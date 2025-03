Harga Pangan Sepekan: Beras, Bawang, dan Minyak Goreng Kompak Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas harga pangan sepekan di tingkat pedagang eceran secara rata-rata nasional mengalami kenaikan pada momentum Ramadan dan Idulfitri 2025.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (16/3/2025) pukul 11.23 WIB harga beras premium naik 0,01% menjadi Rp15.537 per kilogram (kg).

Tak hanya itu, beras medium ikut meningkat 0,15% menjadi Rp13.702 per kg, sedangkan harga beras SPHP turun 0,45% menjadi Rp12.672 per kg.

Selain beras, harga bawang merah dan bawang putih juga mengalami kenaikan, masing-masing naik 5,15% menjadi Rp41.688 per kg dan naik 0,98% menjadi Rp52.431 per kg.

Sementara itu, harga cabai rawit merah turun sebesar 7,35% menjadi Rp57.000 per kg. Sedangkan, harga cabai merah keriting turun 12,94% menjadi Rp55.000 per kg.

Harga daging ayam ras juga turun 1,41% menjadi Rp36.363 per kg. Sedangkan harga daging sapi murni naik 0,04% menjadi Rp135.984 per kg dan harga telur ayam ras turun 0,68% menjadi Rp29.715 per kg.

Selanjutnya, harga kedelai biji kering (impor) naik 0,25% menjadi Rp10.620 per kg dan harga gula konsumsi naik 0,2% menjadi Rp18.414 per kg.

Harga minyak goreng kemasan sederhana juga naik 0,39% menjadi Rp20.616 per liter, sementara itu harga minyak goreng curah turun 0,14% menjadi Rp17.944 per liter.

Lebih lanjut, harga pangan jagung tingkat peternak turun 0,11% menjadi Rp6.163 per kg dan harga tepung terigu curah turun 0,40% menjadi Rp10.030 per kg. Sedangkan tepung terigu kemasan turun 0,18% menjadi Rp9.779 per kg.

Untuk harga pangan ikan bervariasi. Harga ikan kembung turun 0,16% menjadi Rp40.689 per kg, harga ikan tongkol turun 0,3% menjadi Rp33.598 per kg, dan ikan bandeng turun 0,19% menjadi Rp33.970 per kg.