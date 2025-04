Harga Cabai Rawit Diprediksi Tembus Rp70.000/Kg, Ini Penyebabnya

Harga cabai rawit diprediksi tembus Rp70.000 per kg kendati libur Lebaran telah usai dikarenakan beberapa penyebab.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga cabai rawit merah diprediksi akan mencapai Rp70.000 per kilogram di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) pada hari ini, Sabtu (5/4/2025).

Untuk diketahui, harga acuan penjualan (HAP) cabai rawit merah di tingkat konsumen berada di rentang Rp40.000–Rp57.000 per kilogram. Ini artinya, harganya akan melampaui HAP nasional.

Pedagang cabai Guyub Rukun Pedagang Cabai PIKJ Guntur mengatakan harga cabai rawit merah akan mulai merangkak di kisaran Rp65.000–Rp70.000 per kilogram.

Menurutnya, kenaikan harga cabai rawit merah pada hari ini disebabkan petikan di sentra produksi yang berkurang imbas libur lebaran.

“Prediksi hari ini cabai rawit merah naik lagi bisa di harga Rp65.000–Rp70.000an per kilogram, sedangkan cabai merah keriting kenaikan tidak begitu signifikan,” kata Guntur, Sabtu (5/4/2025).

Jika menengok harga cabai, Guntur menyampaikan bahwa saat H-1 lebaran hingga hari H, harga cabai sempat tembus Rp120.000 per kilogram di PIKJ. Namun, kini harganya sudah berangsur turun.

Harga aneka cabai saat lebaran hari kedua mengalami tren penurunan dan juga banyak cabai yang belum terjual (restan). Pada 2 April 2025, menurut catatan Guntur, harga cabai rawit merah dibanderol Rp70.000–Rp90.000 per kilogram, sedangkan harga cabai merah keriting Rp50.000 per kilogram.

Lebih lanjut, harga cabai rawit merah kembali turun dan menjadi Rp60.000 per kilogram pada 3 April. Teranyar, pada 4 April, cabai rawit merah pada pagi hari turun menjadi Rp35.000 per kilogram, namun kembali merangkak menjadi Rp45.000–Rp55.000 per kilogram pada sore hari.

Dia juga mengungkap bahwa saat ini kondisi pasar belum kembali normal. Begitu pun dengan pasokan aneka cabai.

“Pasokan masih belum normal, sebagian pedagang belum aktif [berjualan],” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Ketua Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) Tunov Mondro Atmojo mengatakan harga cabai di tingkat petani setelah lebaran terkoreksi jauh, yakni di kisaran Rp30.000–Rp40.000 per kilogram untuk cabai rawit merah. Bahkan, cabai merah keriting harganya di bawah Rp25.000 per kilogram.

“Untuk gambaran sebelum lebaran, harga di tingkat petani rawit merah antara Rp50.000–Rp70.000 per kilogram dan cabai merah keriting Rp30.000–Rp40.000 per kilogram,” ungkap Tunov.

Namun, Tunov menjelaskan bahwa harga cabai yang terkoreksi di tingkat petani lantaran pasar yang belum pulih akibat momentum libur lebaran. “Artinya banyak pedagang di beberapa pasar induk masih libur,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa sejalan dengan kondisi pasca lebaran, maka tidak ada sentra yang mengirimkan komoditas ini ke daerah lain karena libur lebaran. Meski begitu, dia memastikan produksi aneka cabai di sentra produksi masih stabil.