Harga Pangan Sepekan: Bawang dan Cabai Kompak Turun, Beras Naik

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan dalam sepekan terakhir di tingkat pedagang eceran secara rata-rata nasional cukup variatif. Adapun, beras premium hingga minyak goreng naik, sementara bawang dan cabai kompak turun.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapans), Minggu (11/5/2025) pukul 08.02 WIB harga beras premium turun 0,02% menjadi Rp15.565 per kilogram (kg) dibandingkan pekan lalu.

Sementara, beras medium meningkat 0,01% menjadi Rp13.719 per kg, sedangkan harga beras SPHP naik 0,02% menjadi Rp12.628 per kg.

Di samping itu, harga bawang merah dan bawang putih mengalami penurunan, masing-masing turun 3,64% menjadi Rp40.672 per kg dan turun 1,48% menjadi Rp43.340 per kg.

Sementara itu, harga cabai rawit merah turun sebesar 9,86% menjadi Rp57.840 per kg. Sedangkan, harga cabai merah keriting turun 4,02% menjadi Rp53.018 per kg.

Harga daging ayam ras naik 0,95% menjadi Rp34.625 per kg. Sedangkan harga daging sapi murni turun 0,01% menjadi Rp135.466 per kg dan harga telur ayam ras turun 0,07% menjadi Rp29.184 per kg.

Selanjutnya, harga kedelai biji kering (impor) naik 0,17% menjadi Rp10.788 per kg dan harga gula konsumsi turun 0,01% menjadi Rp18.548 per kg.

Harga minyak goreng kemasan sederhana juga naik 0,13% menjadi Rp20.774 per liter, sementara itu harga minyak goreng curah turun 0,21% menjadi Rp17.857 per liter.

Lebih lanjut, harga pangan jagung tingkat peternak turun 0,37% menjadi Rp6.162 per kg dan harga tepung terigu curah turun 0,28% menjadi Rp9.833 per kg. Sedangkan tepung terigu kemasan turun 0,08% menjadi Rp12.977 per kg.

Untuk harga pangan ikan bervariasi. Harga ikan kembung turun 0,03% menjadi Rp40.566 per kg, harga ikan tongkol turun 0,83% menjadi Rp33.748 per kg, dan ikan bandeng turun 0,48% menjadi Rp34.175 per kg.