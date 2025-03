Harga Pangan H-1 Lebaran 2025: Cabai Merah Keriting Kian Pedas, Tembus Rp60.436/Kg

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan, harga komoditas pangan secara rata-rata nasional mengalami peningkatan jelang hari raya Idulfitri 1446H/2025M. Harga berbagai jenis cabai melonjak, dibanding hari sebelumnya, termasuk cabai merah keriting.

Merujuk Panel Harga Bapanas, Minggu (30/3/2025) pukul 09.52 WIB, harga cabai merah keriting di tingkat konsumen tembus Rp60.436 per kilogram (kg) atau naik signifikan 3,68% dibanding hari sebelumnya Rp58.289 per kg.

Harga cabai merah besar pagi ini dibanderol sebesar Rp60.062 per kg atau naik 2,24% dibanding hari sebelumnya Rp58.745 per kg dan cabai rawit merah mencapai Rp89.598 per kg atau naik 1% dibanding hari sebelumnya Rp88.712 per kg.

Peningkatan harga turut terjadi pada komoditas beras. Bapanas merekam, harga beras premium pagi ini berada di level Rp15.594 per kg atau naik 0,24% dibanding hari sebelumnya Rp15.556 per kg.

Harga beras medium jelang Lebaran 2025 mencapai Rp13.725 per kg di tingkat konsumen, atau naik 0,15% dari sebelumnya Rp13.704 per kg. Harga beras SPHP juga meningkat 0,18% menjadi Rp12.592 per kg dari sebelumnya Rp12.570 per kg.

Selanjutnya, Bapanas mencatat harga jagung di tingkat peternak turun pagi ini. Komoditas ini turun tipis 0,06% menjadi Rp6.253 per kg dari sebelumnya Rp6.257 per kg.

Harga kedelai biji kering impor juga tercatat turun. Pagi ini, harga kedelai biji kering impor turun 0,14% menjadi Rp10.610 per kg dari sebelumnya Rp10.625 per kg.

Berbagai jenis cabai tercatat mengalami lonjakan harga dibanding hari sebelumnya. Harga bawang merah naik 0,56% menjadi Rp44.205 per kg dan bawang putih mengalami kenaikan harga 0,56% menjadi Rp44.919 per kg.

Kemudian, harga daging sapi murni naik 1,07% menjadi Rp140.843 per kg, daging ayam ras naik 1,42% menjadi Rp37.347 per kg, dan telur ayam ras turun tipis 0,04% ke level Rp29.521 per kg.

Harga gula konsumsi di tingkat konsumen belum mengalami perubahan harga pagi ini. Komoditas ini terpantau masih berada di level Rp18.551 per kg secara rata-rata nasional.

Harga berbagai jenis minyak goreng bervariasi. Minyak goreng kemasan dibanderol Rp20.744 per liter atau naik tipis 0,03% dari sebelumnya Rp20.737 per liter.

Minyak goreng curah terpantau turun 0,23% menjadi Rp17.951 per liter, dan Minyakita juga turun tipis 0,07% menjadi Rp17.601 per liter.

Kenaikan harga terjadi pada komoditas tepung terigu, baik kemasan maupun curah yang masing-masing naik sebesar 0,12% dan 0,07% dibanding hari sebelumnya.

Demikian halnya untuk komoditas ikan. Pagi ini, Bapanas merekam harga ikan kembung naik 0,52% menjadi Rp41.738 per kg, ikan tongkol naik 0,88% menjadi Rp34.543 per kg, dan ikan bandeng naik 0,9% menjadi Rp35.020 per kg.

Harga garam konsumsi naik 1,13% menjadi Rp11.763 per kg. Harga daging kerbau beku impor naik 0,83% menjadi Rp110.159 per kg dan daging kerbau segar lokal naik 1,3% menjadi Rp147.121 per kg.

Sebagai informasi, harga pangan dalam laman tersebut akan terus bergerak seiring masuknya data dari pasar-pasar se-Indonesia, dengan harga final pada pukul 13.00 WIB.