Tiga Pejabat Senior The Fed Masuk Bursa Calon Ketua Pengganti Jerome Powell

Bisnis.com, JAKARTA – Dua wakil ketua Federal Reserve (The Fed), Michelle Bowman dan Philip Jefferson, serta Presiden The Fed Dallas Lorie Logan masuk dalam daftar kandidat Ketua The Fed ketika posisi tersebut lowong tahun depan, menurut dua pejabat pemerintahan AS.

Melansir Bloomberg pada Selasa (12/8/2025), selain ketiga nama tersebut, kandidat lain yang masih dipertimbangkan antara lain penasihat ekonomi Trump Kevin Hassett, Gubernur The Fed Christopher Waller, ekonom Marc Sumerlin, serta mantan pejabat The Fed Kevin Warsh dan James Bullard.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent, yang memimpin proses pencarian, dijadwalkan mewawancarai kandidat tambahan dalam beberapa pekan mendatang. Sumber tersebut menyebutkan bahwa Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan pilihannya pada musim gugur tahun ini.

Pekan lalu, Trump mencalonkan Stephen Miran, Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, untuk mengisi kursi Dewan Gubernur The Fed yang akan kosong pada akhir Januari 2026 setelah Adriana Kugler mengumumkan pengunduran diri lebih awal. Dengan pencalonan Miran yang akan diproses Senat, tim Trump menilai tidak perlu terburu-buru menentukan Ketua The Fed.

Bessent akan mewawancarai seluruh kandidat, lalu merekomendasikan daftar pendek kepada Trump untuk bertemu langsung.

Kritik Trump

Trump, yang berpendapat suku bunga saat ini terlalu tinggi, sepanjang tahun ini melancarkan kritik tajam terhadap The Fed, khususnya Ketua Jerome Powell yang diangkatnya pada 2017. Pertemuan kebijakan The Fed berikutnya dijadwalkan pada 16–17 September di Washington.

Namun, opsi Trump untuk mengganti Powell lebih terbatas dibanding biasanya. Secara tradisi, Ketua The Fed mundur saat masa jabatannya berakhir. Powell belum menyatakan akan meninggalkan jabatannya pada Mei 2026, dan dapat tetap menjabat sebagai gubernur hingga 2028 jika memilih bertahan.

Kondisi tersebut berarti Trump harus menempatkan kandidat pilihannya pada kursi yang akan diisi Miran hingga Januari, lalu mempromosikannya menjadi ketua pada Mei, atau memilih dari anggota Dewan Gubernur yang sudah ada, termasuk Bowman dan Jefferson.

Setiap pencalonan anggota baru Dewan Gubernur maupun promosi menjadi ketua memerlukan persetujuan Senat.

Bowman diangkat Trump ke The Fed pada 2018 dan menjadi wakil ketua bidang pengawasan—posisi regulator tertinggi bank sentral—pada tahun ini. Pada Juli lalu, Bowman dan Waller menjadi dua anggota yang berbeda pendapat dengan mayoritas komite, memilih pemangkasan suku bunga 25 basis poin saat The Fed mempertahankan suku bunga untuk kelima kalinya berturut-turut.

Jefferson diangkat ke Dewan Gubernur oleh Presiden Joe Biden pada 2022 dan menjadi wakil ketua pada 2023, keduanya dengan dukungan bipartisan yang kuat.

Mantan koleganya di Columbia University, Kevin Hassett, bahkan pernah mengatakan bahwa Jefferson adalah sosok yang layak direkomendasikan kepada Trump sebagai kandidat The Fed. Jika terpilih, Jefferson akan menjadi Ketua The Fed kulit hitam pertama.

Logan memimpin The Fed Dallas sejak 2022 setelah sebelumnya menjabat manajer portofolio sekuritas besar The Fed di New York. Tahun ini, Logan juga mendukung keputusan mempertahankan suku bunga, sambil menekankan pentingnya mengantisipasi risiko inflasi akibat tarif impor.

Hassett dilaporkan sudah berbicara langsung dengan Trump soal posisi ini, sementara Warsh pernah dipertimbangkan pada 2017 namun akhirnya dikalahkan Powell.

Waller juga disebut telah bertemu tim Trump dan meninggalkan kesan positif berkat pendekatannya yang berbasis proyeksi dan pengetahuan mendalam mengenai sistem The Fed.