona 1, zona 2, dan zona 3 adalah Rp13.861 per kilogram, Rp14.507 per kilogram, dan Rp16.425 per kilogram.

Adapun, HET beras medium di zona 1, zona 2, dan zona 3 ditetapkan sebesar Rp12.500. per kilogram, Rp13.100 per kilogram, dan Rp13.500 per kilogram.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025
Premium
1 jam yang lalu

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025
Premium
2 jam yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Pangan Hari Ini (21/8): Harga Beras, Minyak hingga Bawang Kompak Turun

Harga Pangan Hari Ini (21/8): Harga Beras, Minyak hingga Bawang Kompak Turun

Jaga Kualitas, Kaltim Terapkan Kontrol Ketat Distribusi Beras

Jaga Kualitas, Kaltim Terapkan Kontrol Ketat Distribusi Beras

Mentan Amran Bantah Beras Langka di Ritel Gegara Stok Menipis

Mentan Amran Bantah Beras Langka di Ritel Gegara Stok Menipis

Harga Beras Diatas harga Eceran Tertinggi

Harga Beras Diatas harga Eceran Tertinggi

Kasus Beras Oplosan, Mentan Bongkar Broken Rice Premium Tembus 59%

Kasus Beras Oplosan, Mentan Bongkar Broken Rice Premium Tembus 59%

Heboh Beras Oplosan, Prabowo Bakal Awasi Kualitas dan Usaha Penggilingan Besar

Heboh Beras Oplosan, Prabowo Bakal Awasi Kualitas dan Usaha Penggilingan Besar

Mentan Klaim Harga Beras Mulai Turun di Sejumlah Provinsi, Ini Pemicunya

Mentan Klaim Harga Beras Mulai Turun di Sejumlah Provinsi, Ini Pemicunya

Stok Beras Tembus 4 Juta Ton, Prabowo Klaim Harga Stabil

Stok Beras Tembus 4 Juta Ton, Prabowo Klaim Harga Stabil

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Titiek Soeharto Soroti Harga Beras Mahal hingga Kasus Oplosan
Jasa & Niaga
6 menit yang lalu

Titiek Soeharto Soroti Harga Beras Mahal hingga Kasus Oplosan

Boros Insentif Konsumsi, Belanja Pajak PPN di RAPBN 2026 Tembus Rp371,9 Triliun!
Pajak
7 menit yang lalu

Boros Insentif Konsumsi, Belanja Pajak PPN di RAPBN 2026 Tembus Rp371,9 Triliun!

Kadin Usul 5 Insentif Prioritas untuk Genjot Manufaktur di Era Prabowo
Manufaktur
15 menit yang lalu

Kadin Usul 5 Insentif Prioritas untuk Genjot Manufaktur di Era Prabowo

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T
APBN
51 menit yang lalu

Akhirnya, Sri Mulyani Kerek Anggaran Kesejahteraan Guru dari Rp179 T ke Rp275 T

Istana Blak-blakan Rencana Pembentukan Kementerian Haji
Jasa & Niaga
51 menit yang lalu

Istana Blak-blakan Rencana Pembentukan Kementerian Haji

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

4

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

5

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Ingin APBN Tak Defisit Lagi pada 2028, Sri Mulyani: 2026 Saja Belum Mulai

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2026 Minimal 5,4%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

2

Trump Desak Gubernur The Fed Lisa Cook Mundur, Tuduh Terlibat Skandal KPR

3

Pemprov Sumbar Berharap BUMDes dan KopDes Bersinergi Pacu Ekonomi Desa

4

Anggaran Kementerian ATR Rp9,5 Triliun di RAPBN 2026, Buat Apa Saja?

5

Menko Zulhas Sebut 15.000 Kopdes Merah Putih Beroperasi Bulan Ini