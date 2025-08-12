Bisnis Indonesia Premium
Trump Pastikan Impor Emas Bebas Tarif

Donald Trump memastikan impor emas bebas tarif, meredakan gejolak pasar emas global setelah kebijakan Bea Cukai AS memicu lonjakan harga.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 05:00
Presiden AS Donald Trump berpidato dalam penandatanganan perintah eksekutif di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, AS, Kamis, 31 Juli 2025./Bloomberg-Eric Lee
Presiden AS Donald Trump berpidato dalam penandatanganan perintah eksekutif di Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, AS, Kamis, 31 Juli 2025./Bloomberg-Eric Lee
Ringkasan Berita
  • Presiden AS Donald Trump memastikan bahwa impor emas tidak akan dikenai tarif, meredakan kekacauan di pasar emas global.
  • Harga emas berjangka dan spot stabil setelah pengumuman ini, meskipun sebelumnya sempat mengalami penurunan lebih dari 1,2%.
  • Keputusan ini mengklarifikasi kebingungan sebelumnya yang disebabkan oleh kebijakan Bea Cukai AS yang sempat mengindikasikan bahwa emas impor akan dikenakan tarif.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan impor emas bebas tarif, meredakan gejolak di pasar emas global usai kebijakan Bea Cukai AS sempat memicu lonjakan harga dan kekacauan perdagangan.

“Emas tidak akan dikenai tarif!” tulis Trump di media sosial yang dikutip dari Bloomberg pada Selasa (12/8/2025).

Harga emas berjangka di Comex New York dan acuan harga spot global di London tercatat stabil setelah pernyataan tersebut. Harga emas di pasar spot sempat memangkas pelemahan, namun masih turun lebih dari 1,2% pada perdagangan hari itu. Hingga Senin sore waktu setempat, belum ada pembaruan kebijakan resmi dari otoritas AS.

Pekan lalu, seorang pejabat Gedung Putih mengisyaratkan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru untuk memperjelas status pajak impor emas batangan, setelah Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) mengejutkan pelaku pasar dengan memutuskan bahwa emas impor akan dikenakan bea masuk.

Putusan tersebut menyatakan bahwa emas batangan ukuran 1 kilogram dan 100 ons akan dikenakan tarif berbasis negara asal yang mulai berlaku pada 7 Agustus. Kebijakan itu disampaikan melalui surat resmi kepada sebuah perusahaan pemurnian emas asal Swiss yang menanyakan perlakuan tarif terhadap emas, kemudian dipublikasikan di situs resmi CBP.

Jika keputusan itu diberlakukan, dampaknya akan meluas pada pasar emas dunia dan berpotensi mengganggu kelancaran kontrak berjangka emas di AS. Status emas sebagai aset keuangan dan mata uang global membedakannya dari komoditas lain, seperti tembaga, yang terdampak perang tarif.

Kebingungan akibat surat CBP mendorong lonjakan harga emas berjangka AS ke rekor tertinggi pada Jumat lalu, dengan laporan pengiriman emas yang tertahan akibat keputusan mendadak tersebut. 

Pasar bullion mulai stabil kembali setelah pejabat Gedung Putih menyampaikan pernyataan tertulis bahwa pemerintah akan segera menerbitkan perintah eksekutif untuk meluruskan informasi keliru terkait tarif emas dan produk khusus lainnya.

Pernyataan terbaru ini menambah dinamika tahun yang penuh gejolak bagi emas, yang telah melonjak ke level tertinggi sepanjang masa akibat pembelian besar-besaran oleh bank sentral serta meningkatnya permintaan aset lindung nilai di tengah perang dagang Trump.

Awal tahun ini, arus fisik emas dan perak sempat melonjak tajam ke AS ketika harga di New York diperdagangkan dengan premi besar akibat kekhawatiran tarif. Namun, perdagangan itu berhenti total setelah AS memasukkan emas dan perak ke daftar pengecualian tarif pada awal April.

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

