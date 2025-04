Harga Pangan Hari Lebaran Kedua: Harga Daging Sapi Masih Tinggi, Lampaui HAP

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga berbagai jenis daging di tingkat konsumen pada Selasa (1/4/2025) atau hari kedua Lebaran 2025 mengalami peningkatan dibanding hari sebelumnya secara rata-rata nasional.

Merujuk Panel Harga Bapanas, Selasa (1/4/2025) pukul 09.28 WIB, harga daging sapi murni mencapai Rp140.843 per kilogram (kg) atau naik 1,07% dari hari sebelumnya Rp139.351 per kg.

Harga daging sapi murni hari ini juga melampaui harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar Rp140.000 per kg.

Peningkatan harga juga terjadi pada jenis daging lainnya. Bapanas mencatat, harga daging ayam ras pagi ini naik 1,42% menjadi Rp37.347 per kg.

Kendati mengalami peningkatan, harga komoditas ini masih berada di bawah HAP daging ayam ras yakni sebesar Rp40.000 per kg.

Sama halnya dengan daging kerbau, baik impor maupun lokal. Harga daging kerbau segar lokal mencapai Rp147.121 per kg atau naik 1,3% dibanding hari sebelumnya.

Kemudian, harga daging kerbau beku impor naik 0,83% menjadi Rp110.159 per kg, atau melampaui HAP yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp80.000 per kg.

Bagaimana dengan komoditas lainnya? Bapanas merekam, mayoritas komoditas pangan pada hari kedua Lebaran masih tinggi.

Harga beras premium di tingkat konsumen tercatat naik 0,24% menjadi Rp15.594 per kg, beras medium naik 0,15% menjadi Rp13.725 per kg, dan beras SPHP naik 0,18% menjadi Rp12.592 per kg.

Berbagai jenis bawang juga mengalami peningkatan harga dibanding hari sebelumnya. Harga bawang merah naik 0,56% menjadi Rp44.206 per kg dan bawang putih bonggol menjadi Rp44.919 per kg.

Harga jagung di tingkat peternak turun tipis 0,06% menjadi Rp6.253 per kg, kedelai biji kering impor turun 0,14% menjadi Rp10.610 per kg, dan telur ayam ras turun tipis 0,04% menjadi Rp29.521 per kg.

Kemudian, harga cabai merah keriting pagi ini naik signifikan 3,68% menjadi Rp60.436 per kg, cabai merah besar naik 2,24% menjadi Rp60.062 per kg, dan cabai rawit merah naik 1% menjadi Rp89.598 per kg.

Selanjutnya, harga gula konsumsi di tingkat konsumen secara rata-rata masih di level Rp18.551 per kg, alias tidak mengalami perubahan harga dari hari sebelumnya.

Harga minyak goreng kemasan terkerek 0,03% menjadi Rp20.744 per liter, minyak goreng curah turun 0,23% menjadi Rp17.951 per liter, dan Minyakita turun tipis 0,07% menjadi Rp17.601 per liter.

Berbagai jenis tepung juga merangkak naik pagi ini. Bapanas melaporkan, harga tepung terigu curah naik tipis 0,07% menjadi Rp9.834 per kg dan tepung terigu kemasan naik 0,12% menjadi Rp12.965 per kg.

Harga garam konsumsi pagi ini naik 1,13% menjadi Rp11.763 per kg, ikan kembung naik 0,52% menjadi Rp41.738 per kg, ikan tongkol naik 0,88% menjadi Rp34.543 per kg, dan ikan bandeng naik 0,9% menjadi Rp35.020 per kg.