Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tiga Pejabat Senior The Fed Masuk Bursa Calon Ketua Pengganti Jerome Powell

Michelle Bowman, Philip Jefferson, dan Lorie Logan dipertimbangkan sebagai calon Ketua The Fed menggantikan Jerome Powell.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 06:56
Share
Suasana bagian luar Gedung Dewan Federal Reserve Marriner S. Eccles di Washington, D.C., Amerika Serikat. Reuters/Sarah Silbiger
Suasana bagian luar Gedung Dewan Federal Reserve Marriner S. Eccles di Washington, D.C., Amerika Serikat. Reuters/Sarah Silbiger
Ringkasan Berita
  • Tiga kandidat utama untuk posisi Ketua The Fed yang baru adalah Michelle Bowman, Philip Jefferson, dan Lorie Logan, dengan beberapa kandidat lain juga dipertimbangkan.
  • Proses seleksi dipimpin oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent, yang akan mewawancarai kandidat sebelum merekomendasikan daftar pendek kepada Presiden Trump.
  • Trump telah mengkritik kebijakan suku bunga The Fed dan memiliki opsi terbatas untuk mengganti Jerome Powell, yang masa jabatannya sebagai Ketua berakhir pada Mei 2026.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Dua wakil ketua Federal Reserve (The Fed), Michelle Bowman dan Philip Jefferson, serta Presiden The Fed Dallas Lorie Logan masuk dalam daftar kandidat Ketua The Fed ketika posisi tersebut lowong tahun depan, menurut dua pejabat pemerintahan AS.

Melansir Bloomberg pada Selasa (12/8/2025), selain ketiga nama tersebut, kandidat lain yang masih dipertimbangkan antara lain penasihat ekonomi Trump Kevin Hassett, Gubernur The Fed Christopher Waller, ekonom Marc Sumerlin, serta mantan pejabat The Fed Kevin Warsh dan James Bullard.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent, yang memimpin proses pencarian, dijadwalkan mewawancarai kandidat tambahan dalam beberapa pekan mendatang. Sumber tersebut menyebutkan bahwa Presiden AS Donald Trump diperkirakan akan mengumumkan pilihannya pada musim gugur tahun ini.

Pekan lalu, Trump mencalonkan Stephen Miran, Ketua Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih, untuk mengisi kursi Dewan Gubernur The Fed yang akan kosong pada akhir Januari 2026 setelah Adriana Kugler mengumumkan pengunduran diri lebih awal. Dengan pencalonan Miran yang akan diproses Senat, tim Trump menilai tidak perlu terburu-buru menentukan Ketua The Fed.

Bessent akan mewawancarai seluruh kandidat, lalu merekomendasikan daftar pendek kepada Trump untuk bertemu langsung.

Kritik Trump

Baca Juga

Trump, yang berpendapat suku bunga saat ini terlalu tinggi, sepanjang tahun ini melancarkan kritik tajam terhadap The Fed, khususnya Ketua Jerome Powell yang diangkatnya pada 2017. Pertemuan kebijakan The Fed berikutnya dijadwalkan pada 16–17 September di Washington.

Namun, opsi Trump untuk mengganti Powell lebih terbatas dibanding biasanya. Secara tradisi, Ketua The Fed mundur saat masa jabatannya berakhir. Powell belum menyatakan akan meninggalkan jabatannya pada Mei 2026, dan dapat tetap menjabat sebagai gubernur hingga 2028 jika memilih bertahan.

Kondisi tersebut berarti Trump harus menempatkan kandidat pilihannya pada kursi yang akan diisi Miran hingga Januari, lalu mempromosikannya menjadi ketua pada Mei, atau memilih dari anggota Dewan Gubernur yang sudah ada, termasuk Bowman dan Jefferson.

Setiap pencalonan anggota baru Dewan Gubernur maupun promosi menjadi ketua memerlukan persetujuan Senat.

Bowman diangkat Trump ke The Fed pada 2018 dan menjadi wakil ketua bidang pengawasan—posisi regulator tertinggi bank sentral—pada tahun ini. Pada Juli lalu, Bowman dan Waller menjadi dua anggota yang berbeda pendapat dengan mayoritas komite, memilih pemangkasan suku bunga 25 basis poin saat The Fed mempertahankan suku bunga untuk kelima kalinya berturut-turut.

Jefferson diangkat ke Dewan Gubernur oleh Presiden Joe Biden pada 2022 dan menjadi wakil ketua pada 2023, keduanya dengan dukungan bipartisan yang kuat. 

Mantan koleganya di Columbia University, Kevin Hassett, bahkan pernah mengatakan bahwa Jefferson adalah sosok yang layak direkomendasikan kepada Trump sebagai kandidat The Fed. Jika terpilih, Jefferson akan menjadi Ketua The Fed kulit hitam pertama.

Logan memimpin The Fed Dallas sejak 2022 setelah sebelumnya menjabat manajer portofolio sekuritas besar The Fed di New York. Tahun ini, Logan juga mendukung keputusan mempertahankan suku bunga, sambil menekankan pentingnya mengantisipasi risiko inflasi akibat tarif impor.

Hassett dilaporkan sudah berbicara langsung dengan Trump soal posisi ini, sementara Warsh pernah dipertimbangkan pada 2017 namun akhirnya dikalahkan Powell. 

Waller juga disebut telah bertemu tim Trump dan meninggalkan kesan positif berkat pendekatannya yang berbasis proyeksi dan pengetahuan mendalam mengenai sistem The Fed.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Goldman Sachs, JP Morgan Cs Curi Start di Saham DSSA
Premium
37 menit yang lalu

Goldman Sachs, JP Morgan Cs Curi Start di Saham DSSA

IDX Composite Gains Steam While Blue-Chip Stocks Slump
Premium
2 jam yang lalu

IDX Composite Gains Steam While Blue-Chip Stocks Slump

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IDX Composite Gains Steam While Blue-Chip Stocks Slump

IDX Composite Gains Steam While Blue-Chip Stocks Slump

Strategi JPMorgan Saat Saham BBCA dan BBRI Naik serta Dorong IHSG

Strategi JPMorgan Saat Saham BBCA dan BBRI Naik serta Dorong IHSG

Para Pembeli Emas Antam yang Boncos Kala Harga Buyback Sideways Sejak Mei 2025

Para Pembeli Emas Antam yang Boncos Kala Harga Buyback Sideways Sejak Mei 2025

Louis James dan Marc Sumerlin Masuk Kandidat Ketua The Fed Pengganti Powell

Louis James dan Marc Sumerlin Masuk Kandidat Ketua The Fed Pengganti Powell

Christopher Waller Mencuat Jadi Kandidat Kuat Gantikan Jerome Powell

Christopher Waller Mencuat Jadi Kandidat Kuat Gantikan Jerome Powell

Trump Tunjuk Stephen Miran Jadi Gubernur Interim The Fed Gantikan Adriana Kugler

Trump Tunjuk Stephen Miran Jadi Gubernur Interim The Fed Gantikan Adriana Kugler

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau

Cegah Lonjakan Tarif, Trump Perpanjang Gencatan Dagang AS-China 90 Hari

Cegah Lonjakan Tarif, Trump Perpanjang Gencatan Dagang AS-China 90 Hari

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Seumur Jagung Jabatan Dirut Agrinas, Danantara jadi Alasan
Jasa & Niaga
7 menit yang lalu

Seumur Jagung Jabatan Dirut Agrinas, Danantara jadi Alasan

Tiga Pejabat Senior The Fed Masuk Bursa Calon Ketua Pengganti Jerome Powell
Ekonomi Global
10 menit yang lalu

Tiga Pejabat Senior The Fed Masuk Bursa Calon Ketua Pengganti Jerome Powell

Cegah Lonjakan Tarif, Trump Perpanjang Gencatan Dagang AS-China 90 Hari
Ekonomi Global
58 menit yang lalu

Cegah Lonjakan Tarif, Trump Perpanjang Gencatan Dagang AS-China 90 Hari

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI
Asuransi
18 jam yang lalu

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

Trump Pastikan Impor Emas Bebas Tarif
Ekonomi Global
2 jam yang lalu

Trump Pastikan Impor Emas Bebas Tarif

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom
Ekonomi
8 jam yang lalu

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

2

Setumpuk PR Dirjen Pajak Baru Kejar Kekurangan Target Pajak Rp1.245,5 Triliun

3

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani

4

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

5

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

PART Tambah Lini Usaha Alat Dapur
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

2

Setumpuk PR Dirjen Pajak Baru Kejar Kekurangan Target Pajak Rp1.245,5 Triliun

3

Syarat dan Daftar 15 Item Belanja yang Kena Sasaran Efisiensi Sri Mulyani

4

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

5

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026