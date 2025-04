Harga Pangan Hari Ini 5 April: Cabai Kian Pedas, Daging Sapi-Ayam Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga rata-rata pangan seperti cabai rawit merah dan minyak goreng kemasan sederhana Minyakita terpantau masih melambung pasca momentum Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025. Sementara itu, harga daging sapi murni, daging ayam ras, hingga telur ayam mulai melandai.

Melansir Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sabtu (5/4/2025) pukul 07.10 WIB, harga rata-rata cabai rawit merah mencapai Rp82.404 per kilogram di tingkat konsumen. Harganya terpantau masih melampaui harga acuan penjualan (HAP) nasional yang semestinya di rentang Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

Panel Harga Bapanas menunjukkan, harga cabai rawit merah paling mahal tembus Rp100.000 per kilogram di Kalimantan Utara, sedangkan harga cabai rawit merah terendah mencapai Rp60.000 per kilogram di Sulawesi Tengah.

Sementara itu, harga rata-rata cabai merah keriting dan cabai merah besar masing-masing dibanderol Rp57.140 per kilogram dan Rp50.170 per kilogram.

Beralih ke beras, harga rata-rata beras premium dan beras medium secara nasional masing-masing dibanderol Rp15.283 per kilogram dan Rp13.531 per kilogram di tingkat konsumen.

Untuk harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog Rp12.506 per kilogram dari HET nasional Rp12.500 per kilogram.

Di sisi lain, harga rata-rata daging sapi murni mulai melandai atau kini dibanderol Rp129.639 per kilogram. Untuk diketahui, HAP daging sapi murni adalah Rp140.000 per kilogram.

Kendati demikian, daging sapi murni termahal terjadi di Sumatera Barat yang harganya terpantau masih melambung di atas HAP, yakni mencapai Rp148.000 per kilogram. Di sisi lain, harga daging sapi terendah dipatok Rp100.000 per kilogram di Maluku.

Berikutnya, Panel Bapanas juga menunjukkan rata-rata daging kerbau segar lokal dibanderol Rp150.000 per kilogram secara nasional di tingkat konsumen.

Harga rata-rata daging ayam ras dibanderol Rp37.144 per kilogram secara nasional atau di bawah HAP nasional Rp40.000 per kilogram. Begitu pula dengan harga rata-rata telur ayam ras yang melandai menjadi Rp29.631 per kilogram atau sedikit di bawah HAP nasional Rp30.000 per kilogram.

Untuk harga minyak goreng, harga rata-rata minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah masing-masing adalah Rp20.286 per liter dan Rp17.403 per liter. Sementara itu, harga rata-rata Minyakita secara nasional dibanderol Rp17.529 per liter di tingkat konsumen atau masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Lebih lanjut, harga rata-rata bawang merah dibanderol Rp42.373 per kilogram, sedangkan harga rata-rata bawang putih bonggol adalah Rp43.844 per kilogram secara nasional.

Adapun, harga rata-rata gula konsumsi adalah Rp18.311 per kilogram dan harga rata-rata garam konsumsi adalah Rp10.506 per kilogram di tingkat konsumen.

Kemudian, harga rata-rata tepung terigu kemasan dan tepung terigu curah masing-masing dibanderol Rp12.471 per kilogram dan Rp9.687 per kilogram.

Lalu, harga rata-rata jagung pakan tingkat peternak adalah Rp6.538 per kilogram dan harga rata-rata kedelai biji kering impor adalah Rp11.062 per kilogram.

Selanjutnya, harga rata-rata ikan kembung secara nasional adalah Rp39.576 per kilogram, ikan tongkol Rp36.136 per kilogram, dan ikan bandeng dibanderol Rp36.737 per kilogram.